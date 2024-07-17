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Германия в два раза уменьшит объемы поддержки Украины

Германия в два раза уменьшит объемы поддержки Украины - 17.07.2024 Украина.ру

Германия в два раза уменьшит объемы поддержки Украины

Киев в 2025-ом получит вдвое меньшую сумму от Берлина по сравнению с текущим годом. В среду правительство Германии после длительных споров утвердило проект бюджета, сопровождаемый мерами по стимулированию экономики, в котором это зафиксировано, передает Spiegel

2024-07-17T15:26

2024-07-17T15:26

2024-07-17T15:32

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Уточняется, что запланированные расходы составляют 480,6 миллиардов евро, с соблюдением максимального порога расходов, который в 2024-2025 годах заложен в объеме более 94 миллиардов евро. Новые заимствования в 2025 году составят 43,8 миллиардов евро. На расходы обороны выделено 53 миллиарда евро, что на 1,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году. Не исключено, что эта сумма увеличится еще по итогам консультаций. Помимо этого, 22 миллиарда евро из финансируемого долговыми средствами спецфонда предусмотрены на совершенствование оборудования для бундесвера. Правительство передаст проект бюджета в бундестаг, а утвердят документ 29 ноября. По данным СМИ, до тех пор в него могут также вносить правки, но пока на военную помощь Киеву заложено до 4 миллиардов евро. Ранее в этот же день агентство Рейтер информировало, что власти ФРГ одобрят бюджет на 2025 год, в котором на военную поддержку Украины будет выделено в два раза меньше, чем в нынешнем году.Читайте почему слабеет давление США на Францию и Германию в интервью одного из лидеров движения "Русский Союз", политолога Алексея Кочеткова на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, финансирование, всу, сво