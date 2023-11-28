https://ukraina.ru/20231128/1051558851.html
Зеленский подписал дефицитный бюджет Украины
Зеленский подписал дефицитный бюджет Украины - 28.11.2023 Украина.ру
Зеленский подписал дефицитный бюджет Украины
Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом 1,5715 трлн грн ($34,4 млрд). Об этом сообщает ВРУ
2023-11-28T18:14
2023-11-28T18:14
2023-11-28T18:14
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Согласно опубликованному на парламентском сайте законопроекту о государственном бюджете Украины на 2024 год, подписанным Зеленским, доходы бюджета составят 1,768 трлн гривен. При расходах в 3,355 трлн грн запланирован дефицит в размере 1,5715 трлн грн.Огромный дефицит нынешнее руководство Украины планирует покрыть за счёт внешних долгов и другой внешней помощи. Также запланировано осуществлять и внутренние заимствования.Около половины госрасходов в 2024 году расписано на нужды силовых структур, прежде всего – ВСУ и СБУ. На это запланировано потратить 1,7 трн гривен (22,1% ВВП).Госбюджет Украины на 2024 год спланирован с ростом ВВП и инфляцией 9,7%. Также предусмотрены повышения зарплат, пенсий и других социальных выплат. С 1 января 2024 года ежемесячный прожиточный минимум на одного человека определён в размере 2920 гривен (около $80 по нынешнему курсу).Нынешнее руководство Украины рассчитывает привлечь внешнее финансирование на сумму $39,5 млрд. Львиную долю от этой суммы киевские чиновники намерены получить от США и ЕС. Зеленский также рассчитывает на $5,4 млрд МВФ, $2 млрд от МБРР.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, дефицит бюджета, оборонный бюджет, бюджет, госдолг, расходы, финансовая помощь, украина, украина-ес, сша, мвф
Новости, Новости Украины, дефицит бюджета, оборонный бюджет, бюджет, госдолг, расходы, финансовая помощь, Украина, Украина-ЕС, США, МВФ
Зеленский подписал дефицитный бюджет Украины
Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом 1,5715 трлн грн ($34,4 млрд). Об этом сообщает ВРУ
Согласно опубликованному
на парламентском сайте законопроекту о государственном бюджете Украины на 2024 год, подписанным Зеленским, доходы бюджета составят 1,768 трлн гривен. При расходах в 3,355 трлн грн запланирован дефицит в размере 1,5715 трлн грн.
Огромный дефицит нынешнее руководство Украины планирует покрыть за счёт внешних долгов и другой внешней помощи. Также запланировано осуществлять и внутренние заимствования.
Около половины госрасходов в 2024 году расписано на нужды силовых структур, прежде всего – ВСУ и СБУ. На это запланировано потратить 1,7 трн гривен (22,1% ВВП).
Госбюджет Украины на 2024 год спланирован с ростом ВВП и инфляцией 9,7%. Также предусмотрены повышения зарплат, пенсий и других социальных выплат.
С 1 января 2024 года ежемесячный прожиточный минимум на одного человека определён в размере 2920 гривен (около $80 по нынешнему курсу).
Нынешнее руководство Украины рассчитывает привлечь внешнее финансирование на сумму $39,5 млрд. Львиную долю от этой суммы киевские чиновники намерены получить от США и ЕС. Зеленский также рассчитывает на $5,4 млрд МВФ, $2 млрд от МБРР.