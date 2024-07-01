Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год - 01.07.2024 Украина.ру
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Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год
Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год - 01.07.2024 Украина.ру
Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год
Не надо думать, что ситуация в международном спорте изменится и нам скажут: "Елки-палки! Мы уж совсем забыли про русских. А чего вы там сидите? Идите сюда". Так не будет. Они хотят, чтобы мы униженно просились пустить нас обратно. Чтобы мы на коленях к ним приползли. А ползанье на коленях – не лучший способ добиться высоких результатов.
2024-07-01T14:01
2024-07-01T14:01
интервью
сборная украины
россия
футбол
спорт
евро
мок
фифа
уефа
олимпийские игры
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Раз уж мы начали вариться в собственном котле, давайте вариться качественно, уверен бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Руслан Леонидович, поменялось ли ваше отношение к футболу за 2,5 года СВО? Как вы в целом оцениваете Евро-2024?- Поскольку футбол занимал огромное место в моей жизни и в моей работе, у меня к нему установилось определенное отношение. Сегодня – это мои фантомные боли, которые не отпускают. Другое дело, что чемпионат Европы – это праздник жизни наших врагов. К нам это не имеет никакого отношения. Нас беспардонно выперли из всех структур и соревнований. При этом мы продолжаем платить взносы в ФИФА, УЕФА и МОК. Это самый обидный момент в этой истории.Более того, если бы российское телевидение в лице "Матч-ТВ" не транслировало "Евро", с политической точки зрения это было бы правильно. Мы сейчас не можем рассуждать о футболе без политики, потому что Россию отовсюду выперли. Вклад РФ и СССР в мировую футбольную копилку не так велик, как у многих других стран. Но нас выбросили на улицу из соревнований по шахматам и по хоккею – видам спорта, в котором мы были одни из лучших. Если там с нами не церемонятся, почему с нами должны церемониться в футболе?Так что международные спортивные организации – это враги, которые существуют на наши деньги. Это инструмент Запада, который оказывает политическое давление на Россию.А Чемпионат Европы действительно неплохой. Он интересный и веселый. Смотреть его нескучно. Но я все равно его смотрю, держа за спиной политическую аргументацию. Это политическое шоу, а не чистый спорт, как нам бы этого хотелось.- Вы сказали, что чемпионат Европы – это праздник наших врагов. А нельзя ли нам поболеть за тех же сербов или грузин? Это тоже враги?- Есть страны, которых мы считаем братскими. Но все это братство работает до определенного момента. Сборной Болгарии нет на этом чемпионате, а то бы я сказал.Конечно, сербы у меня вызывают симпатию. У меня в Сербии есть близкие друзья, я знаком с сербскими ветеранами боев за Донбасс. Это – русские люди, которых от нас отдалила история и география. Но этого нельзя сказать об их руководителях, которые вертятся как ужи на сковородках, чтобы получать блага и от России, и от Запада, и от Китая.Что касается сборной Грузии, то я с удовольствием смотрел ее матчи с Португалией и Испанией. Ее футболисты показали себя как дерзкие дебютанты. Многие из них играют в Европе (тот же Хвича Кварацхелия). Они показали симпатичную и зрелую игру. Но за последнее время Грузия сделала России столько пакостей, то болеть за нее мне не хотелось. Хотя в прежнее время я болел бы за нее, как и за все бывшие советские республики.Мне вообще на этом чемпионате болеть с эмоциями и страстью не за кого. И это даже хорошо. Я смотрю на это как холодный футбольный философ. Я наслаждаюсь хорошей игрой и возмущаюсь игрой бездарной.Последняя сборная, за которую я болел восторженно и эмоционально – это была сборная Советского Союза. Но ее давно нет. Мне остается только вспоминать эти славные события.Конечно, за сборную России я болел. Одна из самых сильных футбольных эмоций в жизни пришлась на 2008 год, когда я на стадионе смотрел игру России с Голландией. У меня был полнейший восторг. Но в остальных случаях я болел по принципу "страдаю вместе с игроками". Такой футбол нам точно не нужен.Нам нужно сосредотачиваться на внутреннем футболе. Потому что на международную арену мы попадем очень нескоро.- Не знаю, как вам, а мне сейчас все равно недостает страдания вместе с игроками. Иногда все равно хочется, чтобы сборная России там поиграла, даже если потом мы будем ходить с болью в сердце и ругать ее последними словами.- Мы же не знаем, как бы выступила сборная России на этом чемпионате. Может быть, они бы показали себя выдающимися игроками, которые надавали бы всем подряд. Но что-то мне подсказывает, что особых достижений на этом турнире у нас бы не было. Поэтому имиджево мы ничего не теряем.О чем мы можем говорить, если УЕФА не пускает на чемпионат сборную, которая выиграла первый в истории чемпионат Европы по футболу?Недавно один из российских спортивных руководителей интересничал, "что к осени ситуация с российской сборной и клубами изменится". А что и как может измениться в этой ситуации, если нас пытаются уничтожить по всему миру и во всех областях жизни?- Вот этот подход меня точно возмущает.- Конечно, возмущает.Мы часто говорим: "Давайте поймем, что идет тяжелая война. Каждый сейчас находится на линии фронта. Что сейчас каждый должен воевать в окопах, за компьютером или в высоких кабинетах". А когда на этом же фоне идет заискивание перед структурами международного спорта, мне это непонятно.Для меня образец – это позиция Советского Союза, когда весь мир уговаривал товарища Сталина вступить в МОК, потому что без сборной СССР было нелепо говорить об олимпийских играх как о серьезном соревновании. При этом Сталин советовался со специалистами относительно того, как мы будем на этих турнирах выглядеть и на какую олимпиаду лучше поехать (на летнюю или на зимнюю). Это было красиво.Но чтобы мы могли сейчас занять эту красивую позицию, нам надо побеждать в глобальных воинах. В 1950-е годы СССР мог себе это позволить, а к РФ на Западе относятся как к слабаку.- Про Сталина мы еще поговорим. Если попытаться объективно оценить игру сборную Украины, то они выступили не так уж плохо, учитывая проблемы в стране. Не выйти из группы, набрав четыре очка – это не вполне справедливо.- Судьбу сборной Украины решила первая игра с Румынией (проиграла со счетом 0:3).Перед матчем я наткнулся на прогноз Чиприана Марики (румынский футболист, чья карьера в донецком "Шахтере" прошла у меня перед глазами). Он сказал, что сборная Румыния размажет сборную Украины по газону. Тогда я подумал: "Ты посмотри, какой наглец", но в итоге так оно и получилось.Этот матч решил и судьбу румын, которые вышли из группы с первого места, и судьбу украинцев, которые с турнира вылетели. Кто тут виноват? Кто тут доктор?Сборная Украины – это посредственный середняк. Хотя в ее составе есть серьезные игроки, которые выступают за европейские клубы, у нее очень слабый тренер. Сергей Ребров – это не Анчелотти. На этом турнире уже произошел скандал, когда футболисты решили поговорить между собой в раздевалке, попросив тренера оттуда выйти. Причем местная пресса преподнесла это так: "Посмотрите, какие красавцы. Они поступили по-мужски".Я не могу представить, чтобы футболисты "Шахтера" сказали Мирче Луческу: "Вы пока погуляйте по коридору, а мы тут разберемся". Это нелепо. Если тренер не будет знать о таких серьезных проблемах, он превращается в нерадивого прапорщика, который ситуацию в казарме отдает на откуп "дедам". Мол, они сейчас надают по башке молодым, и все заработает. Ничего подобного.Тем не менее, украинская пропаганда уже преподносит этот чемпионат как большой успех: "Ну Бельгии-то не проиграли". А чего толку? Команда отправилась домой.Так что результат сборной Украины закономерен. Я ничего от нее не ждал, она ничего не добилась.- Мы уже эту тему обсуждали. Вы сказали, что Украина – посредственная команда. Но у многих складывается впечатление, что и на уровне сборных, и на уровне клубов украинский футбол последние десять лет был посильнее российского.- Я бы мог ответить на этот вопрос только в том случае, если бы я увидел матчи России и Украины. То же самое касается и клубов.Да, в какой-то момент я тоже считал украинский футбол более выигрышным, чем российский. Но в целом российский футбол был крепче украинского, потому что в России было больше команд высокого класса. На Украине было только две хороших команды. Остальные клубы – это порождение смутного времени.Я же помню все эти разговоры о том, что "Днепр" исчезает, поэтому давайте вместо него заявим "Рух". Что такое "Днепр-1" и "Рух" в масштабе мирового футбола? Это дворовые команды. Если кто-то на старом багаже еще кто-то может о себе заявить, так это киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Все остальное – это разговоры в пользу бедных. "Ах, какая ситуация". Так не надо было доводить страну до такой ситуации, когда команды сидят в убежищах и не выходят на поле из-за обстрелов.В этой ситуации виновато руководство Украины. А руководство Украины такое, каким ему позволяют быть ее граждане.- Просто Украине все равно удалось превратить футбол в мощное идеологическое оружие.- Мы с вами – тоже работники идеологической сфере. Мы тоже можем договориться до того, что из нашей беседы выйдет убийственный материал, который изменит мировые футбольные концепции. Понятно, что этого не будет.Да, у Украины есть достижения на идеологическом поле. Но это не полностью ее заслуга. На нее работают все западные пропагандистские центры, которые придумывают концепции. Какие-то из них нелепые, а какие-то из них весьма успешные. Например, им удалось создать иллюзию, что каждый украинский футболист мечтает потратить свой миллионный гонорар на квадрокоптеры. Кое-кто действительно тратится на ВСУ.Кстати, мне бы тоже хотелось увидеть в Донбассе танки, произведенные не деньги московского "Спартака" или питерского "Зенита". Это уже было в Великую Отечественную войну, когда "мстители Донбасса" или "Колхозники Вологодчины" скидывались и покупали фронту танки и самолеты. Нам этого не хватает.Будь я рядовым болельщиком, у меня бы это вызвало непонимание и внутренний дисбаланс. Сначала мне говорят, что надо жить по принципу: "все для фронта, все для победы", а потом я включаю "Матч-ТВ", а там расфуфыренные гламурные ведущие детально разбирают матчи чемпионата Европы, на который нас не пустили самым хамским образом.Я не думал, что когда-то это скажу, но я действительно считаю, что есть вещи поважнее футбола. А то, что мы сейчас обсуждаем – так это фантомные боли, которые есть и у меня, и у вас. Мы просто помним приятные футбольные моменты довоенных времен. Не более того.У меня есть еще один вопрос. Почему мы не обсуждаем игры БРИКС? Это же росток новой спортивной реальности и наши ближайшие международные соревнования. Потому что это не так интересно и не так раскручено.- Потому что футбол объективно интереснее индивидуальных видов спорта.- Согласен. Это не те соревнования, которые могут собрать большую аудиторию. И это не те соревнования, которые позволяют делать крупные ставки. Я не знаю, насколько футбол применим к странам БРИКС. Все-таки в Индии и в Китае он не настолько хорошо развит, как в России. Но я смотрел соревнования по дзюдо и мне понравилось. И в любом случае, это единственный международные состязания, в которых мы можем принять участие.- Я все-таки спрошу про ваши фантомные боли. Когда вы болели за "Шахтер", вы не думали, что таким образом невольно подпитываете украинскую пропаганду? "Это же украинская команда, это же Ахметов придумал".- Для меня "Шахтер" был гармоничным продолжением "Шахтера", который создавался во времена СССР.Так получилось, что я родился в Донецке, а не в Ростове. Если бы я родился в Ростове, я бы оказался на территории России. Но я родился в Донецке, который на тот момент входил состав Украинской ССР – территории, которая потом стала самостоятельным государством. Это была нездоровая гримаса истории.Поэтому я считал происходящее на Украине тем, что происходит на территории Русского мира, который по каким-то причинам существует в отдельных границах.Мы все равно следили за чемпионатом России по футболу и болели за сборную. Я много лет писал для журнала "Футбол", в котором был целый раздел, посвященный российскому футболу. Потому что украинские болельщики воспринимали российский футбол как что-то свое.Да, когда "Шахтер" в еврокубках играл с "Локомотивом", "Зенитом" и "ЦСКА", я болел за "Шахтер", потому что я вырос с этой командой. Но я не ощущал никакого дисбаланса. А когда играли сборные России и Украины, для меня это просто было увлекательное шоу. Я особенно ни за кого не болел. Я не радовался, когда Украина, будучи более мотивированной и с серьезным подбором игроков, обыграла Россию. По-настоящему я болел только за "Шахтер"."Шахтер" не был противопоставлением Украины и России. Наоборот, он был противопоставлением Донбасса и Украины. "Шахтер" на каком-то этапе со своим стадионом и со своими амбициями опередил остальные украинские клубы. Более того, "Шахтер" был одной из команд, которая выступала за объединенный чемпионат. К нему даже пытались подбираться через Кубок Первого канала в Израиле.К сожалению, это накрылось медным тазом. Сегодня даже странно вспоминать, что мы об этом толковали.- Последний вопрос насчет Сталина. Недавно легендарный хоккеист и спортивный функционер Вячеслав Фетисов заявил, что нам надо поступить как СССР, который много лет сосредотачивался на массовом спорте, а потом, не имея опыта международных соревнований, разорвал всех на Олимпиаде 1952 года. Возможно ли это сделать в отношении футбола?- У нас нет другого выбора.Я об этом талдычу уже много лет. Но я никто. Я просто продвинутый болельщик. А Фетисов – это фигура. Поэтому я очень рад, что такие люди, как он, стали четко формулировать мои собственные мысли. Этот подход применим ко всем видам спорта – в том числе к футболу.Повторюсь, это не то, что применимо или не применимо. Это - объективная реальность. Ну не будет у нас в ближайшее время чемпионатов мира и еврокубков. Поэтому надо концентрироваться на массовом футболе. Надо проводить внутренние турниры, привлекая к ним страны БРИКС.Деньги, которые мы тратим на МОК и прочие шабаши, надо оттуда забирать и тратить на внутренние соревнования. Надо выставлять хорошие призовые, чтобы участвовать в них было почетно и финансово выгодно. Так и будет, потому что нас загнали в эту ситуацию. Конечно, ситуация с 1952 годом складывалась несколько иначе. Но использовать опыт тех лет нам нужно.Я смотрю игры чемпионата России по футболу. Убейте меня, но я не понимаю, почему наши клубы сегодня держат дорогостоящих латиноамериканских легионеров. Понятно, что в еврокубках без бразильцев ("Шахтер" был самой бразильской командой) мало кто может обойтись, но мы в ближайшее время точно не будем участвовать в Лиге Чемпионов. Сейчас складываются идеальные условия, чтобы местные парни выросли в каких-то звезд.Не надо думать, что ситуация в международном спорте изменится и нам скажут: "Елки-палки! Мы уж совсем забыли про русских. А чего вы там сидите? Идите сюда". Так не будет. Они хотят, чтобы мы униженно просились пустить нас обратно. Чтобы мы на коленях к ним приползли. А ползанье на коленях – не лучший способ добиться высоких результатов.Раз уж мы начали вариться в собственном котле, давайте вариться качественно.
https://ukraina.ru/20201024/1029366443.html
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Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, сборная украины, россия, футбол, спорт, евро, мок, фифа, уефа, олимпийские игры, "зенит", всу, беспилотники, "шахтер"
Интервью, сборная Украины, Россия, футбол, спорт, Евро, МОК, ФИФА, УЕФА, Олимпийские игры, "Зенит", ВСУ, беспилотники, "Шахтер"

Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год

14:01 01.07.2024
 
© Олег ИзмайловРуслан Мармазов интервью
Руслан Мармазов интервью
© Олег Измайлов
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Не надо думать, что ситуация в международном спорте изменится и нам скажут: "Елки-палки! Мы уж совсем забыли про русских. А чего вы там сидите? Идите сюда". Так не будет. Они хотят, чтобы мы униженно просились пустить нас обратно. Чтобы мы на коленях к ним приползли. А ползанье на коленях – не лучший способ добиться высоких результатов.
Раз уж мы начали вариться в собственном котле, давайте вариться качественно, уверен бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Руслан Леонидович, поменялось ли ваше отношение к футболу за 2,5 года СВО? Как вы в целом оцениваете Евро-2024?
- Поскольку футбол занимал огромное место в моей жизни и в моей работе, у меня к нему установилось определенное отношение. Сегодня – это мои фантомные боли, которые не отпускают. Другое дело, что чемпионат Европы – это праздник жизни наших врагов. К нам это не имеет никакого отношения. Нас беспардонно выперли из всех структур и соревнований. При этом мы продолжаем платить взносы в ФИФА, УЕФА и МОК. Это самый обидный момент в этой истории.
Руслан Мармазов интервью
24 октября 2020, 08:45
Руслан Мармазов: кто онЖурналист, редактор, медиаменеджер
Более того, если бы российское телевидение в лице "Матч-ТВ" не транслировало "Евро", с политической точки зрения это было бы правильно. Мы сейчас не можем рассуждать о футболе без политики, потому что Россию отовсюду выперли. Вклад РФ и СССР в мировую футбольную копилку не так велик, как у многих других стран. Но нас выбросили на улицу из соревнований по шахматам и по хоккею – видам спорта, в котором мы были одни из лучших. Если там с нами не церемонятся, почему с нами должны церемониться в футболе?
Так что международные спортивные организации – это враги, которые существуют на наши деньги. Это инструмент Запада, который оказывает политическое давление на Россию.
А Чемпионат Европы действительно неплохой. Он интересный и веселый. Смотреть его нескучно. Но я все равно его смотрю, держа за спиной политическую аргументацию. Это политическое шоу, а не чистый спорт, как нам бы этого хотелось.
- Вы сказали, что чемпионат Европы – это праздник наших врагов. А нельзя ли нам поболеть за тех же сербов или грузин? Это тоже враги?
- Есть страны, которых мы считаем братскими. Но все это братство работает до определенного момента. Сборной Болгарии нет на этом чемпионате, а то бы я сказал.
Конечно, сербы у меня вызывают симпатию. У меня в Сербии есть близкие друзья, я знаком с сербскими ветеранами боев за Донбасс. Это – русские люди, которых от нас отдалила история и география. Но этого нельзя сказать об их руководителях, которые вертятся как ужи на сковородках, чтобы получать блага и от России, и от Запада, и от Китая.
Что касается сборной Грузии, то я с удовольствием смотрел ее матчи с Португалией и Испанией. Ее футболисты показали себя как дерзкие дебютанты. Многие из них играют в Европе (тот же Хвича Кварацхелия). Они показали симпатичную и зрелую игру. Но за последнее время Грузия сделала России столько пакостей, то болеть за нее мне не хотелось. Хотя в прежнее время я болел бы за нее, как и за все бывшие советские республики.
Мне вообще на этом чемпионате болеть с эмоциями и страстью не за кого. И это даже хорошо. Я смотрю на это как холодный футбольный философ. Я наслаждаюсь хорошей игрой и возмущаюсь игрой бездарной.
Последняя сборная, за которую я болел восторженно и эмоционально – это была сборная Советского Союза. Но ее давно нет. Мне остается только вспоминать эти славные события.
Конечно, за сборную России я болел. Одна из самых сильных футбольных эмоций в жизни пришлась на 2008 год, когда я на стадионе смотрел игру России с Голландией. У меня был полнейший восторг. Но в остальных случаях я болел по принципу "страдаю вместе с игроками". Такой футбол нам точно не нужен.
Нам нужно сосредотачиваться на внутреннем футболе. Потому что на международную арену мы попадем очень нескоро.
- Не знаю, как вам, а мне сейчас все равно недостает страдания вместе с игроками. Иногда все равно хочется, чтобы сборная России там поиграла, даже если потом мы будем ходить с болью в сердце и ругать ее последними словами.
- Мы же не знаем, как бы выступила сборная России на этом чемпионате. Может быть, они бы показали себя выдающимися игроками, которые надавали бы всем подряд. Но что-то мне подсказывает, что особых достижений на этом турнире у нас бы не было. Поэтому имиджево мы ничего не теряем.
О чем мы можем говорить, если УЕФА не пускает на чемпионат сборную, которая выиграла первый в истории чемпионат Европы по футболу?
Недавно один из российских спортивных руководителей интересничал, "что к осени ситуация с российской сборной и клубами изменится". А что и как может измениться в этой ситуации, если нас пытаются уничтожить по всему миру и во всех областях жизни?
- Вот этот подход меня точно возмущает.
- Конечно, возмущает.
Мы часто говорим: "Давайте поймем, что идет тяжелая война. Каждый сейчас находится на линии фронта. Что сейчас каждый должен воевать в окопах, за компьютером или в высоких кабинетах". А когда на этом же фоне идет заискивание перед структурами международного спорта, мне это непонятно.
Для меня образец – это позиция Советского Союза, когда весь мир уговаривал товарища Сталина вступить в МОК, потому что без сборной СССР было нелепо говорить об олимпийских играх как о серьезном соревновании. При этом Сталин советовался со специалистами относительно того, как мы будем на этих турнирах выглядеть и на какую олимпиаду лучше поехать (на летнюю или на зимнюю). Это было красиво.
Но чтобы мы могли сейчас занять эту красивую позицию, нам надо побеждать в глобальных воинах. В 1950-е годы СССР мог себе это позволить, а к РФ на Западе относятся как к слабаку.
- Про Сталина мы еще поговорим. Если попытаться объективно оценить игру сборную Украины, то они выступили не так уж плохо, учитывая проблемы в стране. Не выйти из группы, набрав четыре очка – это не вполне справедливо.
- Судьбу сборной Украины решила первая игра с Румынией (проиграла со счетом 0:3).
Перед матчем я наткнулся на прогноз Чиприана Марики (румынский футболист, чья карьера в донецком "Шахтере" прошла у меня перед глазами). Он сказал, что сборная Румыния размажет сборную Украины по газону. Тогда я подумал: "Ты посмотри, какой наглец", но в итоге так оно и получилось.
Этот матч решил и судьбу румын, которые вышли из группы с первого места, и судьбу украинцев, которые с турнира вылетели. Кто тут виноват? Кто тут доктор?
Сборная Украины – это посредственный середняк. Хотя в ее составе есть серьезные игроки, которые выступают за европейские клубы, у нее очень слабый тренер. Сергей Ребров – это не Анчелотти. На этом турнире уже произошел скандал, когда футболисты решили поговорить между собой в раздевалке, попросив тренера оттуда выйти. Причем местная пресса преподнесла это так: "Посмотрите, какие красавцы. Они поступили по-мужски".
Я не могу представить, чтобы футболисты "Шахтера" сказали Мирче Луческу: "Вы пока погуляйте по коридору, а мы тут разберемся". Это нелепо. Если тренер не будет знать о таких серьезных проблемах, он превращается в нерадивого прапорщика, который ситуацию в казарме отдает на откуп "дедам". Мол, они сейчас надают по башке молодым, и все заработает. Ничего подобного.
Тем не менее, украинская пропаганда уже преподносит этот чемпионат как большой успех: "Ну Бельгии-то не проиграли". А чего толку? Команда отправилась домой.
Так что результат сборной Украины закономерен. Я ничего от нее не ждал, она ничего не добилась.
- Мы уже эту тему обсуждали. Вы сказали, что Украина – посредственная команда. Но у многих складывается впечатление, что и на уровне сборных, и на уровне клубов украинский футбол последние десять лет был посильнее российского.
- Я бы мог ответить на этот вопрос только в том случае, если бы я увидел матчи России и Украины. То же самое касается и клубов.
Да, в какой-то момент я тоже считал украинский футбол более выигрышным, чем российский. Но в целом российский футбол был крепче украинского, потому что в России было больше команд высокого класса. На Украине было только две хороших команды. Остальные клубы – это порождение смутного времени.
Я же помню все эти разговоры о том, что "Днепр" исчезает, поэтому давайте вместо него заявим "Рух". Что такое "Днепр-1" и "Рух" в масштабе мирового футбола? Это дворовые команды. Если кто-то на старом багаже еще кто-то может о себе заявить, так это киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Все остальное – это разговоры в пользу бедных. "Ах, какая ситуация". Так не надо было доводить страну до такой ситуации, когда команды сидят в убежищах и не выходят на поле из-за обстрелов.
В этой ситуации виновато руководство Украины. А руководство Украины такое, каким ему позволяют быть ее граждане.
- Просто Украине все равно удалось превратить футбол в мощное идеологическое оружие.
- Мы с вами – тоже работники идеологической сфере. Мы тоже можем договориться до того, что из нашей беседы выйдет убийственный материал, который изменит мировые футбольные концепции. Понятно, что этого не будет.
Да, у Украины есть достижения на идеологическом поле. Но это не полностью ее заслуга. На нее работают все западные пропагандистские центры, которые придумывают концепции. Какие-то из них нелепые, а какие-то из них весьма успешные. Например, им удалось создать иллюзию, что каждый украинский футболист мечтает потратить свой миллионный гонорар на квадрокоптеры. Кое-кто действительно тратится на ВСУ.
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
8 мая, 12:54
"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроковУкраинские военкомы забрали футболиста ФК "Хуст" прямо с вокзала, с тех пор он не выходит на связь. Об этом сообщили журналисты "Нового издания" со ссылкой на заявления ФК "Хуст"
Кстати, мне бы тоже хотелось увидеть в Донбассе танки, произведенные не деньги московского "Спартака" или питерского "Зенита". Это уже было в Великую Отечественную войну, когда "мстители Донбасса" или "Колхозники Вологодчины" скидывались и покупали фронту танки и самолеты. Нам этого не хватает.
Будь я рядовым болельщиком, у меня бы это вызвало непонимание и внутренний дисбаланс. Сначала мне говорят, что надо жить по принципу: "все для фронта, все для победы", а потом я включаю "Матч-ТВ", а там расфуфыренные гламурные ведущие детально разбирают матчи чемпионата Европы, на который нас не пустили самым хамским образом.
Я не думал, что когда-то это скажу, но я действительно считаю, что есть вещи поважнее футбола. А то, что мы сейчас обсуждаем – так это фантомные боли, которые есть и у меня, и у вас. Мы просто помним приятные футбольные моменты довоенных времен. Не более того.
У меня есть еще один вопрос. Почему мы не обсуждаем игры БРИКС? Это же росток новой спортивной реальности и наши ближайшие международные соревнования. Потому что это не так интересно и не так раскручено.
- Потому что футбол объективно интереснее индивидуальных видов спорта.
- Согласен. Это не те соревнования, которые могут собрать большую аудиторию. И это не те соревнования, которые позволяют делать крупные ставки. Я не знаю, насколько футбол применим к странам БРИКС. Все-таки в Индии и в Китае он не настолько хорошо развит, как в России. Но я смотрел соревнования по дзюдо и мне понравилось. И в любом случае, это единственный международные состязания, в которых мы можем принять участие.
- Я все-таки спрошу про ваши фантомные боли. Когда вы болели за "Шахтер", вы не думали, что таким образом невольно подпитываете украинскую пропаганду? "Это же украинская команда, это же Ахметов придумал".
- Для меня "Шахтер" был гармоничным продолжением "Шахтера", который создавался во времена СССР.
Так получилось, что я родился в Донецке, а не в Ростове. Если бы я родился в Ростове, я бы оказался на территории России. Но я родился в Донецке, который на тот момент входил состав Украинской ССР – территории, которая потом стала самостоятельным государством. Это была нездоровая гримаса истории.
Поэтому я считал происходящее на Украине тем, что происходит на территории Русского мира, который по каким-то причинам существует в отдельных границах.
Мы все равно следили за чемпионатом России по футболу и болели за сборную. Я много лет писал для журнала "Футбол", в котором был целый раздел, посвященный российскому футболу. Потому что украинские болельщики воспринимали российский футбол как что-то свое.
Да, когда "Шахтер" в еврокубках играл с "Локомотивом", "Зенитом" и "ЦСКА", я болел за "Шахтер", потому что я вырос с этой командой. Но я не ощущал никакого дисбаланса. А когда играли сборные России и Украины, для меня это просто было увлекательное шоу. Я особенно ни за кого не болел. Я не радовался, когда Украина, будучи более мотивированной и с серьезным подбором игроков, обыграла Россию. По-настоящему я болел только за "Шахтер".
"Шахтер" не был противопоставлением Украины и России. Наоборот, он был противопоставлением Донбасса и Украины. "Шахтер" на каком-то этапе со своим стадионом и со своими амбициями опередил остальные украинские клубы. Более того, "Шахтер" был одной из команд, которая выступала за объединенный чемпионат. К нему даже пытались подбираться через Кубок Первого канала в Израиле.
К сожалению, это накрылось медным тазом. Сегодня даже странно вспоминать, что мы об этом толковали.
- Последний вопрос насчет Сталина. Недавно легендарный хоккеист и спортивный функционер Вячеслав Фетисов заявил, что нам надо поступить как СССР, который много лет сосредотачивался на массовом спорте, а потом, не имея опыта международных соревнований, разорвал всех на Олимпиаде 1952 года. Возможно ли это сделать в отношении футбола?
- У нас нет другого выбора.
Я об этом талдычу уже много лет. Но я никто. Я просто продвинутый болельщик. А Фетисов – это фигура. Поэтому я очень рад, что такие люди, как он, стали четко формулировать мои собственные мысли. Этот подход применим ко всем видам спорта – в том числе к футболу.
Повторюсь, это не то, что применимо или не применимо. Это - объективная реальность. Ну не будет у нас в ближайшее время чемпионатов мира и еврокубков. Поэтому надо концентрироваться на массовом футболе. Надо проводить внутренние турниры, привлекая к ним страны БРИКС.
Деньги, которые мы тратим на МОК и прочие шабаши, надо оттуда забирать и тратить на внутренние соревнования. Надо выставлять хорошие призовые, чтобы участвовать в них было почетно и финансово выгодно. Так и будет, потому что нас загнали в эту ситуацию. Конечно, ситуация с 1952 годом складывалась несколько иначе. Но использовать опыт тех лет нам нужно.
Я смотрю игры чемпионата России по футболу. Убейте меня, но я не понимаю, почему наши клубы сегодня держат дорогостоящих латиноамериканских легионеров. Понятно, что в еврокубках без бразильцев ("Шахтер" был самой бразильской командой) мало кто может обойтись, но мы в ближайшее время точно не будем участвовать в Лиге Чемпионов. Сейчас складываются идеальные условия, чтобы местные парни выросли в каких-то звезд.
Футбол. ЕВРО - 2012. Матч сборных Украины и Швеции - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
17 июня, 16:29
Боязнь флага РФ, усиленная охрана, бандеровцы в Мюнхене: Украина стартует на Евро-2024В понедельник, 17 июня, сборная Украины играет свой первый матч против Румынии на групповом этапе чемпионата Европы по футболу в Германии. Уже традиционно ни одно крупное спортивное событие с участием украинской команды не обходится без околополитических скандалов. Не стал исключением и нынешний турнир
Не надо думать, что ситуация в международном спорте изменится и нам скажут: "Елки-палки! Мы уж совсем забыли про русских. А чего вы там сидите? Идите сюда". Так не будет. Они хотят, чтобы мы униженно просились пустить нас обратно. Чтобы мы на коленях к ним приползли. А ползанье на коленях – не лучший способ добиться высоких результатов.
Раз уж мы начали вариться в собственном котле, давайте вариться качественно.
 
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