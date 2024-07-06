"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии"
© Фото : Служба безпеки України / TelegramSea Baby
© Фото : Служба безпеки України / Telegram
Хотя российские военные постоянно уничтожают на Днепре лодки с ДРГ, число этих плавсредств регулярно пополняется. Недавно в состав ВМС Украины вошли три шведских катера, предназначенные для высадки диверсантов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Киевский режим официально сообщал, что грузооборот портов в Одессе и в Измаиле превысил показатели, которые были до СВО, никаких препятствий в этом им не чинится. Поэтому Украина бесконтрольно возит все, что угодно, рассказал офицер.
Речь идет не только о безэкипажных катерах. Недавно в состав ВМС Украины вошли три шведских катера. Они могут перебрасывать и высаживать ДРГ (до 20 человек десанта), а также контролировать судоходство в прибрежных районах, уточнил эксперт.
"Кроме того, Швеция еще обещает перебросить на Украину такие катера. Всего у противника их будет около десятка. Это создаст нам определенные проблемы. Как они попадают на Украину? Только по морю", - отметил Горбачев.
Всего днепровская флотилия Украины оценивается в 200-300 катеров различного водоизмещения. Хотя российские военные постоянно уничтожают на Днепре лодки с вражескими ДРГ, число этих плавсредств ВСУ регулярно пополняется, подчеркнул он.
"Резюмирую. Никаких красных линий в отношении новых украинских морских маршрутов с нашей стороны проложено не было. Поэтому противник будет размещать на гражданских баржах и сухогрузах ударные средства, которые будут нас атаковать", - подытожил собеседник издания.
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