https://ukraina.ru/20240717/1056307460.html

Очень непростые отношения. Как договариваются между собой Анкара и Москва

Очень непростые отношения. Как договариваются между собой Анкара и Москва - 17.07.2024 Украина.ру

Очень непростые отношения. Как договариваются между собой Анкара и Москва

О российско-турецких отношениях парадоксальным образом говорят и много, и почти ничего. Их толкового анализа в прессе почти не встречается, несмотря на критическую важность этой темы. А иногда даже в силу этой важности.

2024-07-17T13:41

2024-07-17T13:41

2024-07-17T13:41

эксклюзив

турция

россия

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шос

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К примеру, турецкие банкиры не говорят о своих финансовых делах в России, чтобы ненароком не попасть под вторичные санкции со стороны США. И почти весь турецкий бизнес, в принципе, стоит на тех же самых позициях.Конечно, это не значит, что турки всегда прячутся – потому что прятать все не нужно и невозможно. Например, это касается атомной электростанции "Аккую", которую строят на средиземноморском побережье Турции возле Мерсина.Общая проектная мощность составляет 4800 МВт. Физический пуск первого блока намечен на текущий 2024 год, ввод в эксплуатацию — в 2025 году, а само строительство осуществляет дочерняя компания госкорпорации "Росатом" на условиях build-own-operate, по соглашению между правительствами России и Турции.Сам факт того, что Москва пробила строительство "Аккую" вопреки недовольству Запада, в стране НАТО, которая считалась в советские годы яростно враждебной к СССР, говорит о том, что в регионе многое изменилось.Однако отношения двух стран во все времена остаются тонкими и непростыми – о чем недавно написала умная статья в издании Medya Gunlugu."Между Турцией и Россией действительно существует интересная, особая, многоплановая и сложная связь.Турция и Россия, которые на протяжении столетий стремились к лидерству в регионе и много раз воевали друг с другом, в то же время являются прагматичными странами. Когда условия заставляют работать вместе, они могут отбросить эмоции и вести себя как два очень близких соратника.Если посмотреть на недавнее прошлое, эти прагматичные. Конечно, между государствами могут возникать вопросы, вызывающие разногласия, может появляться холод в отношениях, но, когда на весах "чаша выгоды" перевешивает, они Москва и Анкара находят возможность преодолеть трудности и пойти дальше", – отмечает в ней журналист Дженк Башламыш.Казалось бы, исторические условия значительно изменились. Русско-турецкие войны прошлого времени так или иначе оставались религиозными – даже если на стороне турок воевали англичане, французы и примкнувшие к ним сардинцы.Но теперь политическая стратегия Реджепа Тайипа Эрдогана основана на попытке представить себя покровителем исламских стран, страдающих от западных стран и союзного им Израиля.Россия не стала в этой ситуации другом, но в список врагов она тоже не попадает. А многие борцы за дело Газы – скажем, хуситы – по некоторым данным вообще не атакуют в акватории Красного моря российские танкеры.Однако для Эрдогана, несмотря на его риторику про сопротивление крестоносцам, гораздо важнее сдержать экономический пресс Запада, который хочет обанкротить его правительство –весной инфляция ускорилась в Турции до 68,5%, обновив максимум с ноября 2022 года.При этом, стоимость коммунальных услуг подскочила для турок сразу в 1,5 раза, транспортных -- в 1,8 раза. Продукты питания в Турции в марте подорожали в 1,7 раза, одежда и обувь – в 1,5 раза. Причем, это отметили на своем опыте даже заезжие российские туристы.Отсюда происходит двойственность в политике Анкары. Эрдоган, несмотря на его пропалестинскую риторику, более или менее выполняет все требования западной санкционной политики против России – хотя обрывать с ней отношения тоже не собираются.Ведь тот же проект атомной электростанции, или создание южноевропейкого газового хаба, в первую очередь, нужны самим туркам. Потому что проблемы с энергетикой всегда были слабым местом этого исторически сильного государства.В итоге часть российско-турецких отношений просто буксуют на месте."В настоящее время в турецко-российских отношениях вновь переживают период стагнации. Причин много, но, по сути, на первое место следует поставить тот факт, что Турция вновь начала ориентироваться на Запад.По этой причине российский и турецкий лидеры, которые когда-то часто встречались друг с другом, за последние десять месяцев провели личную встречу только один раз, да и то в другой стране – Казахстане. Разумеется, встретиться лучше, чем не встретиться, но тот факт, что это произошло на территории третьего государства, тоже имеет определенный смысл", – отмечает Medya Gunlugu.Интересно, что на эту тему высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время саммита ШОС в Астане.Отвечая на высказывание Эрдогана, о перспективах полноценного членства в ШОС, он справедливо отметил: существуют "определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией Турции как члена НАТО и мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах Шанхайской организации сотрудничества".Другими словами, Эрдогану сказали, что усидеть сразу на всех стульях не получится, и тихим сапом привезти НАТО в ШОС – тоже. Этого бы не позволили сделать многие игроки например – Китай, Иран и нагулявшие вес среднеазиатские элиты, которые теперь относятся к Анкаре более настороженно.Но интересно отметить, что корреспондент Дженк Башламыш видит в заявлении Пескова не разрыв отношений между Анкарой и Москвой, а всю ту же давнюю игру запада и востока. Он считает, что на площадке ШОС Россия четко очерчивает свою территорию, и дает понять это Эрдогану."Москва использует в отношении Турции одну неизменную тактику. Суть этой тактики заключается в том, чтобы держать Турцию на контролируемом расстоянии, но в то же время не подпускать ее слишком близко. Другими словами, Турция – это гость, которого Российская Федерация всегда принимает в гостевой комнате, но которому не хочет открывать другие комнаты своего дома", – пишет Medya GunluguТем не менее, осознание того факта, что Россия и Турция обречены на долговременное историческое сотрудничество, явно набирает силу и среди турок, и среди россиян. Пока что этому мешает Запад, но так будет не всегда.К примеру, в Анкаре наверняка задумываются над тем, почему Индия, Бразилия или Вьетнам – не говоря уже про Китай – позволяют себе проводить по отношению к России гораздо более независимую политику, чем президент страны, который почти каждый день обрушивается в своих выступлениях на западных крестоносцев.А поскольку на основе этих выступлений зиждется популярность Реджепа Тайипа Эрдогана, квалифицированные люди в его команде, скорее всего, уже приступили к попыткам решить проблему и вновь наладить отношения между Анкарой и Москвой.О других аспектах российско-американских отношений в сфере

https://ukraina.ru/20240707/1034311332.html

https://ukraina.ru/20240707/1056116505.html

турция

россия

анкара

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, турция, россия, анкара, эрдоган, дмитрий песков, росатом, нато, шос