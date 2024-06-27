Германия может предоставить больше базовой подготовки ВСУ с 2025 года - 27.06.2024 Украина.ру
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Германия может предоставить больше базовой подготовки ВСУ с 2025 года
Германия может предоставить больше базовой подготовки ВСУ с 2025 года - 27.06.2024 Украина.ру
Германия может предоставить больше базовой подготовки ВСУ с 2025 года
Германия с 2025 года сможет предоставлять больше базовой подготовки украинской армии. Об этом заявил генерал-лейтенанта бундесвера, руководитель немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС Андреас Марлоу в интервью агентству Reuters
2024-06-27T17:04
2024-06-27T17:04
новости
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По словам немецкого генерала, Киев планирует провести большую часть обучения самостоятельно. Украинские власти объясняют это упрощением логистики, а также это даст военным возможность быть готовыми к действию на поле боя в более короткие сроки.Однако Марлоу считает, что специализированная подготовка украинцев не будет перенесена на территорию Украины, поскольку для этого "требуется наличие оружия и определенной инфраструктуры".Генерал Бундесвера отметил, что Германия получает всё больше запросов на обучение, в частности на базовую подготовку военных, которая сейчас проходит в Великобритании."У Киева могли бы быть в распоряжении подготовленные войска намного быстрее, чем если бы они (ВСУ - Ред.) проходили подготовку в Германии или Испании", - добавил он.Ранее сообщалось, что американские военные обучили уже более 17 тысяч украинских солдат на полигонах в Германии.В мае семерых солдат Вооруженных сил Украины выслали из Германии за ношение правоэкстремистской символики.В ведомстве подчеркнули, что немецкие солдаты, которые контактируют с военнослужащими ВСУ в рамках учебной поддержки, регулярно проходят инструктаж и проводят разъяснительную работу в отношении правоэкстремистской символики.Подробнее в статье Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, киев, вооруженные силы украины, ес, бундесвер
Новости, Германия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ЕС, Бундесвер

Германия может предоставить больше базовой подготовки ВСУ с 2025 года

17:04 27.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Германия с 2025 года сможет предоставлять больше базовой подготовки украинской армии. Об этом заявил генерал-лейтенанта бундесвера, руководитель немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС Андреас Марлоу в интервью агентству Reuters

"Командующий в ЕС заявил, что больше новобранцев украинской армии могут пройти базовую подготовку в Германии со следующего года, если Киев вернёт дальнейшую военную подготовку обратно на Украину", - Reuters приводит слова Марлоу.

По словам немецкого генерала, Киев планирует провести большую часть обучения самостоятельно. Украинские власти объясняют это упрощением логистики, а также это даст военным возможность быть готовыми к действию на поле боя в более короткие сроки.
Однако Марлоу считает, что специализированная подготовка украинцев не будет перенесена на территорию Украины, поскольку для этого "требуется наличие оружия и определенной инфраструктуры".
Генерал Бундесвера отметил, что Германия получает всё больше запросов на обучение, в частности на базовую подготовку военных, которая сейчас проходит в Великобритании.
"У Киева могли бы быть в распоряжении подготовленные войска намного быстрее, чем если бы они (ВСУ - Ред.) проходили подготовку в Германии или Испании", - добавил он.
Ранее сообщалось, что американские военные обучили уже более 17 тысяч украинских солдат на полигонах в Германии.
В мае семерых солдат Вооруженных сил Украины выслали из Германии за ношение правоэкстремистской символики.
В ведомстве подчеркнули, что немецкие солдаты, которые контактируют с военнослужащими ВСУ в рамках учебной поддержки, регулярно проходят инструктаж и проводят разъяснительную работу в отношении правоэкстремистской символики.
Подробнее в статье Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным на сайте Украина.ру.
 
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