https://ukraina.ru/20240717/1056319086.html

Купить свободу: на Украине подготовили законопроект, благодаря которому коррупционеры избежат наказания

Купить свободу: на Украине подготовили законопроект, благодаря которому коррупционеры избежат наказания - 17.07.2024 Украина.ру

Купить свободу: на Украине подготовили законопроект, благодаря которому коррупционеры избежат наказания

Откупиться деньгами и выйти "сухими из воды" украинским коррупционерам поможет новый законопроект Кабмина, который оперативно намеревается рассмотреть председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, сообщил руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин

2024-07-17T17:33

2024-07-17T17:33

2024-07-17T17:40

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виталий шабунин

кабмин

сергей ионушас

коррупция

законопроект

игорь коломойский

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На своей странице в сети он указал, что речь идет о законопроекте №11340, который позволит фигурантам коррупционных преступлений "откупиться от ответственности". В качестве примера он привел скандально известное уголовное дело украинского олигарха Игоря Коломойского*, которому Служба безопасности Украины объявила подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое было получено преступным путём.Глава ЦПК напомнил, что на сегодня, чтобы заключить сделку и уменьшить себе наказание за особо тяжкое преступление, обвиняемые должны "сдать" сообщников или рассказать о других преступлениях."Законопроект от правительства же позволит фигурантам просто возместить убытки за свои действия и получить штраф вместо заключения. Откупиться от ответственности таким путем смогут и организаторы коррупционных схем и топ–чиновники", – предупредил он. Ранее на Украине вновь сменили руководство тыла из-за непобедимой коррупции. Подробнее о том, как наступление ВС РФ обнажило масштаб украинской коррупции читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича. *Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240702/1055994558.html

https://ukraina.ru/20240613/1055626714.html

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новости, украина, виталий шабунин, кабмин, сергей ионушас, коррупция, законопроект, игорь коломойский