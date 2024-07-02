https://ukraina.ru/20240702/1055971816.html

Нас не слушали: разведчик рассказал, что российское руководство заранее предупреждали о войне на Украине

Нас не слушали: разведчик рассказал, что российское руководство заранее предупреждали о войне на Украине - 02.07.2024 Украина.ру

Нас не слушали: разведчик рассказал, что российское руководство заранее предупреждали о войне на Украине

Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) РФ еще до 2000 года многократно сообщали руководству своей страны о том, что происходящие на Украине события очевидно приведут к военному конфликту, за которым будет стоять Запад. Однако власть отмахивалась от этой информации

2024-07-02T03:00

2024-07-02T03:00

2024-07-02T03:00

новости

россия

украина.ру

украина

служба внешней разведки

разведчик

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102272/26/1022722683_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7b13ce1772f71f0bb13b9aff2d2d6e4a.jpg

Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал экс-руководитель аналитического управления Службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников.Он добавил, что Путин принял страну в состоянии максимального проникновения западных спецслужб во все сферы жизни. И главе государства потребовалось не меньше десяти лет действий в условиях "минных полей" противника, чтобы свести к минимуму стороннее влияние."Я думаю, дай Бог, если сейчас его свели на нет", - резюмировал Решетников.Подробнее о позиции собеседника издания Украина.ру по поводу событий, происходящих на Украине в материале Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину.

https://ukraina.ru/20240630/1055965190.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, украина, служба внешней разведки , разведчик, война