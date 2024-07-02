"Мы готовимся к их появлению": эксперт рассказал, почему ВС РФ уничтожат F-16 даже в бетонных укрытиях
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
© Пресс-служба президента Украины
Я не думаю, что F-16 будут взлетать из Польши и Румынии для работы на Украине. Видимо, они будут базироваться на тех немногих украинских аэродромах, которые могут эти самолеты принять. Истребители необходимо уничтожать в местах размещения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Что касается F-16, то их поставка на Украину возможна. Поэтому ВС России постоянно наносят удары по аэродромам, где они могут находиться. Украина и Запад не сможет гарантировать безопасность этих самолетов, потому что у них нет столько средств ПВО, рассказал эксперт.
Я не думаю, что F-16 будут взлетать из Польши и Румынии для работы на Украине. Видимо, они будут базироваться на тех немногих украинских аэродромах, которые могут эти самолеты принять. Поэтому ВС РФ активно наносят удары по Староконстантинову, добавил он.
"Я не говорю, что мы их (самолеты F-16. - Ред.) моментально уничтожим. Но страны НАТО должны задуматься, готовы ли они жертвовать своим техническим персоналом, который будет гибнуть на Украине, потому что надежных систем ПВО у них нет", - отметил Евсеев.
Российские военные будут делать основной упор не на то, чтобы сбить F-16 в воздухе, сделать это не так просто. Истребители необходимо уничтожать в местах размещения. Российские средства поражения позволяют накрывать их даже в бетонных укрытиях, подчеркнул специалист.
"Кроме того, если мы уничтожим возможности их обслуживать, самолеты будут бесполезны. У меня нет шапкозакидательских настроений. Я просто хочу сказать, что мы готовимся к их появлению", - заключил собеседник издания.
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