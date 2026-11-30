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Европейцы хотят не устранить причины, а продолжать войну на Украине — Песков

Европейцы хотят не устранить причины, а продолжать войну на Украине — Песков - 30.11.2026 Украина.ру

Европейцы хотят не устранить причины, а продолжать войну на Украине — Песков

Европа намерена сохранять причины конфликта на Украине, линию на продолжение войны. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером 29 ноября заявил в комментарии News.by

2026-11-30T02:15

2026-11-30T02:15

2026-11-30T02:15

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Он отметил, что именно из-за намерений европейцев ввести военные контингенты на территорию Украины и началась спецоперация. И сейчас они говорят о том же при приближении урегулирования."Получается, что европейцы говорят: мы будем участвовать в вашем трёхстороннем формате, сделаем его четырёхсторонним, но при этом мы продолжим наши провокации и линию фактически на продолжение войны. То есть мы не будем способствовать решению проблем, которые были причиной для этой войны, а мы, наоборот, будем обеспечивать сохранение всех этих причин", — сказал Песков.Он также подчеркнул, что Москва желает понять позицию Европы по разрешению кризиса, прежде чем расширять трёхсторонний формат. При этом, Россия хочет мира, а "президент [России Владимир] Путин открыт к переговорам, он открыт к контактам... с европейцами".Однако европейцы заявили, что не хотят проводить переговоры с Россией в двустороннем формате и готовы принимать участие только в трёхстороннем формате."Как пойдёт дальше, трудно сказать. Естественно, решение будет принимать президент Путин. Мы хотели сначала поговорить с европейцами, понять, насколько они могут способствовать миру. Европейцы сказали, что они не хотят общаться с нами в двустороннем формате", — сказал представитель Кремля.Песков также отметил, что взаимодействие с Вашингтоном по вопросам урегулирования конфликта и реализации гуманитарных инициатив по примеру миссии в Алёшках продолжается.Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что дальнейшая изоляция России не имеет политического смысла, а исключение Москвы из "Большой восьмёрки" стало одной из стратегических ошибок Запада.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261129/buduschee-ukrainy-i-evropy-ili-somalizatsiya-ili-restavratsiya-yuzhnoy-rusi-1084819224.html

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