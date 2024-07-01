https://ukraina.ru/20240701/1055974012.html

Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год

Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год - 01.07.2024 Украина.ру

Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год

Не надо думать, что ситуация в международном спорте изменится и нам скажут: "Елки-палки! Мы уж совсем забыли про русских. А чего вы там сидите? Идите сюда". Так не будет. Они хотят, чтобы мы униженно просились пустить нас обратно. Чтобы мы на коленях к ним приползли. А ползанье на коленях – не лучший способ добиться высоких результатов.

2024-07-01T14:01

2024-07-01T14:01

2024-07-01T14:01

интервью

сборная украины

россия

футбол

спорт

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уефа

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Раз уж мы начали вариться в собственном котле, давайте вариться качественно, уверен бывший руководитель пресс-службы ФК "Шахтер" (Донецк) Руслан Мармазов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Руслан Леонидович, поменялось ли ваше отношение к футболу за 2,5 года СВО? Как вы в целом оцениваете Евро-2024?- Поскольку футбол занимал огромное место в моей жизни и в моей работе, у меня к нему установилось определенное отношение. Сегодня – это мои фантомные боли, которые не отпускают. Другое дело, что чемпионат Европы – это праздник жизни наших врагов. К нам это не имеет никакого отношения. Нас беспардонно выперли из всех структур и соревнований. При этом мы продолжаем платить взносы в ФИФА, УЕФА и МОК. Это самый обидный момент в этой истории.Более того, если бы российское телевидение в лице "Матч-ТВ" не транслировало "Евро", с политической точки зрения это было бы правильно. Мы сейчас не можем рассуждать о футболе без политики, потому что Россию отовсюду выперли. Вклад РФ и СССР в мировую футбольную копилку не так велик, как у многих других стран. Но нас выбросили на улицу из соревнований по шахматам и по хоккею – видам спорта, в котором мы были одни из лучших. Если там с нами не церемонятся, почему с нами должны церемониться в футболе?Так что международные спортивные организации – это враги, которые существуют на наши деньги. Это инструмент Запада, который оказывает политическое давление на Россию.А Чемпионат Европы действительно неплохой. Он интересный и веселый. Смотреть его нескучно. Но я все равно его смотрю, держа за спиной политическую аргументацию. Это политическое шоу, а не чистый спорт, как нам бы этого хотелось.- Вы сказали, что чемпионат Европы – это праздник наших врагов. А нельзя ли нам поболеть за тех же сербов или грузин? Это тоже враги?- Есть страны, которых мы считаем братскими. Но все это братство работает до определенного момента. Сборной Болгарии нет на этом чемпионате, а то бы я сказал.Конечно, сербы у меня вызывают симпатию. У меня в Сербии есть близкие друзья, я знаком с сербскими ветеранами боев за Донбасс. Это – русские люди, которых от нас отдалила история и география. Но этого нельзя сказать об их руководителях, которые вертятся как ужи на сковородках, чтобы получать блага и от России, и от Запада, и от Китая.Что касается сборной Грузии, то я с удовольствием смотрел ее матчи с Португалией и Испанией. Ее футболисты показали себя как дерзкие дебютанты. Многие из них играют в Европе (тот же Хвича Кварацхелия). Они показали симпатичную и зрелую игру. Но за последнее время Грузия сделала России столько пакостей, то болеть за нее мне не хотелось. Хотя в прежнее время я болел бы за нее, как и за все бывшие советские республики.Мне вообще на этом чемпионате болеть с эмоциями и страстью не за кого. И это даже хорошо. Я смотрю на это как холодный футбольный философ. Я наслаждаюсь хорошей игрой и возмущаюсь игрой бездарной.Последняя сборная, за которую я болел восторженно и эмоционально – это была сборная Советского Союза. Но ее давно нет. Мне остается только вспоминать эти славные события.Конечно, за сборную России я болел. Одна из самых сильных футбольных эмоций в жизни пришлась на 2008 год, когда я на стадионе смотрел игру России с Голландией. У меня был полнейший восторг. Но в остальных случаях я болел по принципу "страдаю вместе с игроками". Такой футбол нам точно не нужен.Нам нужно сосредотачиваться на внутреннем футболе. Потому что на международную арену мы попадем очень нескоро.- Не знаю, как вам, а мне сейчас все равно недостает страдания вместе с игроками. Иногда все равно хочется, чтобы сборная России там поиграла, даже если потом мы будем ходить с болью в сердце и ругать ее последними словами.- Мы же не знаем, как бы выступила сборная России на этом чемпионате. Может быть, они бы показали себя выдающимися игроками, которые надавали бы всем подряд. Но что-то мне подсказывает, что особых достижений на этом турнире у нас бы не было. Поэтому имиджево мы ничего не теряем.О чем мы можем говорить, если УЕФА не пускает на чемпионат сборную, которая выиграла первый в истории чемпионат Европы по футболу?Недавно один из российских спортивных руководителей интересничал, "что к осени ситуация с российской сборной и клубами изменится". А что и как может измениться в этой ситуации, если нас пытаются уничтожить по всему миру и во всех областях жизни?- Вот этот подход меня точно возмущает.- Конечно, возмущает.Мы часто говорим: "Давайте поймем, что идет тяжелая война. Каждый сейчас находится на линии фронта. Что сейчас каждый должен воевать в окопах, за компьютером или в высоких кабинетах". А когда на этом же фоне идет заискивание перед структурами международного спорта, мне это непонятно.Для меня образец – это позиция Советского Союза, когда весь мир уговаривал товарища Сталина вступить в МОК, потому что без сборной СССР было нелепо говорить об олимпийских играх как о серьезном соревновании. При этом Сталин советовался со специалистами относительно того, как мы будем на этих турнирах выглядеть и на какую олимпиаду лучше поехать (на летнюю или на зимнюю). Это было красиво.Но чтобы мы могли сейчас занять эту красивую позицию, нам надо побеждать в глобальных воинах. В 1950-е годы СССР мог себе это позволить, а к РФ на Западе относятся как к слабаку.- Про Сталина мы еще поговорим. Если попытаться объективно оценить игру сборную Украины, то они выступили не так уж плохо, учитывая проблемы в стране. Не выйти из группы, набрав четыре очка – это не вполне справедливо.- Судьбу сборной Украины решила первая игра с Румынией (проиграла со счетом 0:3).Перед матчем я наткнулся на прогноз Чиприана Марики (румынский футболист, чья карьера в донецком "Шахтере" прошла у меня перед глазами). Он сказал, что сборная Румыния размажет сборную Украины по газону. Тогда я подумал: "Ты посмотри, какой наглец", но в итоге так оно и получилось.Этот матч решил и судьбу румын, которые вышли из группы с первого места, и судьбу украинцев, которые с турнира вылетели. Кто тут виноват? Кто тут доктор?Сборная Украины – это посредственный середняк. Хотя в ее составе есть серьезные игроки, которые выступают за европейские клубы, у нее очень слабый тренер. Сергей Ребров – это не Анчелотти. На этом турнире уже произошел скандал, когда футболисты решили поговорить между собой в раздевалке, попросив тренера оттуда выйти. Причем местная пресса преподнесла это так: "Посмотрите, какие красавцы. Они поступили по-мужски".Я не могу представить, чтобы футболисты "Шахтера" сказали Мирче Луческу: "Вы пока погуляйте по коридору, а мы тут разберемся". Это нелепо. Если тренер не будет знать о таких серьезных проблемах, он превращается в нерадивого прапорщика, который ситуацию в казарме отдает на откуп "дедам". Мол, они сейчас надают по башке молодым, и все заработает. Ничего подобного.Тем не менее, украинская пропаганда уже преподносит этот чемпионат как большой успех: "Ну Бельгии-то не проиграли". А чего толку? Команда отправилась домой.Так что результат сборной Украины закономерен. Я ничего от нее не ждал, она ничего не добилась.- Мы уже эту тему обсуждали. Вы сказали, что Украина – посредственная команда. Но у многих складывается впечатление, что и на уровне сборных, и на уровне клубов украинский футбол последние десять лет был посильнее российского.- Я бы мог ответить на этот вопрос только в том случае, если бы я увидел матчи России и Украины. То же самое касается и клубов.Да, в какой-то момент я тоже считал украинский футбол более выигрышным, чем российский. Но в целом российский футбол был крепче украинского, потому что в России было больше команд высокого класса. На Украине было только две хороших команды. Остальные клубы – это порождение смутного времени.Я же помню все эти разговоры о том, что "Днепр" исчезает, поэтому давайте вместо него заявим "Рух". Что такое "Днепр-1" и "Рух" в масштабе мирового футбола? Это дворовые команды. Если кто-то на старом багаже еще кто-то может о себе заявить, так это киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Все остальное – это разговоры в пользу бедных. "Ах, какая ситуация". Так не надо было доводить страну до такой ситуации, когда команды сидят в убежищах и не выходят на поле из-за обстрелов.В этой ситуации виновато руководство Украины. А руководство Украины такое, каким ему позволяют быть ее граждане.- Просто Украине все равно удалось превратить футбол в мощное идеологическое оружие.- Мы с вами – тоже работники идеологической сфере. Мы тоже можем договориться до того, что из нашей беседы выйдет убийственный материал, который изменит мировые футбольные концепции. Понятно, что этого не будет.Да, у Украины есть достижения на идеологическом поле. Но это не полностью ее заслуга. На нее работают все западные пропагандистские центры, которые придумывают концепции. Какие-то из них нелепые, а какие-то из них весьма успешные. Например, им удалось создать иллюзию, что каждый украинский футболист мечтает потратить свой миллионный гонорар на квадрокоптеры. Кое-кто действительно тратится на ВСУ.Кстати, мне бы тоже хотелось увидеть в Донбассе танки, произведенные не деньги московского "Спартака" или питерского "Зенита". Это уже было в Великую Отечественную войну, когда "мстители Донбасса" или "Колхозники Вологодчины" скидывались и покупали фронту танки и самолеты. Нам этого не хватает.Будь я рядовым болельщиком, у меня бы это вызвало непонимание и внутренний дисбаланс. Сначала мне говорят, что надо жить по принципу: "все для фронта, все для победы", а потом я включаю "Матч-ТВ", а там расфуфыренные гламурные ведущие детально разбирают матчи чемпионата Европы, на который нас не пустили самым хамским образом.Я не думал, что когда-то это скажу, но я действительно считаю, что есть вещи поважнее футбола. А то, что мы сейчас обсуждаем – так это фантомные боли, которые есть и у меня, и у вас. Мы просто помним приятные футбольные моменты довоенных времен. Не более того.У меня есть еще один вопрос. Почему мы не обсуждаем игры БРИКС? Это же росток новой спортивной реальности и наши ближайшие международные соревнования. Потому что это не так интересно и не так раскручено.- Потому что футбол объективно интереснее индивидуальных видов спорта.- Согласен. Это не те соревнования, которые могут собрать большую аудиторию. И это не те соревнования, которые позволяют делать крупные ставки. Я не знаю, насколько футбол применим к странам БРИКС. Все-таки в Индии и в Китае он не настолько хорошо развит, как в России. Но я смотрел соревнования по дзюдо и мне понравилось. И в любом случае, это единственный международные состязания, в которых мы можем принять участие.- Я все-таки спрошу про ваши фантомные боли. Когда вы болели за "Шахтер", вы не думали, что таким образом невольно подпитываете украинскую пропаганду? "Это же украинская команда, это же Ахметов придумал".- Для меня "Шахтер" был гармоничным продолжением "Шахтера", который создавался во времена СССР.Так получилось, что я родился в Донецке, а не в Ростове. Если бы я родился в Ростове, я бы оказался на территории России. Но я родился в Донецке, который на тот момент входил состав Украинской ССР – территории, которая потом стала самостоятельным государством. Это была нездоровая гримаса истории.Поэтому я считал происходящее на Украине тем, что происходит на территории Русского мира, который по каким-то причинам существует в отдельных границах.Мы все равно следили за чемпионатом России по футболу и болели за сборную. Я много лет писал для журнала "Футбол", в котором был целый раздел, посвященный российскому футболу. Потому что украинские болельщики воспринимали российский футбол как что-то свое.Да, когда "Шахтер" в еврокубках играл с "Локомотивом", "Зенитом" и "ЦСКА", я болел за "Шахтер", потому что я вырос с этой командой. Но я не ощущал никакого дисбаланса. А когда играли сборные России и Украины, для меня это просто было увлекательное шоу. Я особенно ни за кого не болел. Я не радовался, когда Украина, будучи более мотивированной и с серьезным подбором игроков, обыграла Россию. По-настоящему я болел только за "Шахтер"."Шахтер" не был противопоставлением Украины и России. Наоборот, он был противопоставлением Донбасса и Украины. "Шахтер" на каком-то этапе со своим стадионом и со своими амбициями опередил остальные украинские клубы. Более того, "Шахтер" был одной из команд, которая выступала за объединенный чемпионат. К нему даже пытались подбираться через Кубок Первого канала в Израиле.К сожалению, это накрылось медным тазом. Сегодня даже странно вспоминать, что мы об этом толковали.- Последний вопрос насчет Сталина. Недавно легендарный хоккеист и спортивный функционер Вячеслав Фетисов заявил, что нам надо поступить как СССР, который много лет сосредотачивался на массовом спорте, а потом, не имея опыта международных соревнований, разорвал всех на Олимпиаде 1952 года. Возможно ли это сделать в отношении футбола?- У нас нет другого выбора.Я об этом талдычу уже много лет. Но я никто. Я просто продвинутый болельщик. А Фетисов – это фигура. Поэтому я очень рад, что такие люди, как он, стали четко формулировать мои собственные мысли. Этот подход применим ко всем видам спорта – в том числе к футболу.Повторюсь, это не то, что применимо или не применимо. Это - объективная реальность. Ну не будет у нас в ближайшее время чемпионатов мира и еврокубков. Поэтому надо концентрироваться на массовом футболе. Надо проводить внутренние турниры, привлекая к ним страны БРИКС.Деньги, которые мы тратим на МОК и прочие шабаши, надо оттуда забирать и тратить на внутренние соревнования. Надо выставлять хорошие призовые, чтобы участвовать в них было почетно и финансово выгодно. Так и будет, потому что нас загнали в эту ситуацию. Конечно, ситуация с 1952 годом складывалась несколько иначе. Но использовать опыт тех лет нам нужно.Я смотрю игры чемпионата России по футболу. Убейте меня, но я не понимаю, почему наши клубы сегодня держат дорогостоящих латиноамериканских легионеров. Понятно, что в еврокубках без бразильцев ("Шахтер" был самой бразильской командой) мало кто может обойтись, но мы в ближайшее время точно не будем участвовать в Лиге Чемпионов. Сейчас складываются идеальные условия, чтобы местные парни выросли в каких-то звезд.Не надо думать, что ситуация в международном спорте изменится и нам скажут: "Елки-палки! Мы уж совсем забыли про русских. А чего вы там сидите? Идите сюда". Так не будет. Они хотят, чтобы мы униженно просились пустить нас обратно. Чтобы мы на коленях к ним приползли. А ползанье на коленях – не лучший способ добиться высоких результатов.Раз уж мы начали вариться в собственном котле, давайте вариться качественно.

https://ukraina.ru/20201024/1029366443.html

https://ukraina.ru/20240508/1054969447.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, сборная украины, россия, футбол, спорт, евро, мок, фифа, уефа, олимпийские игры, "зенит", всу, беспилотники, "шахтер"