"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии" - 06.07.2024 Украина.ру
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"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии"
"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии" - 06.07.2024 Украина.ру
"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии"
Хотя российские военные постоянно уничтожают на Днепре лодки с ДРГ, число этих плавсредств регулярно пополняется. Недавно в состав ВМС Украины вошли три шведских катера, предназначенные для высадки диверсантов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2024-07-06T06:00
2024-07-06T06:00
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десант
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Киевский режим официально сообщал, что грузооборот портов в Одессе и в Измаиле превысил показатели, которые были до СВО, никаких препятствий в этом им не чинится. Поэтому Украина бесконтрольно возит все, что угодно, рассказал офицер.Речь идет не только о безэкипажных катерах. Недавно в состав ВМС Украины вошли три шведских катера. Они могут перебрасывать и высаживать ДРГ (до 20 человек десанта), а также контролировать судоходство в прибрежных районах, уточнил эксперт.Всего днепровская флотилия Украины оценивается в 200-300 катеров различного водоизмещения. Хотя российские военные постоянно уничтожают на Днепре лодки с вражескими ДРГ, число этих плавсредств ВСУ регулярно пополняется, подчеркнул он."Резюмирую. Никаких красных линий в отношении новых украинских морских маршрутов с нашей стороны проложено не было. Поэтому противник будет размещать на гражданских баржах и сухогрузах ударные средства, которые будут нас атаковать", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, связаны ли массовые аресты на Украине с заговором против Зеленского - в интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сергей горбачев, днепр, катер, дрг, десант, швеция, флот, сво, черное море
Новости, Украина, Россия, Сергей Горбачев, Днепр, катер, ДРГ, десант, Швеция, флот, СВО, Черное море

"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии"

06:00 06.07.2024
 
© Фото : Служба безпеки України / TelegramSea Baby
Sea Baby - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : Служба безпеки України / Telegram
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Хотя российские военные постоянно уничтожают на Днепре лодки с ДРГ, число этих плавсредств регулярно пополняется. Недавно в состав ВМС Украины вошли три шведских катера, предназначенные для высадки диверсантов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Киевский режим официально сообщал, что грузооборот портов в Одессе и в Измаиле превысил показатели, которые были до СВО, никаких препятствий в этом им не чинится. Поэтому Украина бесконтрольно возит все, что угодно, рассказал офицер.
Речь идет не только о безэкипажных катерах. Недавно в состав ВМС Украины вошли три шведских катера. Они могут перебрасывать и высаживать ДРГ (до 20 человек десанта), а также контролировать судоходство в прибрежных районах, уточнил эксперт.
"Кроме того, Швеция еще обещает перебросить на Украину такие катера. Всего у противника их будет около десятка. Это создаст нам определенные проблемы. Как они попадают на Украину? Только по морю", - отметил Горбачев.
Всего днепровская флотилия Украины оценивается в 200-300 катеров различного водоизмещения. Хотя российские военные постоянно уничтожают на Днепре лодки с вражескими ДРГ, число этих плавсредств ВСУ регулярно пополняется, подчеркнул он.
"Резюмирую. Никаких красных линий в отношении новых украинских морских маршрутов с нашей стороны проложено не было. Поэтому противник будет размещать на гражданских баржах и сухогрузах ударные средства, которые будут нас атаковать", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.ру
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