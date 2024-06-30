https://ukraina.ru/20240630/1055964104.html

Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу

Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу - 30.06.2024 Украина.ру

Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу

Российский истребитель Су-27П успешно отогнал от российской границы над Балтийским морем F-16 ВВС Дании, продемонстрировав ему арсенал ракет самолета. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Fighterbomber

2024-06-30T16:50

2024-06-30T16:50

2024-06-30T16:58

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Дерзкий маневр продемонстрировал российский летчик-истребитель из Калининградской области, став первым победителем конкурса красивых перехватов, объявленного каналом. Соревнования среди ВВС РФ были объявлены из-за резко возросшей активности работы самолетов и беспилотников НАТО у российских границ. Как поясняет "Российская газета", российский летчик успешно выполнил маневр под названием "Отошшел!" - с его помощью отгоняют на почтительное расстояние вражеский самолет, перешедший границу в прямом или переносном смысле. Так, российский перехватчик выполнил боковое сближение с нарушителем и тот был вынужден сменить курс, чтобы избежать столкновения. Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников, которые обеспечивают указание целей в России для высокоточного оружия, поставляемого Западом Киеву.Как Россия могла бы ответить на провокации западных стран читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.

https://ukraina.ru/20240623/1055772240.html

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новости, нато, ввс, истребитель, государственная граница, сво, f-16