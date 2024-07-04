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"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости

"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости - 04.07.2024 Украина.ру

"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале "поздравил" США с Днем независимости, посоветовав американцам оценивать события украинского конфликта под углом собственной гражданской войны XIX века

2024-07-04T12:35

2024-07-04T12:35

2024-07-04T12:35

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"Америка – страна с короткой историей, как бы это ни было обидно американцам, хотя и в ней есть яркие страницы. Одна из них – именно Гражданская война, в ходе которой было побеждено рабовладение. Именно под таким углом за океаном и должны оценивать наши события: по сути, гражданскую войну одного народа, в которой большинство вынуждено с оружием в руках отстаивать свою независимость в борьбе против новых нацистов, которых снова поддерживает продажная Европа и американский ВПК", - написал Медведев.По его словам, "результатом этой войны, как и в США в 19-м веке, должно стать объединение нашей страны", "возрождение Великой России".Говоря о Гражданской войне, которая длилась с 1861 по 1865 год, он отметил, что "видны мрачные параллели с сегодняшним днем", включая "предчувствие гражданской войны". Кроме этого, по мнению зампреда Совбеза, сегодня многим ясно, что опыт противостояния северных штатов США и Конфедерации южных "имеет немалое сходство с украинским конфликтом"."Разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и б. Украины. При этом резко различались идеалы противников. У северян – равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов – бесчеловечный, дремучий расизм. Те же самые, что и сегодня, иностранные мерзавцы – как обычно, это Англия и Франция – нагло и бесцеремонно вмешивались в ход событий, желая победы Югу. Они поддерживали рабовладельцев точно так же, как сейчас помогают вместе с современными США нацистскому Киеву", - заметил он.Подробнее об участии Запада в украинском конфликте - в материале Александра Сокуренко Отойдите от края. Джеффри Сакс и Такер Карлсон рассказали, как Запад готовил украинский конфликт на сайте Украина.ру.

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