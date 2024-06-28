https://ukraina.ru/20240628/1055897287.html

Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников

Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников - 28.06.2024 Украина.ру

Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников

Генеральный штаб Вооруженных сил России примет меры оперативного реагирования на полеты американских разведывательных беспилотников над Черным морем в районе Крымского полуострова. Соответствующее поручение дал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов

2024-06-28T10:17

2024-06-28T10:17

2024-06-28T10:24

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Как отметили в российском оборонном ведомстве, в последнее время над Черным морем возросла активность полетов стратегических беспилотников США, которые обеспечивают указание целей в России для высокоточного оружия, поставляемого Западом Киеву. "Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации", - сказано в опубликованном сообщении. Многочисленные провокации свидетельствуют о вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на стороне киевского режима. Вместе с тем, полеты американских беспилотников в разы увеличивают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС России и риск прямой конфронтации с Североатлантическим альянсом, предупредили в Минобороны РФ.В последний раз беспилотник Военно-морских сил США вел разведку неподалеку от Крымского полуострова 15 июня. БПЛА подал аварийный сигнал, а после приземлился на Сицилии.Подробнее о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море читайте в интервью изданию Украина.ру военного политолога Владимира Козина.

https://ukraina.ru/20240627/1055878285.html

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новости, андрей белоусов, генштаб, сша, нато, черное море, россия, вкс, сво