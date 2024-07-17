https://ukraina.ru/20240717/1056308716.html

Марат Хуснуллин: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся Россия

Марат Хуснуллин: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся Россия - 17.07.2024 Украина.ру

Марат Хуснуллин: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся Россия

Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру рассказал о восстановлении и развитии инфраструктуры новых регионов, отметив, что это самый масштабный проект России

2024-07-17T14:19

2024-07-17T14:19

2024-07-17T14:54

интервью

марат хуснуллин

лнр

херсонская область

строительство

жилье

инфраструктура

экономика

днр

новые регионы

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Он также заявил, что правительством России применяются различные меры как для господдержки граждан на новых территориях РФ, так и для перезапуска реального сектора экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом одним из наиболее эффективных механизмов стала свободная экономическая зона (СЭЗ), в которую с момента создания вошла уже 161 компания. — Марат Шакирзянович, какие инфраструктурные вопросы строительный комплекс России решает в новых регионах в первую очередь?— Новые регионы – самый масштабный инфраструктурный проект страны. В нём участвуют все федеральные ведомства, 82 региона-шефа. Их усилиями завершены работы более чем на 19 500 объектах.Вся работа проходит в рамках программы социально-экономического развития, которая включает в себя мероприятия по здравоохранению, образованию, культуре, спорту и туризму, транспорту и дорожной сети, по топливно-энергетическому и агропромышленному комплексам, промышленности, поддержке малого и среднего предпринимательства. Программа будет обязательно синхронизирована с новыми национальными проектами.Кроме того, применяются различные меры государственной поддержки граждан, а также для перезапуска реального сектора экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Одним из наиболее эффективных механизмов у нас стала свободная экономическая зона (СЭЗ). С момента создания СЭЗ в список участников вошла уже 161 компания. В общей сложности они направят 74 миллиарда рублей на развитие своих инвестиционных проектов, в которых задействуют почти 66 тысяч человек.Отдельно остановлюсь на том, что в новых регионах максимально изношенная коммунальная инфраструктура. Это то, чем мы занялись с самого начала восстановительных работ и продолжаем вплотную заниматься сейчас.В запустение жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) здесь приводили десятилетиями, а порядок нам нужно навести всего за 5 лет. Этот срок обозначен в программе комплексного развития и модернизации ЖКХ.И это не просто обновление сотен объектов и километров сетей, которое проводится за счёт различных источников финансирования, включая средства федерального бюджета и специальных казначейских кредитов. Здесь — выстраивание с нуля всей системы управления и эксплуатации жилищным фондом. Помогает эту большую работу организовать федеральный Фонд развития территорий.Но и сегодня жители уже ощущают перемены. Становится стабильной подача воды, в зимний период в домах, больницах и школах есть тепло. Работы идут на водоводах и теплосетях, в насосных станциях и котельных.К примеру, в ЛНР на 73% отремонтировали 33 километра магистрального водовода от Молодогвардейска до Свердловска, а на днях приступили к восстановлению системы водоснабжения всего Лисичанска. В Геническе Херсонской области модернизируют водозаборный узел, водовод и канализационно-очистные сооружения.В Макеевке ДНР благодаря казначейским кредитам запланировали обновить 29 котельных и более 39 километров теплосетей.Ремонт автотрасс в новых регионах у нас идёт высокими темпами. Благодаря этому появилась возможность увеличить объёмы, чтобы сделать ещё больше дорог, чем планировали ранее. Сейчас более 2400 километров приведено в порядок.И это серьёзный вклад в развитие различных отраслей экономики нашей страны, логистической взаимосвязи и туристической сферы.— Что в приоритете при распределении жилья в новых регионах: отстроить новое или восстанавливать старое?— Начну с общих цифр. Для предоставления компенсационного жилья построено и достроено 70 новых многоэтажек, а восстановлено — более 5 тысяч. Колоссальные объёмы для такого короткого периода.Сейчас у нас стоит задача поднять уровень жизни в новых регионах. А для этого нужно "раскачать" в том числе и экономику субъектов. При этом именно жилищное строительство является центральным элементом развития разных сфер. Поэтому фокус внимания сейчас смещается на реализацию проектов жилищной застройки за внебюджетные средства.Сформирован реестр земельных участков, приходят компании-застройщики, которые уверены в развитии населённых пунктов, где есть земля для стройки, и, как следствие, в будущей ликвидности своих проектов.Недавно был в новых регионах. В ДНР приехал на площадку жилого комплекса, где за 7 месяцев построили 12-этажный дом из объемно-блочных быстровозводимых конструкций. Всего планируют возвести 15 многоэтажек площадью более 137,5 тысяч кв. метров.А вот в Запорожской области обратил внимание, что пока объёмы строительства жилья оставляют желать лучшего, хотя потребность в новом жилье большая. Поставил задачу руководству региона активнее привлекать застройщиков и больше работать с Росреестром.

https://ukraina.ru/20240717/1056311111.html

https://ukraina.ru/20240602/1055440253.html

https://ukraina.ru/20240716/1056288268.html

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Анна Черкасова

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