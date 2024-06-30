Судьба Зеленского будет печальна — Мухин - 30.06.2024 Украина.ру
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Судьба Зеленского будет печальна — Мухин
Судьба Зеленского будет печальна — Мухин - 30.06.2024 Украина.ру
Судьба Зеленского будет печальна — Мухин
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру указал, что Владимир Зеленский дольше положенного срока "гулял на этом празднике жизни, а теперь для него подходит время платить по счетам"
2024-06-30T05:20
2024-06-30T05:20
новости
швейцария
запад
россия
алексей мухин
владимир зеленский
андрей ермак
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"Его судьба будет печальна. Тем более, что на недавней конференции в Швейцарии мы фактически увидели презентацию Андрея Ермака, который вел себя даже более активно, чем Зеленский. То есть западные страны подчеркнули свое особое отношение к этому персонажу. Я пока не знаю, как технически будет осуществлена эта замена. Для этого надо было бы провести выборы, а простым политическим актом это не сделаешь. Только если установить военную диктатуру. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Мухин.Подробнее об участии Запада в украинском конфликте — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, швейцария, запад, россия, алексей мухин, владимир зеленский, андрей ермак
Новости, Швейцария, Запад, Россия, Алексей Мухин, Владимир Зеленский, Андрей Ермак

Судьба Зеленского будет печальна — Мухин

05:20 30.06.2024
 
Зеленский
Зеленский
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Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру указал, что Владимир Зеленский дольше положенного срока "гулял на этом празднике жизни, а теперь для него подходит время платить по счетам"
"Его судьба будет печальна. Тем более, что на недавней конференции в Швейцарии мы фактически увидели презентацию Андрея Ермака, который вел себя даже более активно, чем Зеленский. То есть западные страны подчеркнули свое особое отношение к этому персонажу. Я пока не знаю, как технически будет осуществлена эта замена. Для этого надо было бы провести выборы, а простым политическим актом это не сделаешь. Только если установить военную диктатуру. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Мухин.
Подробнее об участии Запада в украинском конфликте — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.
 
НовостиШвейцарияЗападРоссияАлексей МухинВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
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