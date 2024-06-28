https://ukraina.ru/20240628/1055897287.html
Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников
Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников - 28.06.2024 Украина.ру
Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников
Генеральный штаб Вооруженных сил России примет меры оперативного реагирования на полеты американских разведывательных беспилотников над Черным морем в районе Крымского полуострова. Соответствующее поручение дал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов
2024-06-28T10:17
2024-06-28T10:17
2024-06-28T10:24
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Как отметили в российском оборонном ведомстве, в последнее время над Черным морем возросла активность полетов стратегических беспилотников США, которые обеспечивают указание целей в России для высокоточного оружия, поставляемого Западом Киеву. "Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации", - сказано в опубликованном сообщении. Многочисленные провокации свидетельствуют о вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на стороне киевского режима. Вместе с тем, полеты американских беспилотников в разы увеличивают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС России и риск прямой конфронтации с Североатлантическим альянсом, предупредили в Минобороны РФ.В последний раз беспилотник Военно-морских сил США вел разведку неподалеку от Крымского полуострова 15 июня. БПЛА подал аварийный сигнал, а после приземлился на Сицилии.Подробнее о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море читайте в интервью изданию Украина.ру военного политолога Владимира Козина.
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новости, андрей белоусов, генштаб, сша, нато, черное море, россия, вкс, сво
Новости, Андрей Белоусов, Генштаб, США, НАТО, Черное море, Россия, ВКС, СВО
Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников
10:17 28.06.2024 (обновлено: 10:24 28.06.2024)
Генеральный штаб Вооруженных сил России примет меры оперативного реагирования на полеты американских разведывательных беспилотников над Черным морем в районе Крымского полуострова. Соответствующее поручение дал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов
Как отметили в российском оборонном ведомстве, в последнее время над Черным морем возросла активность полетов стратегических беспилотников США, которые обеспечивают указание целей в России для высокоточного оружия, поставляемого Западом Киеву.
"Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации", - сказано в опубликованном сообщении.
Многочисленные провокации свидетельствуют о вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на стороне киевского режима. Вместе с тем, полеты американских беспилотников в разы увеличивают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС России и риск прямой конфронтации с Североатлантическим альянсом, предупредили в Минобороны РФ.
В последний раз беспилотник Военно-морских сил США вел разведку неподалеку от Крымского полуострова 15 июня. БПЛА подал аварийный сигнал, а после приземлился на Сицилии.