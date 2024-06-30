Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу
16:50 30.06.2024 (обновлено: 16:58 30.06.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу
© Министерство обороны РФ
Российский истребитель Су-27П успешно отогнал от российской границы над Балтийским морем F-16 ВВС Дании, продемонстрировав ему арсенал ракет самолета. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Fighterbomber
Дерзкий маневр продемонстрировал российский летчик-истребитель из Калининградской области, став первым победителем конкурса красивых перехватов, объявленного каналом.
Соревнования среди ВВС РФ были объявлены из-за резко возросшей активности работы самолетов и беспилотников НАТО у российских границ.
"Первая наклейка уезжает в Калининград летчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым", – пишет источник.
Как поясняет "Российская газета", российский летчик успешно выполнил маневр под названием "Отошшел!" - с его помощью отгоняют на почтительное расстояние вражеский самолет, перешедший границу в прямом или переносном смысле.
Так, российский перехватчик выполнил боковое сближение с нарушителем и тот был вынужден сменить курс, чтобы избежать столкновения.
"Искусный летчик не только шуганул датчанина, но и успел качнуть крыльями, показав тому ракеты "воздух-воздух" под ними. На языке ВВС это равносильно окрику наземного часового: "Стой, стрелять буду!", – уточняет СМИ.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников, которые обеспечивают указание целей в России для высокоточного оружия, поставляемого Западом Киеву.