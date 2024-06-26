Одесситы подожгли автомобиль ВСУшника, а на Волыни местный напал на военкома

Есть лишь три пути: или в армию, или в тюрьму, или стать инвалидом. Что происходит в Одессе

Жители Одессы жалуются, что им тяжело дышать из-за масштабного пожара, вспыхнувшего 24 июня после ракетного удара по Хаджибейскому району. Официально власти говорят, что удар пришелся по складскому помещению с кока-колой и растительным маслом, но почему-то кока-кола несколько дней детонировала и взрывалась.