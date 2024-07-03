https://ukraina.ru/20240703/1055996491.html

Оно быстро деградирует: эксперт о том, почему "М-777", которые передали Украине, уже выработали ресурс

Оно быстро деградирует: эксперт о том, почему "М-777", которые передали Украине, уже выработали ресурс - 03.07.2024 Украина.ру

Оно быстро деградирует: эксперт о том, почему "М-777", которые передали Украине, уже выработали ресурс

Современные гаубицы "М-777", которые передали Украине в 2022 году, уже отстреляли свой ресурс. Это орудие сделано из легких титановых сплавов, из-за чего получилось очень нежным. То есть оно быстро изнашивается и деградирует. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-03T03:20

2024-07-03T03:20

2024-07-03T03:20

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Ранее военкор Александр Сладков писал, что под Харьковом противник стал отвечать на три выстрела ВС РФ десятью своими. Но дело не в снарядах, а в стволах. Потому что у каждого ствола есть пределы в стрельбе, рассказал эксперт.Современные гаубицы "М-777", которые передали Украине в 2022 году, уже отстреляли свой ресурс. Принципиальная разница между "М-198" и "М-777" состоит в том, что последняя предназначена для аэромобильной транспортировки, добавил он.То есть такое "легкое" орудие быстро и изнашивается деградирует. Ремонтировать его надо из специальных запасных частей, которых на самой Украине не так много, указал он.Так что сейчас украинская армия вынуждена переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем. У него даже появились советские гаубицы Д-20, которые были разработаны еще в 1940-х годах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО ситуации на белорусско-украинской границе - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу

https://ukraina.ru/20240701/1055979716.html

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