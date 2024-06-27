https://ukraina.ru/20240627/1055859685.html

Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции

Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции - 27.06.2024 Украина.ру

Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции

Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, с чем связано волнение в Европе перед досрочными выборами во Франции

2024-06-27T06:00

2024-06-27T06:00

2024-06-27T06:00

эммануэль макрон

новости

выборы

франция

европа

украина

грег вайнер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/77/1033387739_0:119:1920:1199_1920x0_80_0_0_5ac5b4398f816ff7cf3817678f15467c.jpg.webp

Он назвал Францию второй по значимости европейской державой после Германии. По его словам, то, что произойдет там, повлияет на весь европейский континент и его политику."Поэтому сейчас брошены все силы на освещение данного события. Европейские СМИ, новостные ленты и соцсети, европейские политики либерального толка, косвенно, прямо, через газеты, радио и телевидение — все пытаются оказать влияние на французский электорат и помочь Макрону. Представьте, даже бывший президент Франции Франсуа Олланд баллотируется в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. Как экс-лидеру страны, ему ничего говорить не надо, он все уже доказал, и идет в парламент, чтобы привести за собой еще какой-то электорат в поддержку действующему главе", - сказал Вайнер.Он подчеркнул, что у макроновской партии идет крайне агрессивная кампания, "задействованы мощные спонсоры и баснословные деньги".Подробнее о ситуации на Западе - в материале Анны Черкасовой Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по Украине на сайте Украина.ру.

франция

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эммануэль макрон, новости, выборы, франция, европа, украина, грег вайнер