Германия в два раза уменьшит объемы поддержки Украины - 17.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240717/1056312684.html
Германия в два раза уменьшит объемы поддержки Украины
Германия в два раза уменьшит объемы поддержки Украины - 17.07.2024 Украина.ру
Германия в два раза уменьшит объемы поддержки Украины
Киев в 2025-ом получит вдвое меньшую сумму от Берлина по сравнению с текущим годом. В среду правительство Германии после длительных споров утвердило проект бюджета, сопровождаемый мерами по стимулированию экономики, в котором это зафиксировано, передает Spiegel
2024-07-17T15:26
2024-07-17T15:32
новости
германия
украина
финансирование
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/89/1033818975_0:251:2750:1798_1920x0_80_0_0_0980886c0c81715f40a30f07bbbeb8e0.jpg
Уточняется, что запланированные расходы составляют 480,6 миллиардов евро, с соблюдением максимального порога расходов, который в 2024-2025 годах заложен в объеме более 94 миллиардов евро. Новые заимствования в 2025 году составят 43,8 миллиардов евро. На расходы обороны выделено 53 миллиарда евро, что на 1,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году. Не исключено, что эта сумма увеличится еще по итогам консультаций. Помимо этого, 22 миллиарда евро из финансируемого долговыми средствами спецфонда предусмотрены на совершенствование оборудования для бундесвера. Правительство передаст проект бюджета в бундестаг, а утвердят документ 29 ноября. По данным СМИ, до тех пор в него могут также вносить правки, но пока на военную помощь Киеву заложено до 4 миллиардов евро. Ранее в этот же день агентство Рейтер информировало, что власти ФРГ одобрят бюджет на 2025 год, в котором на военную поддержку Украины будет выделено в два раза меньше, чем в нынешнем году.Читайте почему слабеет давление США на Францию и Германию в интервью одного из лидеров движения "Русский Союз", политолога Алексея Кочеткова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240611/1055607167.html
германия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/89/1033818975_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_73db1b23c5eb3b8faa193d32a0e38a5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, финансирование, всу, сво
Новости, Германия, Украина, финансирование, ВСУ, СВО

Германия в два раза уменьшит объемы поддержки Украины

15:26 17.07.2024 (обновлено: 15:32 17.07.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
Киев в 2025-ом получит вдвое меньшую сумму от Берлина по сравнению с текущим годом. В среду правительство Германии после длительных споров утвердило проект бюджета, сопровождаемый мерами по стимулированию экономики, в котором это зафиксировано, передает Spiegel
Уточняется, что запланированные расходы составляют 480,6 миллиардов евро, с соблюдением максимального порога расходов, который в 2024-2025 годах заложен в объеме более 94 миллиардов евро. Новые заимствования в 2025 году составят 43,8 миллиардов евро.
На расходы обороны выделено 53 миллиарда евро, что на 1,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году. Не исключено, что эта сумма увеличится еще по итогам консультаций.
Помимо этого, 22 миллиарда евро из финансируемого долговыми средствами спецфонда предусмотрены на совершенствование оборудования для бундесвера. Правительство передаст проект бюджета в бундестаг, а утвердят документ 29 ноября.
По данным СМИ, до тех пор в него могут также вносить правки, но пока на военную помощь Киеву заложено до 4 миллиардов евро.
Ранее в этот же день агентство Рейтер информировало, что власти ФРГ одобрят бюджет на 2025 год, в котором на военную поддержку Украины будет выделено в два раза меньше, чем в нынешнем году.
Читайте почему слабеет давление США на Францию и Германию в интервью одного из лидеров движения "Русский Союз", политолога Алексея Кочеткова на сайте Украина.ру.
Александр Камкин интервью
11 июня, 16:00
Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею"Любое расширение военной инфраструктуры Украины — это затягивание конфликта, кореизация и даже превращение региона во второй Ближний Восток с неясными перспективами
 
НовостиГерманияУкраинафинансированиеВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа
15:31Граффити правды. Честные художники знают о неонацистах в Украине и США всё
15:26Германия в два раза уменьшит объемы поддержки Украины
14:47Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве
14:44В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих
14:37Минобороны Польши проведет операцию на границе с Белоруссией при участии 17 тыс. солдат
14:21Марат Хуснуллин: кто он
14:19Марат Хуснуллин: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся Россия
13:51СМИ напомнили, как Зеленский отзывался о вероятном будущем вице-президенте США
13:41Очень непростые отношения. Как договариваются между собой Анкара и Москва
13:40Кремль отреагировал на прогнозы Дуды насчет войны России с НАТО
13:30Миротворец Орбан – яблоко европейского раздора
13:30Продвижение ВС РФ, горящие автомобили ТЦК в Одессе. Главное на Украине на 13:30 17 июля
13:19"Они отталкивают": Трамп сменил риторику в отношении антироссийских санкций
13:09Украинские дроны несколько раз атаковали спасателей в ДНР
12:43Лаврову сообщили итоги саммита "мира" по Украине, его швейцарский коллега "усвоил аргументы" Москвы
12:33За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров
12:13Борьба за милость Трампа и распил миллионов бюджетных средств. О чем говорит и мечтает украинская элита
12:11Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих
12:02"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"
Лента новостейМолния