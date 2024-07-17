Купить свободу: на Украине подготовили законопроект, благодаря которому коррупционеры избежат наказания
17:33 17.07.2024 (обновлено: 17:40 17.07.2024)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Откупиться деньгами и выйти "сухими из воды" украинским коррупционерам поможет новый законопроект Кабмина, который оперативно намеревается рассмотреть председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, сообщил руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин
На своей странице в сети он указал, что речь идет о законопроекте №11340, который позволит фигурантам коррупционных преступлений "откупиться от ответственности".
"Председатель правоохранительного комитета "слуга" Ионушас снова "чудит". Сегодня он запланировал заседание правоохранительного комитета парламента, где планирует "по быстрому" провести правительственный законопроект №11340. Он позволит фигурантам коррупционных преступлений банально откупиться от сурового наказания", – уточнил Шабунин.
В качестве примера он привел скандально известное уголовное дело украинского олигарха Игоря Коломойского*, которому Служба безопасности Украины объявила подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое было получено преступным путём.
Глава ЦПК напомнил, что на сегодня, чтобы заключить сделку и уменьшить себе наказание за особо тяжкое преступление, обвиняемые должны "сдать" сообщников или рассказать о других преступлениях.
"Законопроект от правительства же позволит фигурантам просто возместить убытки за свои действия и получить штраф вместо заключения. Откупиться от ответственности таким путем смогут и организаторы коррупционных схем и топ–чиновники", – предупредил он.
Ранее на Украине вновь сменили руководство тыла из-за непобедимой коррупции.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.