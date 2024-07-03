Оно быстро деградирует: эксперт о том, почему "М-777", которые передали Украине, уже выработали ресурс
Современные гаубицы "М-777", которые передали Украине в 2022 году, уже отстреляли свой ресурс. Это орудие сделано из легких титановых сплавов, из-за чего получилось очень нежным. То есть оно быстро изнашивается и деградирует. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее военкор Александр Сладков писал, что под Харьковом противник стал отвечать на три выстрела ВС РФ десятью своими. Но дело не в снарядах, а в стволах. Потому что у каждого ствола есть пределы в стрельбе, рассказал эксперт.
Современные гаубицы "М-777", которые передали Украине в 2022 году, уже отстреляли свой ресурс. Принципиальная разница между "М-198" и "М-777" состоит в том, что последняя предназначена для аэромобильной транспортировки, добавил он.
"Она (гаубица "М-777". - Ред.) складывается специальным образом, поэтому ее можно и на вертолете перевозить, и в самолет побольше их засунуть. Но за все надо платить. Она сделана из легких титановых сплавов, из-за чего орудие получилось очень нежным", - отметил Анпилогов.
То есть такое "легкое" орудие быстро и изнашивается деградирует. Ремонтировать его надо из специальных запасных частей, которых на самой Украине не так много, указал он.
Так что сейчас украинская армия вынуждена переходить на предыдущие поколения артиллерийских систем. У него даже появились советские гаубицы Д-20, которые были разработаны еще в 1940-х годах, заключил собеседник издания.
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