https://ukraina.ru/20231205/1051757486.html

Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине - против декоммунизации и дерусификации

Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине - против декоммунизации и дерусификации - 05.12.2023 Украина.ру

Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине - против декоммунизации и дерусификации

Большинству населения Запада, как впрочем и России Украина представляется монолитным государством, стоящим на позициях "декоммунизации" и "деколонизации", хотя реально под этими терминами скрывается война с русским языком, историей и культурой. То есть со всем русским. Но это не так, монолитность - это химера украинской пропаганды

2023-12-05T14:45

2023-12-05T14:45

2023-12-05T14:59

эксклюзив

декоммунизация

львовская область

западная украина

одесса

украина

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Украинские СМИ в начале декабря публикуют социологический опрос жителей Одессы, проведенный фондом "Демократические инициативы" с тревожными заголовками: регион тотально проваливает так называемые декоммунизацию и деколонизацию.Одно из ведущих информагентств страны "Укринформ" нагнетает: "Декоммунизация и отказ от советского наследия – факторы напряжения среди жителей Одессы". Заголовок звучит действительно напряженно, но факты, приведенные в статье, и, вероятно, "причесанные", то есть самые мягкие из всех возможных – откровенно выдают провал всей декоммунизаторской-деруссификаторской-деколонизаторской кампании. Похоже "напряженности" в среде одного из самых многонациональных городов страны нет. Есть напряженность у власти, обнаружившей, что одесситы ее, власти, устремления не поддерживают. Первые же строки материала:"Одесскую область традиционно считают одной из ячеек русской культуры в Украине. Действительно, несмотря на огромные изменения в сознании граждан, которые вызваны войной, поддержка тезиса о сбережении русского и советского культурного наследий, к сожалению, до сих пор имеет много сторонников среди жителей области и становится причиной раскола в общественном мнении.Многие исследователи указывают, что Одесса как город, в целом, – классический пример населенного пункта с региональной идентичностью, в котором на фоне продолжительного "конфликта" с Россией вопросы культурной политики и отношения к советскому и российскому культурному наследию в Украине обуславливают довольно высокий раскол в общественном мнении."Результаты опроса доказывают шокирующе "неоднозначное" отношение одесситов к декоммунизации, пишет анонимный автор материала.Статья прямо утверждает: "власть провалила коммуникацию по деколонизации". В качестве аргумента приводятся цифры: около пятой части одесситов заявили, что негативно относятся к переименованию русских и советских топонимов.По цифрам видно: большинство опрошенных на все вопросы отвечают "не определился" или "безразлично" - ясное дело, что не у всех сейчас в Одессе хватит смелости говорить четкое "нет", но даже при этих – причесанных и явно смягченных цифрах борьба украинских националистов за умы жителей города очевидно проиграна.Аналогичные результаты показал каждый из заданных вопросов: замена Дня Победы в Великой Отечественной войне (взятой журналистами "Укринформа" в кавычки) на День Европы, отношение к "осуждению тоталитарного советского режима", к самой политике декоммунизации, начатой в 2015 году еще при пятом президенте Украины Петре Порошенко. Все эти и многие другие изменения, которые с легкостью производили деколонизаторы в других городах, здесь в Одессе натолкнулись на глухое сопротивление горожан.Материал полон сомнительных терминов: например "неоднозначное отношение" одесситов и жителей области, которое в действительности оказывается негативным, а вопрос "региональной идентификации" вообще может быть воспринят как крамольный.Всего несколько дней назад на эту тему не утихали страсти в Верховной Раде: Еврокомиссия требует от президента Владимира Зеленского и украинского парламента принять поправки сразу к нескольким законам и законопроектам о правах национальных меньшинств, радикальные партии, вроде "Евросолидарности" Порошенко или "Свободы" негодуют: какие поправки? Ведь весь курс нынешней украинский политики - уничтожение всего , что было в общей культуре наших народов русского, советского, объединяющего.А эти поправки, которые предлагает внести в законодательные акты Еврокомиссия (конечно, не в интересах России, а в интересах Венгрии, Румынии и Польши, то есть народов, чьи представители населяют западные окраины Украины) способны действительно серьезно пошатнуть дискриминационную политику: они коснутся и школьного обучения детей, чьи родные языки – венгерский, русский, польский и другие, и вещания СМИ в регионах, где преобладает "меньшинство", и политики публичных выступлений и многого другого.Проблема украинской власти в том, что замахнувшись на все русское, она пытается сохранить хотя бы внешние атрибуты принципиальности и независимости. И потому, решив уничтожить следу русской культуры и языка, побочно бьет по венгерской, румынской и польской культурам. А это уже задевает интересы Евросоюза, членами которого являются соответствующие государства.Слов нет, "Слугам народа", конечно, придется выполнять все требования Еврокомиссии, но регулярно звучащие заявления, не только лишь людоедские, но и совершенно абсурдные могут осложнить процесс. Чего стоит только слова спикера ВР Руслана Стефанчука и вице-премьера Ольги Стефанишиной о том, что русскоязычного меньшинства на Украине не существует, или языкового омбудсмена Тараса Креминя о том, что у них, русскоязычных (то есть коренных русских, проживающих уже ни одно поколение на Украине) не должно быть никаких прав.Языковой омбудсмен, к слову, именно тот человек, которому предстоит следить за выполнением этих демократических поправок, если они будут приняты.Впрочем, проблемы с топонимической войной возникают не только в Одессе, но и других регионах: в Харькове так и не смогли "победить" Пушкина, в Днепропетровской области отказались переименовывать Павлоград, сославшись на то, что никто точно и не знает, почему императрица Екатерина назвала город именно так: может быть в честь сына, а может быть и нет. Сошлись на том, что город теперь негласно будет считаться названным в честь апостола Петра.Наглядно демонстрирует ситуацию радикальный Telegram-канал "Деколонізація Україна", в котором регулярно появляются записи на подобии этой:"В селе Голубиное на Закарпатье до сих пор не демонтирована звезда с изображения Кремля и надписью СССР. Это единственный подобный объект на территории края. Это Полянская ТО (территориальная община – ред.), где сельским головой является человек от ОПЗЖ. А на официальные обращения проводить демонтаж – отказываются. Тут работа для СБУ."Ситуация, между прочим, для Западной Украины очень распространенная: на прошлой неделе гнев "патриотов" вызвало село Загорье-Кукольницкое на Прикарпатье, в котором жители защитили от сноса памятник советскому солдату, а в селе Кинашеве, той же территориальной общины жаркие дискуссии вызвали надписи на памятнике героям-односельчанам, погибшим от рук националистов ОУН УПА*."Вот как можно сохранять такие объекты с фамилиями палачей? У меня просто разрыв шаблонов. Что делать с "патриотичными" прикарпатцами, которые отказываются демонтировать оккупационные коммунистические памятники?", - возмутился директор Ивано-Франковского музея национально-освободительной борьбы имени Степана Бандеры Ярослав Коретчук.Снести памятник жители ему так и не позволили, но, чтобы человек так не нервничал, согласились замазать краской надпись: "Погибли от рук украинских буржуазных националистов".Территориальная община, о которой идет речь, к слову, называется Большевицкая.Но чаще всех, среди западноукраинских городов, в новостях встречается город Червоноград Львовской области: центральные власти уже два года бьются с местными властями и жителями, чтобы его переименовать, но – безрезультатно.В ноябре жители большинством голосов решили-таки переименовать Червоноград в... Червоноград, то есть оставить прежнее название, но соблюсти все формальности.Название Червоноград город носит более шестидесяти лет. До 1951 года его названием был Кристинополь – в честь княгини Кристины Любомирской, супруги польского великого коронного гетьмана Феликса-Казимира Потоцкого. Несмотря на то, что город был первым на Украине, где избавились от памятника Ленину – на полтора месяца раньше, чем во Львове, жители последовательно выступали против декоммунизации названия.В октябре власти города и местные националисты провели очередное собрание с червоноградцами, приведя на него в качестве спикера представителя Украинского института нацпамяти - имеющего официальный статус правительственного органа по сохранению и восстановлению "национальной памяти", однако ничего не вышло - жители Червонограда попросту не дали ему выступить. Он был за название "Украинослав".Червоноградский район Львовщины, которые регулярно доставляет проблемы декоммунизаторам и деколонизаторам, не дает покоя власти. В конце июля главу одной из общин Оксану Березу обвинили в "сокрытии" трех советских памятников.В городе Белз и селах Хлевчаны и Домашев специальная группа по вопросам декоммунизации обнаружила целых три монумента памяти Великой Отечественной войне, которые Береза "скрыла" по документам. Пикантность ситуации в том, что чиновница – член националистической партии "Свобода".*Организация с аналогичным названием запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20231124/1051316799.html

https://ukraina.ru/20230303/1044022443.html

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, декоммунизация, львовская область, западная украина, одесса, украина