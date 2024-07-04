"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости - 04.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240704/1056055685.html
"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости
"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости - 04.07.2024 Украина.ру
"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале "поздравил" США с Днем независимости, посоветовав американцам оценивать события украинского конфликта под углом собственной гражданской войны XIX века
2024-07-04T12:35
2024-07-04T12:35
новости
сша
россия
запад
дональд трамп
совбез
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466285_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_dcac3735c97400deaf1196c24a2dd946.jpg
"Америка – страна с короткой историей, как бы это ни было обидно американцам, хотя и в ней есть яркие страницы. Одна из них – именно Гражданская война, в ходе которой было побеждено рабовладение. Именно под таким углом за океаном и должны оценивать наши события: по сути, гражданскую войну одного народа, в которой большинство вынуждено с оружием в руках отстаивать свою независимость в борьбе против новых нацистов, которых снова поддерживает продажная Европа и американский ВПК", - написал Медведев.По его словам, "результатом этой войны, как и в США в 19-м веке, должно стать объединение нашей страны", "возрождение Великой России".Говоря о Гражданской войне, которая длилась с 1861 по 1865 год, он отметил, что "видны мрачные параллели с сегодняшним днем", включая "предчувствие гражданской войны". Кроме этого, по мнению зампреда Совбеза, сегодня многим ясно, что опыт противостояния северных штатов США и Конфедерации южных "имеет немалое сходство с украинским конфликтом"."Разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и б. Украины. При этом резко различались идеалы противников. У северян – равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов – бесчеловечный, дремучий расизм. Те же самые, что и сегодня, иностранные мерзавцы – как обычно, это Англия и Франция – нагло и бесцеремонно вмешивались в ход событий, желая победы Югу. Они поддерживали рабовладельцев точно так же, как сейчас помогают вместе с современными США нацистскому Киеву", - заметил он.Подробнее об участии Запада в украинском конфликте - в материале Александра Сокуренко Отойдите от края. Джеффри Сакс и Такер Карлсон рассказали, как Запад готовил украинский конфликт на сайте Украина.ру.
сша
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0229d41b45341941a094f508d46e624c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, запад, дональд трамп, совбез, дмитрий медведев
Новости, США, Россия, Запад, Дональд Трамп, Совбез, Дмитрий Медведев

"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости

12:35 04.07.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале "поздравил" США с Днем независимости, посоветовав американцам оценивать события украинского конфликта под углом собственной гражданской войны XIX века
"Америка – страна с короткой историей, как бы это ни было обидно американцам, хотя и в ней есть яркие страницы. Одна из них – именно Гражданская война, в ходе которой было побеждено рабовладение. Именно под таким углом за океаном и должны оценивать наши события: по сути, гражданскую войну одного народа, в которой большинство вынуждено с оружием в руках отстаивать свою независимость в борьбе против новых нацистов, которых снова поддерживает продажная Европа и американский ВПК", - написал Медведев.
По его словам, "результатом этой войны, как и в США в 19-м веке, должно стать объединение нашей страны", "возрождение Великой России".
"Хей, американцы! Перефразируя вашего Трампа, Make Russia Great Again!", - добавил Медведев.
Говоря о Гражданской войне, которая длилась с 1861 по 1865 год, он отметил, что "видны мрачные параллели с сегодняшним днем", включая "предчувствие гражданской войны".
Кроме этого, по мнению зампреда Совбеза, сегодня многим ясно, что опыт противостояния северных штатов США и Конфедерации южных "имеет немалое сходство с украинским конфликтом".
"Разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и б. Украины. При этом резко различались идеалы противников. У северян – равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов – бесчеловечный, дремучий расизм. Те же самые, что и сегодня, иностранные мерзавцы – как обычно, это Англия и Франция – нагло и бесцеремонно вмешивались в ход событий, желая победы Югу. Они поддерживали рабовладельцев точно так же, как сейчас помогают вместе с современными США нацистскому Киеву", - заметил он.
Подробнее об участии Запада в украинском конфликте - в материале Александра Сокуренко Отойдите от края. Джеффри Сакс и Такер Карлсон рассказали, как Запад готовил украинский конфликт на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияЗападДональд ТрампСовбезДмитрий Медведев
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ
13:00Зеленский испугался, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июля
12:57Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену
12:52"Полномасштабная паника": демократы срочно ищут способ замены Байдена
12:43Украинца обдерут как липку. На что Киев пошел ради нового транша МВФ
12:35"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости
12:32Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
12:32Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским
12:02"Сердечно приглашаем в Беларусь!": Лукашенко позвал американцев посмотреть страну своими глазами
12:00Путин высказался о мирном решении ситуации на Украине
11:57Европа и Украина разошлись в видении завершения конфликта Киева и Москвы
11:30Захара Прилепина наградили Орденом мужества и медалью от Минобороны
11:25На Украине возросло число "дерзких" попыток вывоза за границу уклонистов - Госпогранслужба
11:16Командование ВСУ подтвердило потерю микрорайона "Канал" в Часов Яре
10:56Снимал украшения с трупов: чеха, состоявшего в рядах ВСУ, судят за мародерство
10:33Более полусотни экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс - Politico
10:22"Станем меньшинством в своей стране". Украинские эксперты о будущем, если продолжится война
10:18Киев не сможет вооружить 10 новых бригад ВСУ, сообщили в американском институте изучения войны
10:12Олег Соскин: кто он
10:08Хочу жить в России. Ставрополь — это Украина нашего детства
Лента новостейМолния