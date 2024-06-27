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Мир на Украине не наступит без снятия всех антироссийских санкций – Медведев

Мир на Украине не наступит без снятия всех антироссийских санкций – Медведев - 27.06.2024 Украина.ру

Мир на Украине не наступит без снятия всех антироссийских санкций – Медведев

Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с России, а страны Запада должны понести юридическую ответственность за вовлеченность в конфликт, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного правового форума

2024-06-27T17:34

2024-06-27T17:34

2024-06-27T17:43

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Все антироссийские санкции являются незаконным инструментом, их цель – обеспечить мировое господство США, подчеркнул Медведев. Он напомнил, что санкции вредят Евросоюзу, а в связи с этим международное право "должно быть непримиримо к подобным проявлениям". Россия подсчитает ущерб, принесенный западными ограничениями, но само завершение боевых действий на Украине невозможно без их отмены, добавил Медведев. "Скажу прямо: урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации – что бы там наши партнеры по диалогу не говорили, что санкции останутся – значит и кризис будет продолжаться", – подчеркнул он. На сегодня западными странами против России введено около 20 тысяч санкций. Для оценки их ущерба будет создан специальный реестр, заключил политик.Страны Евросоюза 24 июня утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции ЕС уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.Подробнее о том, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона и какое к ней имеет отношение санкции, читайте в интервью старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александра Камкина.

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новости, россия, украина, сша, ес, запад, дмитрий медведев, сво, антироссийские санкции