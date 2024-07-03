Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУ - 03.07.2024 Украина.ру
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Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУ
Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУ - 03.07.2024 Украина.ру
Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУ
Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?
2024-07-03T03:30
2024-07-03T03:30
новости
богдан безпалько
украина.ру
всу
провокация
белоруссия
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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько."Тактическая цель – попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО", - сказал Безпалько.Он уточнил, что во втором варианте Киев будет действовать по принципу "если Белоруссия воюет с Украиной, пусть Польша воюет с Россией, а остальные страны Альянса организуют бесполетную зону".Эксперт также отметил, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.Подробнее о позиции Богдана Безпалько в материале ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эти сообщения, заявив, что эти сведения вызывают обеспокоенность у Москвы.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются обе страны.
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новости, богдан безпалько, украина.ру, всу, провокация, белоруссия
Новости, Богдан Безпалько, Украина.ру, ВСУ, провокация, Белоруссия

Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУ

03:30 03.07.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
"Тактическая цель – попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО", - сказал Безпалько.
Он уточнил, что во втором варианте Киев будет действовать по принципу "если Белоруссия воюет с Украиной, пусть Польша воюет с Россией, а остальные страны Альянса организуют бесполетную зону".
Эксперт также отметил, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.
Подробнее о позиции Богдана Безпалько в материале ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу.
За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эти сообщения, заявив, что эти сведения вызывают обеспокоенность у Москвы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются обе страны.
Президент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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"Плечом к плечу": Володин рассказал, как Россия и Белоруссия совместно преодолевают все вызовыРоссия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются две страны. На это указал 2 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин, который по поручению российского лидера прибыл в Минск для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Белоруссии
 
НовостиБогдан БезпалькоУкраина.руВСУпровокацияБелоруссия
 
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