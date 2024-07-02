Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Харьковскую область - 02.07.2024 Украина.ру
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Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Харьковскую область
Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Харьковскую область - 02.07.2024 Украина.ру
Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Харьковскую область
Иностранные наемники и элитные подразделения Вооруженных сил Украины были направлены в Харьковскую область в город Волчанск для сдерживания натиска российских войск. Об этом 2 июля сообщил начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов
2024-07-02T12:15
2024-07-02T12:16
новости
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Комментируя наступление ВС России, он заявил о присутствии в Харьковской области объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины "Лють". Ранее сообщалось, что Госуарственное бюро расследований Украины подозревает командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля, отвественного за Харьковское направление, в связях с российской стороной. Его обвиняют в прорыве обороны ВСУ и установлении подразделениями ВС РФ контроля над рядом населенных пунктов. Почему наступление российских войск под Харьковом замедлилось читайте в интервью изданию Украина.ру политтехнолога Евгения Ющука.
https://ukraina.ru/20240627/1055868328.html
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новости, апти алаудинов, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, "ахмат", всу, сво
Новости, Апти Алаудинов, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", ВСУ, СВО

Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Харьковскую область

12:15 02.07.2024 (обновлено: 12:16 02.07.2024)
 
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Иностранные наемники и элитные подразделения Вооруженных сил Украины были направлены в Харьковскую область в город Волчанск для сдерживания натиска российских войск. Об этом 2 июля сообщил начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов
Комментируя наступление ВС России, он заявил о присутствии в Харьковской области объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины "Лють".

"Там (в Волчанске - Ред.) у них были заброшены вроде бы такие так называемые элитные их подразделения. И "Лють" там была, и "евроичкерийские шайтаны" там тоже были, итальянцы тоже, иностранцы", - сказал Алаудинов в эфире "Первого канала".

Ранее сообщалось, что Госуарственное бюро расследований Украины подозревает командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля, отвественного за Харьковское направление, в связях с российской стороной. Его обвиняют в прорыве обороны ВСУ и установлении подразделениями ВС РФ контроля над рядом населенных пунктов.
Почему наступление российских войск под Харьковом замедлилось читайте в интервью изданию Украина.ру политтехнолога Евгения Ющука.
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27 июня, 05:13
В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конецВечером, 26 июня, поступила информация, что российская армия освободила населенный пункт Раздоловка к югу от Северска в ДНР. Несколько дней назад в центре села был вывешен российский флаг, однако полная его зачистка от ВСУ произошла только во второй половине дня среды, 26 июня
 
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