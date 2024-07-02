Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Харьковскую область
12:15 02.07.2024 (обновлено: 12:16 02.07.2024)
Иностранные наемники и элитные подразделения Вооруженных сил Украины были направлены в Харьковскую область в город Волчанск для сдерживания натиска российских войск. Об этом 2 июля сообщил начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов
Комментируя наступление ВС России, он заявил о присутствии в Харьковской области объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины "Лють".
"Там (в Волчанске - Ред.) у них были заброшены вроде бы такие так называемые элитные их подразделения. И "Лють" там была, и "евроичкерийские шайтаны" там тоже были, итальянцы тоже, иностранцы", - сказал Алаудинов в эфире "Первого канала".
Ранее сообщалось, что Госуарственное бюро расследований Украины подозревает командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля, отвественного за Харьковское направление, в связях с российской стороной. Его обвиняют в прорыве обороны ВСУ и установлении подразделениями ВС РФ контроля над рядом населенных пунктов.
27 июня, 05:13В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конецВечером, 26 июня, поступила информация, что российская армия освободила населенный пункт Раздоловка к югу от Северска в ДНР. Несколько дней назад в центре села был вывешен российский флаг, однако полная его зачистка от ВСУ произошла только во второй половине дня среды, 26 июня