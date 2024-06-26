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Одесситы подожгли автомобиль ВСУшника, а на Волыни местный напал на военкома
Одесситы подожгли автомобиль ВСУшника, а на Волыни местный напал на военкома - 26.06.2024 Украина.ру
Одесситы подожгли автомобиль ВСУшника, а на Волыни местный напал на военкома
Один из военнослужащих украинской армии больше не сможет воспользоваться своим автомобилем – машину успешно сожгли жители Одессы. О гражданском сопротивлении мобилизации в украинских городах и всенародном признании "защитников" из числа военнослужащих ВСУ сообщили в Офисе генерального прокурора страны
2024-06-26T17:18
2024-06-26T17:18
2024-06-26T17:20
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Следствие уверено, что таким образом в Одессе действовало не подполье, а нанятые спецслужбами РФ местные жители. За один автомобиль военнослужащего в Кремле якобы обещали заплатить не менее двух тысяч долларов, утверждают в Офисе генпрокурора. "Действовали по заказу врага с целью нарушения общественного порядка, запугивания населения и создания ложного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов РФ о деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья. (...) За уничтожение одного автомобиля российский куратор пообещал им $2 тысяч", – сказано в опубликованном сообщении.Одесситов заключили под стражу, а Служба безопасности Украины пообещала провести расследование. Тем временем в Волынской области мужчина напал на офицера территориального центра комплектования (ТЦК) – военкомата. Как уточнили в региональном ТЦК, местный житель небольшого поселка городского типа Шацк помешал работе военкома, за что теперь ему грозит до пяти лет заключения. Другие подробности не приводятся.О борьбе украинского подполья и партизан читайте в материале Павла Которова пророссийские партизаны на Украине - не фейк, а правда на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, вооруженные силы украины, россия, волынь, офис генпрокурора, сво, всу
Новости, Одесса, Вооруженные силы Украины, Россия, Волынь, Офис генпрокурора, СВО, ВСУ
Одесситы подожгли автомобиль ВСУшника, а на Волыни местный напал на военкома
17:18 26.06.2024 (обновлено: 17:20 26.06.2024)
Один из военнослужащих украинской армии больше не сможет воспользоваться своим автомобилем – машину успешно сожгли жители Одессы. О гражданском сопротивлении мобилизации в украинских городах и всенародном признании "защитников" из числа военнослужащих ВСУ сообщили в Офисе генерального прокурора страны
"При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры двум одесситам сообщено о подозрении по факту совершения террористического акта, по предварительному сговору группой лиц", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Следствие уверено, что таким образом в Одессе действовало не подполье, а нанятые спецслужбами РФ местные жители. За один автомобиль военнослужащего в Кремле якобы обещали заплатить не менее двух тысяч долларов, утверждают в Офисе генпрокурора.
"Действовали по заказу врага с целью нарушения общественного порядка, запугивания населения и создания ложного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов РФ о деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья. (...) За уничтожение одного автомобиля российский куратор пообещал им $2 тысяч", – сказано в опубликованном сообщении.
Одесситов заключили под стражу, а Служба безопасности Украины пообещала провести расследование.
Тем временем в Волынской области мужчина напал на офицера территориального центра комплектования (ТЦК) – военкомата.
Как уточнили в региональном ТЦК, местный житель небольшого поселка городского типа Шацк помешал работе военкома, за что теперь ему грозит до пяти лет заключения. Другие подробности не приводятся.