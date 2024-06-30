https://ukraina.ru/20240630/1055956160.html

Налёт беспилотников, настоящие причины дефицита врачей. Главное на Украине на 30 июня

Налёт беспилотников, настоящие причины дефицита врачей. Главное на Украине на 30 июня - 30.06.2024 Украина.ру

Налёт беспилотников, настоящие причины дефицита врачей. Главное на Украине на 30 июня

Губернаторы ряда российских регионов рассказали о налёте украинских беспилотников. На Украине обсуждают заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко о грядущем глобальном дефиците врачей

2024-06-30T09:52

2024-06-30T09:52

2024-06-30T09:52

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

россия

алексей смирнов (губернатор)

виктор ляшко

украина

курская область

минздрав

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Утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов у себя в телеграм-канале описал налёт украинских беспилотников на регион."Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех. Киевским режимом была предпринята попытка массированной террористической атаки беспилотниками. Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал. С ремонтом поможем. Хочу поблагодарить все службы, обеспечившие безопасность в небе и на земле. Спасибо вам от всех жителей региона", - отметил он.Его коллега — губернатор Воронежской области Александр Гусев — утром заявил о сохраняющейся опасности атаки украинских БпЛА."Минувшей ночью дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских БпЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят поиск обломков беспилотников. Опасность атаки БпЛА в регионе пока сохраняется", - написал он в 07:37 в своём телеграм-канале.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов у себя в телеграм-канале в 23:23 сообщил об опасности атаки БпЛА и лишь в 05:38 — об отбое опасности. Таким образом, опасность атаки украинских дронов на область сохранялась четверть суток."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БпЛА над территорией Курской, 9 БпЛА над территорией Липецкой, по четыре БпЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БпЛА над территориями Орловской и Белгородской областей", - сообщило утром Минобороны РФ.Днём ранее от украинской атаки на Курскую область погибли пять мирных жителей."Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребёнка. Ещё 2 члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - сообщал утром 29 июня врио губернатора Смирнов.Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова заявила, что оправдания этому удару нет."В Курской области в деревне Городище были убиты пять человек, из них двое детей. Их частный дом атаковали украинские коптеры. Бывает ракета не долетает. Бывает, ее сбивают не там. Это - война. Целенаправленные атаки коптера на жилые дома, гражданские машины с четким пониманием цели - это чистое, стопроцентное убийство. Украинские операторы сейчас глумятся над нашими людьми. Полетал, не нашел военного, все равно надо кого-то убить. Убил семью с детьми. Но пройдет время и именно за эти атаки коптеров Зеленского будут судить. Это - преступление, которое ни на что не спишешь, ничем не оправдаешь", - отметила она.Военкор Евгений Поддубный указал, что подобные атаки свидетельствуют: в приграничных с Украиной регионах России необходимы средства РЭБ."Трагедия в Курской области. Украинский дрон убил пять человек в с. Городище. Ещё двое ранены. Среди погибших двое маленьких детей. Это была большая семья. Оператор беспилотника целенаправленно навёл дрон на частный жилой дом ночью, когда люди спали и гарантированно не могли спастись. Повторюсь - в приграничье нужен эффективный РЭБ. Станции, которые бы позволили "выключать" рабочие диапазоны связи для ФПВ в целых районах боевых действий", - подчеркнул военкор.Атаки украинских военных на мирных жителей приграничных российских регионов стали учащаться. Особенно остро эта проблема стоит в Белгородской области.Дефицит врачейЗаявление о дефиците врачей Ляшко сделал в интервью украинскому изданию "Коммерсант.Инфо". По словам Ляшко, стратегия Всемирной организации здравоохранения предусматривает глобальный дефицит кадров в медицинской сфере до 2030 года. При этом под риск подпадают большинство стран мира, особенно те, где есть вооруженные конфликты."Врачей готовят не год или два. Мы говорим о шести годах дипломной подготовки, интернатуре и профессиональном развитии во время всей профессиональной жизни. И сейчас мы понимаем, что уже на следующий год должны сделать государственный заказ для обучения в наших медицинских университетах. количества врачей, которое мы будем выпускать в 2030, 2031 и 2032 годах для того, чтобы восполнить возможный дефицит кадров, который может возникнуть", - отметил Ляшко.Он также указал, что сейчас нельзя говорить, в каких регионах Украины больше не хватает врачей из-за того, что страна находится в военном состоянии и происходит постоянная миграция в том числе из-за мобилизации и из-за того, что Минздрав приглашает работать вахтовым методом."Мы не можем сравнивать наличие медицинских работников на 30 км от линии фронта, и, например, в Закарпатской области. Совершенно другие специфики. И поэтому, мы не можем говорить то, что где-то не хватает по регионам. Мы говорим в целом , обо всем количестве проживающих украинцев на ту нагрузку, которая есть, и смотрим дальше госпитальной сетью", – отметил министр.На заявление Ляшко отреагировали украинские СМИ, указавшие, что настоящие причины грядущего дефицита врачей на Украине другие."Наш источник в ОП рассказал, что молодые девушки начали массово отказываться от учебы в медицинских ВУЗах или брать академ перед последним курсом, чтобы не попасть на фронт и не быть мобилизованными. Вот почему министр здравоохранения сделал скандальное заявление, о дефиците врачей и серьёзной проблеме для страны!" - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - возразил коллегам."Коллеги всё куда хуже, чем вы инсайдите. Проблема в том, что украинцы перестают вообще воспринимать высшее образование как таковое. В новых реалиях лучше в раннем возрасте уехать на заработки куда-то, а уже потом поступить куда-то через пару лет, как всё устаканится. Сейчас учится нет необходимости. Хватит как говорится и обычного ПТУ, но за то у тебя будут 100% пережить этот беспредел в стране, выехав даже обычным работягой на заработки. Тренда о получении обязательно высшего образования уже нет. От него "ноль профита", но 100% рисков", - отмечалось в публикации каналов.Авторы "Легитимного" указали, что Владимир Зеленский "своими действиями убил будущее нации ради собственной шкуры".О кризисе США - в интервью Александра Порунова и Дениса Рудометова "Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на Россию"

https://ukraina.ru/20240629/1055954840.html

https://ukraina.ru/20240629/1055951128.html

https://ukraina.ru/20240629/1055946592.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, россия, алексей смирнов (губернатор), виктор ляшко, украина, курская область, минздрав