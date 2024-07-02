Нас не слушали: разведчик рассказал, что российское руководство заранее предупреждали о войне на Украине - 02.07.2024 Украина.ру
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Нас не слушали: разведчик рассказал, что российское руководство заранее предупреждали о войне на Украине
Нас не слушали: разведчик рассказал, что российское руководство заранее предупреждали о войне на Украине - 02.07.2024 Украина.ру
Нас не слушали: разведчик рассказал, что российское руководство заранее предупреждали о войне на Украине
Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) РФ еще до 2000 года многократно сообщали руководству своей страны о том, что происходящие на Украине события очевидно приведут к военному конфликту, за которым будет стоять Запад. Однако власть отмахивалась от этой информации
2024-07-02T03:00
2024-07-02T03:00
новости
россия
украина.ру
украина
служба внешней разведки
разведчик
война
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал экс-руководитель аналитического управления Службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников.Он добавил, что Путин принял страну в состоянии максимального проникновения западных спецслужб во все сферы жизни. И главе государства потребовалось не меньше десяти лет действий в условиях "минных полей" противника, чтобы свести к минимуму стороннее влияние."Я думаю, дай Бог, если сейчас его свели на нет", - резюмировал Решетников.Подробнее о позиции собеседника издания Украина.ру по поводу событий, происходящих на Украине в материале Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину.
https://ukraina.ru/20240630/1055965190.html
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новости, россия, украина.ру, украина, служба внешней разведки , разведчик, война
Новости, Россия, Украина.ру, Украина, Служба внешней разведки , разведчик, война

Нас не слушали: разведчик рассказал, что российское руководство заранее предупреждали о войне на Украине

03:00 02.07.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОбострение ситуации на Украине
Обострение ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) РФ еще до 2000 года многократно сообщали руководству своей страны о том, что происходящие на Украине события очевидно приведут к военному конфликту, за которым будет стоять Запад. Однако власть отмахивалась от этой информации
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал экс-руководитель аналитического управления Службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников.
"Я даже под псевдонимом в конце 80-х писал в газетах подобные оценки. До 2000 года может кто-то в окружении президента и читал такое, но на самом верху, я думаю, считали, что опять эти СВР-цы хренью занимаются. А вот с приходом нового президента мы заметили, я это первый раз увидел - пометки, надписи, вопросы на наших документах, отправленных первому лицу. [Владимир] Путин обязательно какие-то замечания писал, какие-то вопросы ставил, то есть президент с ними работал, и это обнадеживало нас всех. С Брежнева до Ельцина такого не было. После Советского Союза при Ельцине все запущено было очень сильно", - сказал экс-глава аналитического управления СВР.
Он добавил, что Путин принял страну в состоянии максимального проникновения западных спецслужб во все сферы жизни. И главе государства потребовалось не меньше десяти лет действий в условиях "минных полей" противника, чтобы свести к минимуму стороннее влияние.
"Я думаю, дай Бог, если сейчас его свели на нет", - резюмировал Решетников.
Подробнее о позиции собеседника издания Украина.ру по поводу событий, происходящих на Украине в материале Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину.
Майдан, вышиванка
30 июня, 19:50
Обречённые и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на МайданТрудно не заметить, что украинцы (граждане Украины, не считающие себя русскими, а Россию Родиной), хоть умирать и не желают, но на фронт идут безропотно. Сдаваться стали чаще, чем раньше, но случаев перехода на сторону добра целыми батальонами и полками, как это было во время Великой Отечественной войны, не отмечается.
 
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