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Мир на Украине не наступит без снятия всех антироссийских санкций – Медведев
Мир на Украине не наступит без снятия всех антироссийских санкций – Медведев - 27.06.2024 Украина.ру
Мир на Украине не наступит без снятия всех антироссийских санкций – Медведев
Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с России, а страны Запада должны понести юридическую ответственность за вовлеченность в конфликт, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного правового форума
2024-06-27T17:34
2024-06-27T17:34
2024-06-27T17:43
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Все антироссийские санкции являются незаконным инструментом, их цель – обеспечить мировое господство США, подчеркнул Медведев. Он напомнил, что санкции вредят Евросоюзу, а в связи с этим международное право "должно быть непримиримо к подобным проявлениям". Россия подсчитает ущерб, принесенный западными ограничениями, но само завершение боевых действий на Украине невозможно без их отмены, добавил Медведев. "Скажу прямо: урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации – что бы там наши партнеры по диалогу не говорили, что санкции останутся – значит и кризис будет продолжаться", – подчеркнул он. На сегодня западными странами против России введено около 20 тысяч санкций. Для оценки их ущерба будет создан специальный реестр, заключил политик.Страны Евросоюза 24 июня утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции ЕС уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.Подробнее о том, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона и какое к ней имеет отношение санкции, читайте в интервью старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александра Камкина.
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новости, россия, украина, сша, ес, запад, дмитрий медведев, сво, антироссийские санкции
Новости, Россия, Украина, США, ЕС, Запад, Дмитрий Медведев, СВО, антироссийские санкции
Мир на Украине не наступит без снятия всех антироссийских санкций – Медведев
17:34 27.06.2024 (обновлено: 17:43 27.06.2024)
Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с России, а страны Запада должны понести юридическую ответственность за вовлеченность в конфликт, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного правового форума
Все антироссийские санкции являются незаконным инструментом, их цель – обеспечить мировое господство США, подчеркнул Медведев.
"Даже в период Холодной войны они (США - Ред.) вели себя гораздо сдержаннее, так открыто не говорили о своих интересах. Со стороны это может выглядеть как некая истерика, но дело хуже и циничней. Главная цель этого санкционного шторма – нанести максимальный ущерб, как можно большему числу людей из ненавистных для них стран", – заявил зампред.
Он напомнил, что санкции вредят Евросоюзу, а в связи с этим международное право "должно быть непримиримо к подобным проявлениям".
Россия подсчитает ущерб, принесенный западными ограничениями, но само завершение боевых действий на Украине невозможно без их отмены, добавил Медведев.
"Скажу прямо: урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации – что бы там наши партнеры по диалогу не говорили, что санкции останутся – значит и кризис будет продолжаться", – подчеркнул он.
На сегодня западными странами против России введено около 20 тысяч санкций. Для оценки их ущерба будет создан специальный реестр, заключил политик.
Страны Евросоюза 24 июня утвердили
14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции ЕС уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.