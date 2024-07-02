https://ukraina.ru/20240702/1055994558.html
Акции компаний Коломойского* перешли в доход России
Акции компаний Коломойского* перешли в доход России - 02.07.2024 Украина.ру
Акции компаний Коломойского* перешли в доход России
Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, передает РИА Новости
2024-07-02T09:54
2024-07-02T09:54
2024-07-02T09:54
игорь коломойский
россия
новости
украина
акции
доходы
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Решение об изъятии в доход государства 100 процентов долей компаний Коломойского было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ.Он же узывал, что в доход России переданы акции кондитерской фабрики, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко.По его словам, судебные приставы передали в доход государства более 131,2 миллиона акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью.Подробнее о незавидном положении Коломойского - в материале Павла Котова Отберут всё: зачем Коломойскому* припомнили заказное убийство 20-летней давности на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
игорь коломойский, россия, новости, украина, акции, доходы
Игорь Коломойский, Россия, Новости, Украина, акции, доходы
Акции компаний Коломойского* перешли в доход России
Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, передает РИА Новости
Решение об изъятии в доход государства 100 процентов долей компаний Коломойского было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ.
"В доход государства в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности переданы акции ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-ЮГ", а также 503 объекта недвижимого имущества должников по делу в отношении Игоря Коломойского и других лиц", - сказал Аристов.
Он же узывал, что в доход России переданы акции кондитерской фабрики, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко.
По его словам, судебные приставы передали в доход государства более 131,2 миллиона акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью.
Подробнее о незавидном положении Коломойского - в материале Павла Котова Отберут всё: зачем Коломойскому* припомнили заказное убийство 20-летней давности на сайте Украина.ру.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.