https://ukraina.ru/20240706/1056071496.html

"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии"

"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии" - 06.07.2024 Украина.ру

"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии"

Хотя российские военные постоянно уничтожают на Днепре лодки с ДРГ, число этих плавсредств регулярно пополняется. Недавно в состав ВМС Украины вошли три шведских катера, предназначенные для высадки диверсантов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2024-07-06T06:00

2024-07-06T06:00

2024-07-06T06:00

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Киевский режим официально сообщал, что грузооборот портов в Одессе и в Измаиле превысил показатели, которые были до СВО, никаких препятствий в этом им не чинится. Поэтому Украина бесконтрольно возит все, что угодно, рассказал офицер.Речь идет не только о безэкипажных катерах. Недавно в состав ВМС Украины вошли три шведских катера. Они могут перебрасывать и высаживать ДРГ (до 20 человек десанта), а также контролировать судоходство в прибрежных районах, уточнил эксперт.Всего днепровская флотилия Украины оценивается в 200-300 катеров различного водоизмещения. Хотя российские военные постоянно уничтожают на Днепре лодки с вражескими ДРГ, число этих плавсредств ВСУ регулярно пополняется, подчеркнул он."Резюмирую. Никаких красных линий в отношении новых украинских морских маршрутов с нашей стороны проложено не было. Поэтому противник будет размещать на гражданских баржах и сухогрузах ударные средства, которые будут нас атаковать", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, связаны ли массовые аресты на Украине с заговором против Зеленского - в интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку

https://ukraina.ru/20240704/1056041114.html

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новости, украина, россия, сергей горбачев, днепр, катер, дрг, десант, швеция, флот, сво, черное море