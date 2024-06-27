Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции - 27.06.2024 Украина.ру
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Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции
Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции - 27.06.2024 Украина.ру
Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции
Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, с чем связано волнение в Европе перед досрочными выборами во Франции
2024-06-27T06:00
2024-06-27T06:00
эммануэль макрон
новости
выборы
франция
европа
украина
грег вайнер
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Он назвал Францию второй по значимости европейской державой после Германии. По его словам, то, что произойдет там, повлияет на весь европейский континент и его политику."Поэтому сейчас брошены все силы на освещение данного события. Европейские СМИ, новостные ленты и соцсети, европейские политики либерального толка, косвенно, прямо, через газеты, радио и телевидение — все пытаются оказать влияние на французский электорат и помочь Макрону. Представьте, даже бывший президент Франции Франсуа Олланд баллотируется в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. Как экс-лидеру страны, ему ничего говорить не надо, он все уже доказал, и идет в парламент, чтобы привести за собой еще какой-то электорат в поддержку действующему главе", - сказал Вайнер.Он подчеркнул, что у макроновской партии идет крайне агрессивная кампания, "задействованы мощные спонсоры и баснословные деньги".Подробнее о ситуации на Западе - в материале Анны Черкасовой Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эммануэль макрон, новости, выборы, франция, европа, украина, грег вайнер
Эммануэль Макрон, Новости, выборы, Франция, Европа, Украина, Грег Вайнер

Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции

06:00 27.06.2024
 
© pixabay.com
© pixabay.com
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Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, с чем связано волнение в Европе перед досрочными выборами во Франции
Он назвал Францию второй по значимости европейской державой после Германии. По его словам, то, что произойдет там, повлияет на весь европейский континент и его политику.
"Поэтому сейчас брошены все силы на освещение данного события. Европейские СМИ, новостные ленты и соцсети, европейские политики либерального толка, косвенно, прямо, через газеты, радио и телевидение — все пытаются оказать влияние на французский электорат и помочь Макрону. Представьте, даже бывший президент Франции Франсуа Олланд баллотируется в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. Как экс-лидеру страны, ему ничего говорить не надо, он все уже доказал, и идет в парламент, чтобы привести за собой еще какой-то электорат в поддержку действующему главе", - сказал Вайнер.
Он подчеркнул, что у макроновской партии идет крайне агрессивная кампания, "задействованы мощные спонсоры и баснословные деньги".
"Макрон сегодня находится между ультралевыми и ультраправыми. На данный момент ситуация выглядит так, что ультраправые могут набрать квалифицированное большинство в парламенте. Однако мое предсказание, что этого 30 июня все-таки не свершится. Они, конечно, получат довольно впечатляющие цифры, но правительство Франции организовать не смогут", - предположил политолог.
Подробнее о ситуации на Западе - в материале Анны Черкасовой Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по Украине на сайте Украина.ру.
 
Эммануэль МакронНовостивыборыФранцияЕвропаУкраинаГрег Вайнер
 
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