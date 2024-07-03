https://ukraina.ru/20240703/1056009092.html

Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУ

Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУ - 03.07.2024 Украина.ру

Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУ

Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?

2024-07-03T03:30

2024-07-03T03:30

2024-07-03T03:30

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богдан безпалько

украина.ру

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провокация

белоруссия

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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько."Тактическая цель – попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО", - сказал Безпалько.Он уточнил, что во втором варианте Киев будет действовать по принципу "если Белоруссия воюет с Украиной, пусть Польша воюет с Россией, а остальные страны Альянса организуют бесполетную зону".Эксперт также отметил, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.Подробнее о позиции Богдана Безпалько в материале ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эти сообщения, заявив, что эти сведения вызывают обеспокоенность у Москвы.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются обе страны.

https://ukraina.ru/20240702/1056001373.html

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новости, богдан безпалько, украина.ру, всу, провокация, белоруссия