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Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство

Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство - 29.06.2024 Украина.ру

Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство

У духовенства Украинской православной церкви (УПЦ) было достаточно времени, чтобы проявить твердость в отношениях со светскими властями Украины, однако вместо этого они стали заигрывать с режимом Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед Александр Люлька

2024-06-29T05:00

2024-06-29T05:00

2024-06-29T05:00

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владимир зеленский

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Эксперт рассказал, что ему не нравится позиция представителей УПЦ в отношении властей Украины. Да, вы можете кого-то спасти и самому выйти из-под удара. Но если это делается за счет веры, это ничего не даст. Нельзя менять вечное на временное. Это приведет к тому, что постепенно люди уйдут в раскол и начнут совершать преступления против церкви под нажимом государства, резюмировал собеседник издания.Подробнее о ситуации со свободой совести на Украине - в материале издания Украина.ру Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится.

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новости, украина, упц, религия, владимир зеленский