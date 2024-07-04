Путин высказался о мирном решении ситуации на Украине - 04.07.2024 Украина.ру
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Путин высказался о мирном решении ситуации на Украине
Путин высказался о мирном решении ситуации на Украине - 04.07.2024 Украина.ру
Путин высказался о мирном решении ситуации на Украине
Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Об этом 4 июля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане
2024-07-04T12:00
2024-07-04T12:00
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"Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами ", - сказал Путин.Он заверил, что вариант урегулирования кризиса на Украине, предложенный РФ в случае готовности Киева и его западных спонсоров, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.Также российский лидер поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и заявил о готовности Москвы учитывать их.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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украина, россия, астана, новости, владимир путин, шос
Украина, Россия, Астана, Новости, Владимир Путин, ШОС

Путин высказался о мирном решении ситуации на Украине

12:00 04.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Об этом 4 июля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане
"Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами ", - сказал Путин.
Он заверил, что вариант урегулирования кризиса на Украине, предложенный РФ в случае готовности Киева и его западных спонсоров, позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.
Также российский лидер поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и заявил о готовности Москвы учитывать их.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
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