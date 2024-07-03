Оно быстро деградирует: эксперт о том, почему "М-777", которые передали Украине, уже выработали ресурс - 03.07.2024 Украина.ру
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Оно быстро деградирует: эксперт о том, почему "М-777", которые передали Украине, уже выработали ресурс
Оно быстро деградирует: эксперт о том, почему "М-777", которые передали Украине, уже выработали ресурс - 03.07.2024 Украина.ру
Оно быстро деградирует: эксперт о том, почему "М-777", которые передали Украине, уже выработали ресурс
Современные гаубицы "М-777", которые передали Украине в 2022 году, уже отстреляли свой ресурс. Это орудие сделано из легких титановых сплавов, из-за чего получилось очень нежным. То есть оно быстро изнашивается и деградирует. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-03T03:20
2024-07-03T03:20
новости
украина
россия
харьков
алексей анпилогов
гаубицы
вооружения
артиллерия
сво
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Ранее военкор Александр Сладков писал, что под Харьковом противник стал отвечать на три выстрела ВС РФ десятью своими. Но дело не в снарядах, а в стволах. Потому что у каждого ствола есть пределы в стрельбе, рассказал эксперт.Современные гаубицы "М-777", которые передали Украине в 2022 году, уже отстреляли свой ресурс. Принципиальная разница между "М-198" и "М-777" состоит в том, что последняя предназначена для аэромобильной транспортировки, добавил он.То есть такое "легкое" орудие быстро и изнашивается деградирует. Ремонтировать его надо из специальных запасных частей, которых на самой Украине не так много, указал он.Так что сейчас украинская армия вынуждена переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем. У него даже появились советские гаубицы Д-20, которые были разработаны еще в 1940-х годах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО ситуации на белорусско-украинской границе - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
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новости, украина, россия, харьков, алексей анпилогов, гаубицы, вооружения, артиллерия, сво, ремонт, снаряды
Новости, Украина, Россия, Харьков, Алексей Анпилогов, гаубицы, вооружения, артиллерия, СВО, ремонт, снаряды

Оно быстро деградирует: эксперт о том, почему "М-777", которые передали Украине, уже выработали ресурс

03:20 03.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС УкраїниМ777
М777 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України
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Современные гаубицы "М-777", которые передали Украине в 2022 году, уже отстреляли свой ресурс. Это орудие сделано из легких титановых сплавов, из-за чего получилось очень нежным. То есть оно быстро изнашивается и деградирует. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее военкор Александр Сладков писал, что под Харьковом противник стал отвечать на три выстрела ВС РФ десятью своими. Но дело не в снарядах, а в стволах. Потому что у каждого ствола есть пределы в стрельбе, рассказал эксперт.
Современные гаубицы "М-777", которые передали Украине в 2022 году, уже отстреляли свой ресурс. Принципиальная разница между "М-198" и "М-777" состоит в том, что последняя предназначена для аэромобильной транспортировки, добавил он.
"Она (гаубица "М-777". - Ред.) складывается специальным образом, поэтому ее можно и на вертолете перевозить, и в самолет побольше их засунуть. Но за все надо платить. Она сделана из легких титановых сплавов, из-за чего орудие получилось очень нежным", - отметил Анпилогов.
То есть такое "легкое" орудие быстро и изнашивается деградирует. Ремонтировать его надо из специальных запасных частей, которых на самой Украине не так много, указал он.
Так что сейчас украинская армия вынуждена переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем. У него даже появились советские гаубицы Д-20, которые были разработаны еще в 1940-х годах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
О ситуации на белорусско-украинской границе - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
Иван Лошкарев интервью - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
1 июля, 19:30
Иван Лошкарев: Трамп будет грубо принуждать Азию к "миру", но Россия уже готова к эскалации Если мы посмотрим на окружение Трампа, то здравомыслящих людей там пока немного. Это значит, что если они и будут договариваться, то языком ультиматумов, который для России неприемлем с учётом ситуации на поле боя, где все для нас складывается пока неплохо. Поэтому разумных компромиссов со стороны администрации Трампа я бы не ждал.
 
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