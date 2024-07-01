https://ukraina.ru/20240701/1055980778.html

Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики

Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики - 01.07.2024 Украина.ру

Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики

Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что морской пирс, который был недавно построен американскими военными для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, уже в ближайшее время демонтируют "из-за погодных условий".

2024-07-01T17:17

2024-07-01T17:17

2024-07-01T17:17

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газа

сша

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израиль

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пентагон

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Причем восстанавливать его, скорее всего, не будут. Во всяком случае – в обозримом будущем.Недолгая история пирса в секторе Газа может служить идеальным примером современной политики Соединенных Штатов Америки.Это сооружение представляло собой причал для судов с гуманитарными грузами, которые должны были поступать в Газу для того, чтобы хотя бы частично снизить эффект тотальной блокады сектора, которую осуществляет Израиль.Американцы пообещали построить его в начале весны, когда гуманитарный кризис в разрушенной бомбардировками Газе начал приобретать катастрофический характер, шокируя людей во всем мире.Благодаря израильской блокаде, у палестинцев не хватало самого необходимого – прежде всего, продовольствия и медикаментов.В университетских кампусах США ширилось протестное движение молодежи. Студенты – включая сторонников Демократической партии – требовали от Джозефа Байдена немедленно прекратить военную поддержку израильской операции против Газы. А социология показывала, что эти настроения могут нанести американскому президенту серьезные электоральный ущерб в канун будущих выборов.Конечно, в Белом доме проигнорировали эти требования, продолжая поставлять Израилю вооружения и боеприпасы.Однако одновременно команда Байдена попыталась провести своеобразную пиар-акцию. Было объявлено, что Пентагон построит в Газе тот самый пирс, где будут швартоваться суда с гуманитарной помощью для палестинцев – которая должна была поставляться с территории Кипра.Соучредитель Института реформы политики безопасности Стивен Семлер писал в издании Responsible Statecraft о том, что это строительство должно "обеспечить гуманитарное прикрытие" для милитаристской политики Байдена, направленной на поддержку израильских бомбардировок в секторе Газа".Но прикрыться пирсом так и не получилось. Вместо этого американское руководство получило очередной неблаговидный международный скандал.Пристань построили быстро – никакой сложности для инженеров такое простое сооружение не представляло.Уже в начале мая этот причал стоимостью от 230 до 300 миллионов долларов, которые были освоены военными субподрядчиками, был готов к работе. И к пристани причалили первые международные суда с гуманитарными грузами.Однако новый пирс проработал всего десять дней. В конце мая американские военные неожиданно объявили о том, что его повредили штормовые волны, и спешно закрыли причал на ремонт.Тогда это вызвало множество насмешек – Пентагон обвиняли в том, что его специалисты не способны качественно построить обыкновенную пристань. Но специалисты с самого начала указывали на то, что версия об уничтожившем пирс шторме на самом деле шита белыми нитками, и является наскоро выдуманным предлогом.В Средиземном море не часто случаются катастрофические бури, а в конце весеннего сезона их обычно вообще не бывает.Судя по данным гидрологов, в течение мая в Газе наблюдался самый обыкновенный прибой – точно такой же, который испытывали на себе прибрежные гавани в Египте, Израиле и Ливане. Однако там почему-то не было зафиксировано никаких разрушений. Уцелели даже старые пирсы, которые никем особо не ремонтировались в течение многих лет. С ними ровным счетом ничего не случилось.Было понятно, что американцы закрыли пирс по совершенно другим причинам.Во-первых, большинство привезенных грузов так и осталось около пристани. Потому что как только палестинские гуманитарные конвои пытались развезти их по городам Газы, они сразу превращались в мишени для израильской авиации, которая способна в любой момент сбросить на них американские бомбы.Во-вторых, сам факт существования подобного пирса, который хоть в какой-то степени нарушает израильскую блокаду Газы, очень не нравился Тель-Авиву. Ведь это создавало для Биньямина Нетаньяху неприятный экономический и политический прецедент.Нимрод Горен, старший научный сотрудник по делам Израиля в Институте Ближнего Востока, писал о том, что если бы гуманитарные грузы регулярно доставлялись с Кипра в Газу через новую гавань, это со временем позволило бы установить между ними полноценный морской коридор.Более того, в перспективе палестинские власти могли бы использовать новый причал для того, чтобы наладить прямые контакты с ближневосточными государствами, Турцией и всем остальным миром, получая по морю прямую помощь. А ничего подобного не было уже много лет – потому что израильская блокада наглухо закрыла Газу с суши, с моря и с воздуха.Судя по всему, израильские власти надавили на Белый дом через своих лоббистов, и тему с пирсом быстро свернули, не особо переживая, как это будет выглядеть со стороны.Буквально на днях Пентагон объявил о возобновлении работы пристани после двухнедельного ремонта. Но уже на следующий день причал снова закрыли – под предлогом все той же штормовой угрозы. А теперь стало известно, что в июле его разберут.В результате Байден получил вместо пиара новую порцию негатива со стороны жителей Ближнего Востока, которые в течение трех месяцев наблюдали за трагикомической эпопеей с пирсом.Абсолютное большинство из этих людей понимают, что любые гуманитарные инициативы американцев являются циничным обманом. И США готовы стабильно поставлять в этот регион только одно – бомбы, которыми сносят Газу.Ещё о происходящем в регионе: "Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС

https://ukraina.ru/20240607/1055540490.html

https://ukraina.ru/20240501/1054826521.html

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эксклюзив, сектор газа, газа, сша, коррупция, антикоррупционный суд, израиль, джо байден, пентагон