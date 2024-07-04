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Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Тульской областями - МО РФ

Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Тульской областями - МО РФ - 04.07.2024 Украина.ру

Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Тульской областями - МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на четверг сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ

2024-07-04T07:14

2024-07-04T07:14

2024-07-04T07:18

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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области", - перечислили в ведомстве.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, брянская область, белгородская область, вооруженные силы украины, минобороны