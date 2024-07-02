Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Харьковскую область

В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец

Вечером, 26 июня, поступила информация, что российская армия освободила населенный пункт Раздоловка к югу от Северска в ДНР. Несколько дней назад в центре села был вывешен российский флаг, однако полная его зачистка от ВСУ произошла только во второй половине дня среды, 26 июня