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Акции компаний Коломойского* перешли в доход России

Акции компаний Коломойского* перешли в доход России - 02.07.2024 Украина.ру

Акции компаний Коломойского* перешли в доход России

Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, передает РИА Новости

2024-07-02T09:54

2024-07-02T09:54

2024-07-02T09:54

игорь коломойский

россия

новости

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доходы

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Решение об изъятии в доход государства 100 процентов долей компаний Коломойского было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ.Он же узывал, что в доход России переданы акции кондитерской фабрики, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко.По его словам, судебные приставы передали в доход государства более 131,2 миллиона акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью.Подробнее о незавидном положении Коломойского - в материале Павла Котова Отберут всё: зачем Коломойскому* припомнили заказное убийство 20-летней давности на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

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игорь коломойский, россия, новости, украина, акции, доходы