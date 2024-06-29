Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство - 29.06.2024 Украина.ру
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Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство
Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство - 29.06.2024 Украина.ру
Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство
У духовенства Украинской православной церкви (УПЦ) было достаточно времени, чтобы проявить твердость в отношениях со светскими властями Украины, однако вместо этого они стали заигрывать с режимом Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед Александр Люлька
2024-06-29T05:00
2024-06-29T05:00
новости
украина
упц
религия
владимир зеленский
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Эксперт рассказал, что ему не нравится позиция представителей УПЦ в отношении властей Украины. Да, вы можете кого-то спасти и самому выйти из-под удара. Но если это делается за счет веры, это ничего не даст. Нельзя менять вечное на временное. Это приведет к тому, что постепенно люди уйдут в раскол и начнут совершать преступления против церкви под нажимом государства, резюмировал собеседник издания.Подробнее о ситуации со свободой совести на Украине - в материале издания Украина.ру Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится.
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новости, украина, упц, религия, владимир зеленский
Новости, Украина, УПЦ, Религия, Владимир Зеленский

Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство

05:00 29.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкИнтронизация нового предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата
Интронизация нового предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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У духовенства Украинской православной церкви (УПЦ) было достаточно времени, чтобы проявить твердость в отношениях со светскими властями Украины, однако вместо этого они стали заигрывать с режимом Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед Александр Люлька
Эксперт рассказал, что ему не нравится позиция представителей УПЦ в отношении властей Украины.
"У него (духовенства УПЦ - ред.) было достаточно времени, чтобы проявить твердость, но эти люди пытались заигрывать с режимом, суть которого была очевидна. Я не могу давать советы архиереям, но я считаю, что если бы они вовремя предали анафеме тех, кого следовало бы, очень многое было бы исправлено. А соглашательская позиция никогда не приводит к хорошему результату", - сказал Люлька.
Да, вы можете кого-то спасти и самому выйти из-под удара. Но если это делается за счет веры, это ничего не даст. Нельзя менять вечное на временное. Это приведет к тому, что постепенно люди уйдут в раскол и начнут совершать преступления против церкви под нажимом государства, резюмировал собеседник издания.
Подробнее о ситуации со свободой совести на Украине - в материале издания Украина.ру Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится.
 
НовостиУкраинаУПЦРелигияВладимир Зеленский
 
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