Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Тульской областями - МО РФ
07:14 04.07.2024 (обновлено: 07:18 04.07.2024)
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на четверг сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области", - перечислили в ведомстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.