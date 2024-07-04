https://ukraina.ru/20240704/1056054617.html
Путин высказался о мирном решении ситуации на Украине
Путин высказался о мирном решении ситуации на Украине - 04.07.2024 Украина.ру
Путин высказался о мирном решении ситуации на Украине
Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Об этом 4 июля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане
2024-07-04T12:00
2024-07-04T12:00
2024-07-04T12:00
украина
россия
астана
новости
владимир путин
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/11/1055142214_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_c0eae25f26a5ddf0daf394a7fd4473df.jpg
"Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами ", - сказал Путин.Он заверил, что вариант урегулирования кризиса на Украине, предложенный РФ в случае готовности Киева и его западных спонсоров, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.Также российский лидер поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и заявил о готовности Москвы учитывать их.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
украина
россия
астана
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/11/1055142214_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_529163bf028b6d39b1e88f5311188289.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, астана, новости, владимир путин, шос
Украина, Россия, Астана, Новости, Владимир Путин, ШОС
Путин высказался о мирном решении ситуации на Украине
Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Об этом 4 июля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане
"Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами ", - сказал Путин.
Он заверил, что вариант урегулирования кризиса на Украине, предложенный РФ в случае готовности Киева и его западных спонсоров, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.
Также российский лидер поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и заявил о готовности Москвы учитывать их.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.