The Economist назвал дату возможного дефолта на Украине - 01.07.2024 Украина.ру
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The Economist назвал дату возможного дефолта на Украине
The Economist назвал дату возможного дефолта на Украине - 01.07.2024 Украина.ру
The Economist назвал дату возможного дефолта на Украине
Украине в скором времени грозит финансовый кризис. Об этом сообщили журналисты The Economist
2024-07-01T15:05
2024-07-01T15:05
новости
украина
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владимир зеленский
минфин
the economist
мвф
долги
госдолг
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За последние два года кредиторы Украины согласились приостановить выплаты по обслуживанию долга. Выплаты составляют 15% ВВП в год. Если бы от Украины потребовали платежи, то эта была бы вторая по величине статья бюджета – после обороны.Однако теперь срок моратория со стороны частных держателей иностранных облигаций, в том числе Amundi, французского управляющего активами, и pimco, американского, истекает 1 августа.Международный валютный фонд (МВФ) хочет, что министр финансов Украины Сергей Марченко договорился о списании, однако сделка кажется маловероятной, пишет The Economist."Если Украина действительно объявит дефолт, это будет свидетельствовать о тревожном недоверии частных инвесторов к обязательствам Запада. В долгосрочной перспективе это может означать катастрофу для восстановления страны", - говорится в статье.В июне глава украинского Минфина предложил кредиторам сделку, которая сократила бы 60% от текущей стоимости ее долгов. Кредиторы хладнокровно ответили, что, по их мнению, 22% было бы более разумным, пишут журналисты.В случае отсутствия сделки у Украины есть два варианта. Один из них — провести переговоры о продлении моратория на обслуживание долга, как это уже было сделано с официальными кредиторами, которые откажутся от платежей до 2027 года. Другой — объявить дефолт.В мае Минфин Украины сообщил, что государственный долг страны вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов).Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,571 триллионов гриве (34,4 миллиарда долларов).Подробнее об экономической ситуации на Украине в материале Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, владимир зеленский, минфин, the economist, мвф, долги, госдолг
Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Минфин, The Economist, МВФ, долги, госдолг

The Economist назвал дату возможного дефолта на Украине

15:05 01.07.2024
 
© slovoidilo.uaгривна флаг украина
гривна флаг украина
© slovoidilo.ua
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Украине в скором времени грозит финансовый кризис. Об этом сообщили журналисты The Economist
За последние два года кредиторы Украины согласились приостановить выплаты по обслуживанию долга. Выплаты составляют 15% ВВП в год. Если бы от Украины потребовали платежи, то эта была бы вторая по величине статья бюджета – после обороны.
Однако теперь срок моратория со стороны частных держателей иностранных облигаций, в том числе Amundi, французского управляющего активами, и pimco, американского, истекает 1 августа.
"У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта", - говорится в статье.
Международный валютный фонд (МВФ) хочет, что министр финансов Украины Сергей Марченко договорился о списании, однако сделка кажется маловероятной, пишет The Economist.
сли Украина действительно объявит дефолт, это будет свидетельствовать о тревожном недоверии частных инвесторов к обязательствам Запада. В долгосрочной перспективе это может означать катастрофу для восстановления страны", - говорится в статье.
В июне глава украинского Минфина предложил кредиторам сделку, которая сократила бы 60% от текущей стоимости ее долгов. Кредиторы хладнокровно ответили, что, по их мнению, 22% было бы более разумным, пишут журналисты.
В случае отсутствия сделки у Украины есть два варианта. Один из них — провести переговоры о продлении моратория на обслуживание долга, как это уже было сделано с официальными кредиторами, которые откажутся от платежей до 2027 года. Другой — объявить дефолт.
"Это может показаться радикальным, но на самом деле между сценариями мало различий. В любом случае украинские платежи не возобновятся", - говорится в статье.
В мае Минфин Украины сообщил, что государственный долг страны вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов).
Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,571 триллионов гриве (34,4 миллиарда долларов).
Подробнее об экономической ситуации на Украине в материале Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру.
 
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