Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу - 30.06.2024 Украина.ру
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Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу
Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу - 30.06.2024 Украина.ру
Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу
Российский истребитель Су-27П успешно отогнал от российской границы над Балтийским морем F-16 ВВС Дании, продемонстрировав ему арсенал ракет самолета. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Fighterbomber
2024-06-30T16:50
2024-06-30T16:58
новости
нато
ввс
истребитель
государственная граница
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Дерзкий маневр продемонстрировал российский летчик-истребитель из Калининградской области, став первым победителем конкурса красивых перехватов, объявленного каналом. Соревнования среди ВВС РФ были объявлены из-за резко возросшей активности работы самолетов и беспилотников НАТО у российских границ. Как поясняет "Российская газета", российский летчик успешно выполнил маневр под названием "Отошшел!" - с его помощью отгоняют на почтительное расстояние вражеский самолет, перешедший границу в прямом или переносном смысле. Так, российский перехватчик выполнил боковое сближение с нарушителем и тот был вынужден сменить курс, чтобы избежать столкновения. Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников, которые обеспечивают указание целей в России для высокоточного оружия, поставляемого Западом Киеву.Как Россия могла бы ответить на провокации западных стран читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, ввс, истребитель, государственная граница, сво, f-16
Новости, НАТО, ВВС, истребитель, государственная граница, СВО, F-16

Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу

16:50 30.06.2024 (обновлено: 16:58 30.06.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу
Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу
© Министерство обороны РФ
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Российский истребитель Су-27П успешно отогнал от российской границы над Балтийским морем F-16 ВВС Дании, продемонстрировав ему арсенал ракет самолета. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Fighterbomber
Дерзкий маневр продемонстрировал российский летчик-истребитель из Калининградской области, став первым победителем конкурса красивых перехватов, объявленного каналом.
Соревнования среди ВВС РФ были объявлены из-за резко возросшей активности работы самолетов и беспилотников НАТО у российских границ.
"Первая наклейка уезжает в Калининград летчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым", – пишет источник.
Как поясняет "Российская газета", российский летчик успешно выполнил маневр под названием "Отошшел!" - с его помощью отгоняют на почтительное расстояние вражеский самолет, перешедший границу в прямом или переносном смысле.
Так, российский перехватчик выполнил боковое сближение с нарушителем и тот был вынужден сменить курс, чтобы избежать столкновения.
"Искусный летчик не только шуганул датчанина, но и успел качнуть крыльями, показав тому ракеты "воздух-воздух" под ними. На языке ВВС это равносильно окрику наземного часового: "Стой, стрелять буду!", – уточняет СМИ.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников, которые обеспечивают указание целей в России для высокоточного оружия, поставляемого Западом Киеву.
Как Россия могла бы ответить на провокации западных стран читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
F-16
23 июня, 07:01
Будут играть с Россией в прятки: военный летчик ответил, как ВСУ смогут утаить F-16 при транспортировкеКак бы ни работала разведка, у противника все равно остаются способы незаметно довезти о линии фронта западные истребители F-16
 
НовостиНАТОВВСистребительгосударственная границаСВОF-16
 
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