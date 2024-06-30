https://ukraina.ru/20240630/1055933879.html
Судьба Зеленского будет печальна — Мухин
Судьба Зеленского будет печальна — Мухин - 30.06.2024 Украина.ру
Судьба Зеленского будет печальна — Мухин
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру указал, что Владимир Зеленский дольше положенного срока "гулял на этом празднике жизни, а теперь для него подходит время платить по счетам"
2024-06-30T05:20
2024-06-30T05:20
2024-06-30T05:20
новости
швейцария
запад
россия
алексей мухин
владимир зеленский
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055648674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee245d9b17ce27f47520fafb373cc3ea.jpg.webp
"Его судьба будет печальна. Тем более, что на недавней конференции в Швейцарии мы фактически увидели презентацию Андрея Ермака, который вел себя даже более активно, чем Зеленский. То есть западные страны подчеркнули свое особое отношение к этому персонажу. Я пока не знаю, как технически будет осуществлена эта замена. Для этого надо было бы провести выборы, а простым политическим актом это не сделаешь. Только если установить военную диктатуру. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Мухин.Подробнее об участии Запада в украинском конфликте — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.
швейцария
запад
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055648674_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e4dd2d3e7e22c478e8b9f22f50ed61e8.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, швейцария, запад, россия, алексей мухин, владимир зеленский, андрей ермак
Новости, Швейцария, Запад, Россия, Алексей Мухин, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Судьба Зеленского будет печальна — Мухин
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру указал, что Владимир Зеленский дольше положенного срока "гулял на этом празднике жизни, а теперь для него подходит время платить по счетам"
"Его судьба будет печальна. Тем более, что на недавней конференции в Швейцарии мы фактически увидели презентацию Андрея Ермака, который вел себя даже более активно, чем Зеленский. То есть западные страны подчеркнули свое особое отношение к этому персонажу. Я пока не знаю, как технически будет осуществлена эта замена. Для этого надо было бы провести выборы, а простым политическим актом это не сделаешь. Только если установить военную диктатуру. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Мухин.
Подробнее об участии Запада в украинском конфликте — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.