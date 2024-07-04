Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Тульской областями - МО РФ - 04.07.2024 Украина.ру
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Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Тульской областями - МО РФ
Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Тульской областями - МО РФ - 04.07.2024 Украина.ру
Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Тульской областями - МО РФ
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на четверг сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ
2024-07-04T07:14
2024-07-04T07:18
новости
россия
брянская область
белгородская область
вооруженные силы украины
минобороны
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области", - перечислили в ведомстве.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
россия
брянская область
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новости, россия, брянская область, белгородская область, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Брянская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Тульской областями - МО РФ

07:14 04.07.2024 (обновлено: 07:18 04.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские силы противовоздушной обороны в ночь на четверг сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области", - перечислили в ведомстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияБрянская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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