Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики - 01.07.2024 Украина.ру
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Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики
Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики - 01.07.2024 Украина.ру
Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики
Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что морской пирс, который был недавно построен американскими военными для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, уже в ближайшее время демонтируют "из-за погодных условий".
2024-07-01T17:17
2024-07-01T17:17
эксклюзив
сектор газа
газа
сша
коррупция
антикоррупционный суд
израиль
джо байден
пентагон
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Причем восстанавливать его, скорее всего, не будут. Во всяком случае – в обозримом будущем.Недолгая история пирса в секторе Газа может служить идеальным примером современной политики Соединенных Штатов Америки.Это сооружение представляло собой причал для судов с гуманитарными грузами, которые должны были поступать в Газу для того, чтобы хотя бы частично снизить эффект тотальной блокады сектора, которую осуществляет Израиль.Американцы пообещали построить его в начале весны, когда гуманитарный кризис в разрушенной бомбардировками Газе начал приобретать катастрофический характер, шокируя людей во всем мире.Благодаря израильской блокаде, у палестинцев не хватало самого необходимого – прежде всего, продовольствия и медикаментов.В университетских кампусах США ширилось протестное движение молодежи. Студенты – включая сторонников Демократической партии – требовали от Джозефа Байдена немедленно прекратить военную поддержку израильской операции против Газы. А социология показывала, что эти настроения могут нанести американскому президенту серьезные электоральный ущерб в канун будущих выборов.Конечно, в Белом доме проигнорировали эти требования, продолжая поставлять Израилю вооружения и боеприпасы.Однако одновременно команда Байдена попыталась провести своеобразную пиар-акцию. Было объявлено, что Пентагон построит в Газе тот самый пирс, где будут швартоваться суда с гуманитарной помощью для палестинцев – которая должна была поставляться с территории Кипра.Соучредитель Института реформы политики безопасности Стивен Семлер писал в издании Responsible Statecraft о том, что это строительство должно "обеспечить гуманитарное прикрытие" для милитаристской политики Байдена, направленной на поддержку израильских бомбардировок в секторе Газа".Но прикрыться пирсом так и не получилось. Вместо этого американское руководство получило очередной неблаговидный международный скандал.Пристань построили быстро – никакой сложности для инженеров такое простое сооружение не представляло.Уже в начале мая этот причал стоимостью от 230 до 300 миллионов долларов, которые были освоены военными субподрядчиками, был готов к работе. И к пристани причалили первые международные суда с гуманитарными грузами.Однако новый пирс проработал всего десять дней. В конце мая американские военные неожиданно объявили о том, что его повредили штормовые волны, и спешно закрыли причал на ремонт.Тогда это вызвало множество насмешек – Пентагон обвиняли в том, что его специалисты не способны качественно построить обыкновенную пристань. Но специалисты с самого начала указывали на то, что версия об уничтожившем пирс шторме на самом деле шита белыми нитками, и является наскоро выдуманным предлогом.В Средиземном море не часто случаются катастрофические бури, а в конце весеннего сезона их обычно вообще не бывает.Судя по данным гидрологов, в течение мая в Газе наблюдался самый обыкновенный прибой – точно такой же, который испытывали на себе прибрежные гавани в Египте, Израиле и Ливане. Однако там почему-то не было зафиксировано никаких разрушений. Уцелели даже старые пирсы, которые никем особо не ремонтировались в течение многих лет. С ними ровным счетом ничего не случилось.Было понятно, что американцы закрыли пирс по совершенно другим причинам.Во-первых, большинство привезенных грузов так и осталось около пристани. Потому что как только палестинские гуманитарные конвои пытались развезти их по городам Газы, они сразу превращались в мишени для израильской авиации, которая способна в любой момент сбросить на них американские бомбы.Во-вторых, сам факт существования подобного пирса, который хоть в какой-то степени нарушает израильскую блокаду Газы, очень не нравился Тель-Авиву. Ведь это создавало для Биньямина Нетаньяху неприятный экономический и политический прецедент.Нимрод Горен, старший научный сотрудник по делам Израиля в Институте Ближнего Востока, писал о том, что если бы гуманитарные грузы регулярно доставлялись с Кипра в Газу через новую гавань, это со временем позволило бы установить между ними полноценный морской коридор.Более того, в перспективе палестинские власти могли бы использовать новый причал для того, чтобы наладить прямые контакты с ближневосточными государствами, Турцией и всем остальным миром, получая по морю прямую помощь. А ничего подобного не было уже много лет – потому что израильская блокада наглухо закрыла Газу с суши, с моря и с воздуха.Судя по всему, израильские власти надавили на Белый дом через своих лоббистов, и тему с пирсом быстро свернули, не особо переживая, как это будет выглядеть со стороны.Буквально на днях Пентагон объявил о возобновлении работы пристани после двухнедельного ремонта. Но уже на следующий день причал снова закрыли – под предлогом все той же штормовой угрозы. А теперь стало известно, что в июле его разберут.В результате Байден получил вместо пиара новую порцию негатива со стороны жителей Ближнего Востока, которые в течение трех месяцев наблюдали за трагикомической эпопеей с пирсом.Абсолютное большинство из этих людей понимают, что любые гуманитарные инициативы американцев являются циничным обманом. И США готовы стабильно поставлять в этот регион только одно – бомбы, которыми сносят Газу.Ещё о происходящем в регионе: "Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС
https://ukraina.ru/20240607/1055540490.html
https://ukraina.ru/20240501/1054826521.html
https://ukraina.ru/20240609/1055566286.html
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Леонид Николенко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сектор газа, газа, сша, коррупция, антикоррупционный суд, израиль, джо байден, пентагон
Эксклюзив, сектор Газа, Газа, США, коррупция, Антикоррупционный суд, Израиль, Джо Байден, Пентагон

Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики

17:17 01.07.2024
 
© AP / Leo Correa
- РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP / Leo Correa
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Леонид Николенко
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Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что морской пирс, который был недавно построен американскими военными для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, уже в ближайшее время демонтируют "из-за погодных условий".
Причем восстанавливать его, скорее всего, не будут. Во всяком случае – в обозримом будущем.
Недолгая история пирса в секторе Газа может служить идеальным примером современной политики Соединенных Штатов Америки.
Это сооружение представляло собой причал для судов с гуманитарными грузами, которые должны были поступать в Газу для того, чтобы хотя бы частично снизить эффект тотальной блокады сектора, которую осуществляет Израиль.
Американцы пообещали построить его в начале весны, когда гуманитарный кризис в разрушенной бомбардировками Газе начал приобретать катастрофический характер, шокируя людей во всем мире.
Благодаря израильской блокаде, у палестинцев не хватало самого необходимого – прежде всего, продовольствия и медикаментов.
- РИА Новости, 1920, 07.06.2024
7 июня, 10:58
Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной ЛивануМинувшей ночью израильская армия нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части Сектора Газа.
В университетских кампусах США ширилось протестное движение молодежи. Студенты – включая сторонников Демократической партии – требовали от Джозефа Байдена немедленно прекратить военную поддержку израильской операции против Газы. А социология показывала, что эти настроения могут нанести американскому президенту серьезные электоральный ущерб в канун будущих выборов.
Конечно, в Белом доме проигнорировали эти требования, продолжая поставлять Израилю вооружения и боеприпасы.
Однако одновременно команда Байдена попыталась провести своеобразную пиар-акцию. Было объявлено, что Пентагон построит в Газе тот самый пирс, где будут швартоваться суда с гуманитарной помощью для палестинцев – которая должна была поставляться с территории Кипра.
Соучредитель Института реформы политики безопасности Стивен Семлер писал в издании Responsible Statecraft о том, что это строительство должно "обеспечить гуманитарное прикрытие" для милитаристской политики Байдена, направленной на поддержку израильских бомбардировок в секторе Газа".
Но прикрыться пирсом так и не получилось. Вместо этого американское руководство получило очередной неблаговидный международный скандал.
Пристань построили быстро – никакой сложности для инженеров такое простое сооружение не представляло.
Уже в начале мая этот причал стоимостью от 230 до 300 миллионов долларов, которые были освоены военными субподрядчиками, был готов к работе. И к пристани причалили первые международные суда с гуманитарными грузами.
Однако новый пирс проработал всего десять дней. В конце мая американские военные неожиданно объявили о том, что его повредили штормовые волны, и спешно закрыли причал на ремонт.
Тогда это вызвало множество насмешек – Пентагон обвиняли в том, что его специалисты не способны качественно построить обыкновенную пристань. Но специалисты с самого начала указывали на то, что версия об уничтожившем пирс шторме на самом деле шита белыми нитками, и является наскоро выдуманным предлогом.
Колумбийский университет - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
1 мая, 12:10
"Вы хотите, чтобы Господь проклял университет?" Газа становится проклятием для БайденаНакал студенческих протестов в США растет. После того, как полиция не смогла разогнать палаточный лагерь в кампусе Колумбийского университета, американская молодежь перешла в контрнаступление, захватив большую часть университетских помещений.
В Средиземном море не часто случаются катастрофические бури, а в конце весеннего сезона их обычно вообще не бывает.
Судя по данным гидрологов, в течение мая в Газе наблюдался самый обыкновенный прибой – точно такой же, который испытывали на себе прибрежные гавани в Египте, Израиле и Ливане. Однако там почему-то не было зафиксировано никаких разрушений. Уцелели даже старые пирсы, которые никем особо не ремонтировались в течение многих лет. С ними ровным счетом ничего не случилось.
Было понятно, что американцы закрыли пирс по совершенно другим причинам.
Во-первых, большинство привезенных грузов так и осталось около пристани. Потому что как только палестинские гуманитарные конвои пытались развезти их по городам Газы, они сразу превращались в мишени для израильской авиации, которая способна в любой момент сбросить на них американские бомбы.
Во-вторых, сам факт существования подобного пирса, который хоть в какой-то степени нарушает израильскую блокаду Газы, очень не нравился Тель-Авиву. Ведь это создавало для Биньямина Нетаньяху неприятный экономический и политический прецедент.
Нимрод Горен, старший научный сотрудник по делам Израиля в Институте Ближнего Востока, писал о том, что если бы гуманитарные грузы регулярно доставлялись с Кипра в Газу через новую гавань, это со временем позволило бы установить между ними полноценный морской коридор.
Сгенерировано нейросетью
9 июня, 12:01
Израиль: начался обратный отсчет. Подходит момент, когда придется "выключить за собой свет"Государство Израиль после нападения на Сектор Газа в октябре 2023 года сейчас ведет военные действия по пяти направлениям. В самом Секторе Газа израильская операция, которая фактически свелась к разрушению всех домов и всей инфраструктуры, является фактической ликвидацией самого большого в мире гетто.
Более того, в перспективе палестинские власти могли бы использовать новый причал для того, чтобы наладить прямые контакты с ближневосточными государствами, Турцией и всем остальным миром, получая по морю прямую помощь. А ничего подобного не было уже много лет – потому что израильская блокада наглухо закрыла Газу с суши, с моря и с воздуха.
Судя по всему, израильские власти надавили на Белый дом через своих лоббистов, и тему с пирсом быстро свернули, не особо переживая, как это будет выглядеть со стороны.
Буквально на днях Пентагон объявил о возобновлении работы пристани после двухнедельного ремонта. Но уже на следующий день причал снова закрыли – под предлогом все той же штормовой угрозы. А теперь стало известно, что в июле его разберут.
В результате Байден получил вместо пиара новую порцию негатива со стороны жителей Ближнего Востока, которые в течение трех месяцев наблюдали за трагикомической эпопеей с пирсом.
Абсолютное большинство из этих людей понимают, что любые гуманитарные инициативы американцев являются циничным обманом. И США готовы стабильно поставлять в этот регион только одно – бомбы, которыми сносят Газу.
Ещё о происходящем в регионе: "Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС
 
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17:17Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики
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