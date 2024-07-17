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Продвижение ВС РФ, горящие автомобили ТЦК в Одессе. Главное на Украине на 13.30 17 июля

Продвижение ВС РФ, горящие автомобили ТЦК в Одессе. Главное на Украине на 13.30 17 июля - 17.07.2024 Украина.ру

Продвижение ВС РФ, горящие автомобили ТЦК в Одессе. Главное на Украине на 13.30 17 июля

Боевые действия в зоне проведения спецоперации на Украине продолжаются, ВСУ несут потери; киевский режим делает всё для того, чтобы мужчинам сложнее было покинуть границы подконтрольной Киеву территории

2024-07-17T13:30

2024-07-17T13:30

2024-07-17T13:30

эксклюзив

хроники

спецоперация

украина

россия

вооруженные силы украины

верховная рада

олег царев

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Боевые действияЗа прошедшие сутки ВС РФ продвинулись сразу на четырёх участках Покровского направления. Стабилизовать фронт в Донбассе ВСУ не могут до сих пор, несмотря на все усилия, переброску резервов и бросание в бой штурмовиков из числа заключенных, информирует 17 июля телеграм-канал Украина.ру.ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Лозоватское на Донбассе, об этом сообщает 17 июля телеграм-канал бойцов 105 полка Народной Милиции ДНР."Прошедшей ночью взяты оба опорника, которые армия киевского режима построила на месте поселка Лозоватское на Красноармейском направлении. Населенник освобождён", - говорится в сообщении.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32, 41, 47, 110 механизированных, 57 и 59 мотопехотных бригад ВСУ в районах Воздвиженки, Гнатовки, Тимофеевки, Селидово, Щербиновки и Торецка. Об этом 17 июля сообщает пресс-центр группировки. Противник понёс потери.Сообщается также, что было отражено шесть контратак подразделений 31, 151 механизированных, 68 пехотной и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ.В ходе активных действий подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 48, 72 механизированных, 58 мотопехотной бригад и 123 бригады территориальной обороны в районах Нескучного и Риздвянки, сообщает пресс-центр группировки.Сообщается, что в течение суток уничтожено до 145 военнослужащих противника, самоходная артиллерийская установка "Цезарь", 152-мм орудие "Гиацинт-Б", буксируемые гаубицы FН-70 и М777, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса "Оса", мобильная станция радиоэлектронной борьбы, шесть единиц автомобильной техники и два пункта боепитания".Минобороны России информирует: "Артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе ВСУ".ОбстрелыВСУ продолжают попытки атаковать гражданские объекты на территории России. Как сообщает 17 июля пресс-служба МО РФ, около 09.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.В течение прошедшей ночи такая же попытка была пресечена над территорией Брянской области, где были уничтожены два украинских беспилотника самолётного типа.Дроны ВСУ нанесли удар по селу Новоивановка Суджанского района Курской области, в результате ранены водитель грузовика и два работника сельхозпредприятия. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов.Два человека пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на трассе Ясиноватая - Красный Партизан в среду, 17 июля, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Россия предоставит доказательства применения Киевом химоружияВ ближайшее время Россия предоставит техсекретариату ОЗХО конкретную нформацию о применении Киевом химического оружия. Об этом сообщил в эфире "Россия-24" постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин."Такие случаи фиксируются. И мы на регулярной основе доводим до сведения техсекретариата ОЗХО материалы, основанные на данных российского министерства обороны.... В ближайшее время мы предоставим техсекретариату еще более конкретную и развернутую дополнительную информацию на этот счет", - приводит слова постпреда РИА Новости.Тарабрин также отметил, что "токсичные вещества могут завозиться, да и уже завозятся на Украину западными военными специалистами", о чём российская сторона не раз информировала ОЗХО.МобилизацияОтлов людей для ВСУ продолжается, растёт и стихийное сопротивление. Одесские паблики сообщают, что за минувшую ночь сгорели пять авто. Не уточняется, кому они принадлежали, но местные жители полагают, что, скорее всего, это машины военных и сотрудников ТЦК.Паблик "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V" публикует снимки горящих машин и пишет, что "по официальным данным одесских украинских полицаев, за ночь сгорело 5 машин ТЦК и ВСУ".Госпогранслужба Украины напоминает, что сегодняшнего дня, 17 июля, появилась новая причина для отказа в выезде за границу мужчинам - розыск полиции по запросу ТЦК из-за не обновления учетных данных.Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать с территории Украины только при наличии военно-учетных документов.О дефиците военнослужащих свидетельствует тот факт, что Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон, по которому военных могут освободить от уголовной ответственности за дезертирство."Это произойдёт, если военнослужащий дезертировал в первый раз и, будучи пойманным, согласился вернуться в свою часть до окончания уголовного производства, а командир согласен дать письменное разрешение на продолжение им службы. Необходимость такого закона лишний раз показывает, насколько в ВСУ туго обстоят дела с людьми", - написал в своём телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в материале Ивана Лизана" Экономика Украины и война: электрические бунты, лишние инвалиды и война с "Мелитопольской черешней" на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада, олег царев