https://ukraina.ru/20240702/1055987442.html

"Мы готовимся к их появлению": эксперт рассказал, почему ВС РФ уничтожат F-16 даже в бетонных укрытиях

"Мы готовимся к их появлению": эксперт рассказал, почему ВС РФ уничтожат F-16 даже в бетонных укрытиях - 02.07.2024 Украина.ру

"Мы готовимся к их появлению": эксперт рассказал, почему ВС РФ уничтожат F-16 даже в бетонных укрытиях

Я не думаю, что F-16 будут взлетать из Польши и Румынии для работы на Украине. Видимо, они будут базироваться на тех немногих украинских аэродромах, которые могут эти самолеты принять. Истребители необходимо уничтожать в местах размещения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-07-02T06:10

2024-07-02T06:10

2024-07-02T06:10

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аэродромы

истребитель

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Что касается F-16, то их поставка на Украину возможна. Поэтому ВС России постоянно наносят удары по аэродромам, где они могут находиться. Украина и Запад не сможет гарантировать безопасность этих самолетов, потому что у них нет столько средств ПВО, рассказал эксперт.Я не думаю, что F-16 будут взлетать из Польши и Румынии для работы на Украине. Видимо, они будут базироваться на тех немногих украинских аэродромах, которые могут эти самолеты принять. Поэтому ВС РФ активно наносят удары по Староконстантинову, добавил он.Российские военные будут делать основной упор не на то, чтобы сбить F-16 в воздухе, сделать это не так просто. Истребители необходимо уничтожать в местах размещения. Российские средства поражения позволяют накрывать их даже в бетонных укрытиях, подчеркнул специалист."Кроме того, если мы уничтожим возможности их обслуживать, самолеты будут бесполезны. У меня нет шапкозакидательских настроений. Я просто хочу сказать, что мы готовимся к их появлению", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО том, может ли измениться ситуация в мировом спорте и как проходит Евро-2024 - в интервью Руслана Мармазова: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год

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новости, россия, украина, польша, владимир евсеев, вкс, f-16, самолет, аэродромы, истребитель, сво