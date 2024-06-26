Ковбойские действия США, эстонизация Европы: главное из выступления Лаврова на "Примаковских чтениях"
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 июня выступил на X Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Издание Украина.ру приводит ключевые тезисы главы российской дипломатии
О конфликте на Украине
По словам Лаврова, Россия и США иногда имеют неформальные контакты по теме Украины на уровне политологов. Представители Соединенных Штатов в таких разговорах предлагают Москве задуматься о приостановке боевых действий, "посмотреть корейский сценарий".
"Тогда наши ребята спрашивали у них: гипотетически представьте себе, что будет достигнут какой-то компромисс об окончании боевых действий, как вы будете относиться к тем законам, которые приняты на Украине по уничтожению всего русского и по героизации нацистов? Ответ очень интересный: вы знаете, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела украинского государства", - рассказал Лавров.
То есть "нацистам дается лицензия на продолжение убийства всего русского", добавил он.
Утверждения Запада, что с возвращением к границам 1991 года конфликт на Украине прекратится, смешны, отметил министр.
Лавров рассказал, что Киев сейчас пытается уговорить арабские страны принять у себя новый саммит, аналогичный тому, что прошел недавно в Швейцарии.
"Нас призывают все эти дирижеры вокруг украинских дел уважать Устав ООН, но выделяют только территориальную целостность, но забывают про его первую статью, где говорится о правах человека, столь любимых теми, кто инициирует сейчас все посиделки по Украине", - заявил глава российского МИД.
Там сказано, что "все страны обязаны уважать права человека независимо от расы, пола, языка и религии", добавил он.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
"На будущее хочу адресовать призыв. Когда будут в очередной раз приглашать страны - съездите, но задайте эти вопросы насчет тех принципов Устава ООН, которые не хочет видеть в упор ни западная, ни киевская сторона", - подытожил Лавров.
Отношения с США
Курс Соединенных Штатов на удержание своей гегемонии обречен на неудачу, сказал Лавров.
"Даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров, а так, скорее всего, и будет, это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства", - отметил он.
Министр рассказал, что каждая многополярная эпоха имеет свои особенности.
"Нынешний период не исключение. Принципиальное отличие нынешнего периода, по-моему, от предыдущих в глобальном охвате мировой системы, в наличие неевропейских, незападных центров силы и развития", - заявил он.
Россия вместе с единомышленниками выступает за завершение процесса деколонизации и одновременно продвигает новую стратегическую инициативу, направленную на "освобождение развивающегося мира от современных проявлений неоколониализма", подчеркнул Лавров.
"Озлобленная реакция Запада на действия России по защите своих законных интересов закрепила в мировом сообществе понимание, что в конечном итоге никто не застрахован от экспроприации активов в западных юрисдикциях, иных ковбойских действий в свой адрес при появлении даже малейшей самостоятельности", - сказал он.
Выстраиваемая США глобализация разрушена, констатировал глава МИД.
"Глобализация, которую выстраивали Соединенные Штаты и в которую все остальные поверили, включая и нашу страну на начальном этапе, разрушена. Все ее механизмы, постулаты, "священные коровы", на которых она зиждилась, принесены в жертву тому, чтобы нанести России поражение на поле боя", - сказал он, добавив, что мир переживает в настоящий момент период фрагментации, упор делается на региональное сотрудничество.
Озлобленная реакция Запада на действия России по защите своих законных интересов закрепила в мировом сообществе понимание, что в конечном итоге "никто не застрахован от экспроприации активов в западных юрисдикциях, иных ковбойских действий в свой адрес при появлении даже малейшей самостоятельности", сказал Лавров.
Эстонизация Европы и евразийская интеграция
В первые полтора десятилетия существования Российской Федерации прослеживался крен страны в европейскую часть Евразии, он был вполне искореним, отметил Лавров.
В настоящее время такое положение вещей больше не устраивает Россию, потому что "партнеры, которые сформировались у нас в тех структурах и ОБСЕ, и совета "Россия-НАТО", и совета "Россия-ЕС", оказались негодными, недобросовестными, недоговороспособными и по щелчку из-за океана делали все, чтобы подрывать наши законные интересы и не выполнять свои обязательства".
"Мы теперь думаем и нацелены на реализацию концепции дальнейшего развития вместе с нашими соседями, единомышленниками в евразийском контексте, что не исключает подключения, когда одумаются, когда переболеют своим величием, наших соседей по западной части континента", - заявил министр.
По словам Лаврова, Европа проходит процесс "эстонизации", к власти в структурах Евросоюза уже определены "ярые русофобы".
До этого, продолжил он, Европа проходила стадию "финляндизации", то есть взаимного сотрудничества России и НАТО, но этот процесс был свернут без возможности для Европы оставаться нейтральной.
"Это было одним из проявлений такой эйфории своеобразной, которая возникла после окончания холодной войны. Все друзья, везде отказались от идеологии и т.д. Мы помним, как у нас работали в большинстве правительственных институтов, в Центральном Банке иностранные специалисты, как решения принимались, в том числе и о приватизации. Это все было", - сказал он.
Лавров рассказал, что это был этап, когда "мы наступали на горло собственной песне, на горло собственной гордости".
"Тогдашнее российское руководство верило в то, что заграница нам поможет", - отметил он.
Сейчас Россия вместе с партнерами выстраивает концепцию евразийский безопасности, страны Запада могут присоединиться к ней, когда они "одумаются, когда переболеют своим величием".
Ситуация на Ближнем Востоке
Лавров напомнил, что в настоящий момент есть риск распространения боевых действий на Ближнем Востоке на Ливан, соответствующие планы недавно объявили в Израиле.
"Я очень надеюсь, что международное сообщество, включая, конечно же, главных союзников Израиля, осознает абсолютную пагубность подобного рода подходов", - прокомментировал министр.
Он назвал трагедией происходящее в Палестине. Лавров отметил, что Москва немедленно осудила террористическое нападение 7 октября прошлого года и решительно высказалась против тех методов, которыми "израильское руководство решило бороться с террористами, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права".
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения"
Лавров назвал "страшными словами" позицию одного из израильских официальных лиц, по которой в Палестине нет гражданских лиц, так как все там с трех лет якобы являются террористами.
Глава российского МИД также прокомментировал заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая заявила о необязательности исполнения требования Совбеза ООН прекратить боевые действия в Палестине во время Рамадана.
"Это мало кто комментирует, но статья 25 Устава [ООН] гласит: "Резолюции Совета Безопасности должны выполняться все". Любая резолюция. И то, что госпожа Томас-Гринфилд запустила эту мысль - я думаю, это аукнется очень во многих случаях, когда США будут требовать от кого-то выполнять резолюции", - подчеркнул Лавров.
Реформа ООН
Организация Объединенных Наций нуждается в адаптации к сегодняшним реалиям многополярного мира, отметил министр, но сделать это будет сложно, так как Запад подчинил себе почти весь секретариат ООН.
"Поэтому реформа Совета безопасности, конечно же, назрела, и важно понимать, что единственный шаг в этой реформе должен заключаться в устранении исторической несправедливости и расширении присутствия в этом органе стран Азии, Африки, Латинской Америки. Запад уже сильно перепредставлен в Совете безопасности", - заявил он.
Сегодняшний баланс сил в мире изменился в сравнении с тем, что было 80 лет назад, добавил министр.
"Если обратиться к <...> аспектам мировой истории, она, конечно же, учит тому, что стремление кого-либо из государств установить глобальную гегемонию, обеспечить себе безусловное военно-политическое доминирование неизменно оборачивалось трагическими последствиями для самого этого государства и его покровителей, не говоря уже о бедствиях и катастрофах всемирного масштаба как следствия гегемонистской политики", - резюмировал Лавров.
Отношения с Китаем и Индией
В ходе своего выступления Лавров не исключил, что формат Россия-Индия-Китай (РИК) будет собран вновь.
"Она (тройка - ред.) не так часто сейчас встречается, но не по нашей вине, но планы такие есть - собрать этот формат", - сказал он.
Глава МИД обратил внимание, что санкции применяются Западом не только против РФ, но и других стран, например, КНР.
"Посмотрите, как сейчас перекрывают все каналы для КНР, [ограничивают] доступы к современным технологиям. Но это ничего не решит, это только отсрочит неизбежное. А неизбежность заключается в том, что Китай сделает все, что ему нужно. Так же, как и Россия сделает все, что ей нужно. Убежден, что и Индия способна делать все, что ей необходимо для развития, если вдруг окажется в немилости. А такое возможно", - отметил он.
© Кирилл Каллиников
IX международный форум "Примаковские чтения"
Лавров рассказал, что РФ, Китай и Индия имеют совместные проекты на евразийском пространстве, например, освоение Северного морского пути.
Интервью с участником нынешних "Примаковских чтений" российским дипломатом, первым заместителем председателя оборонного комитета Совфеда Владимиром Чижовым - в издании Украина.ру Прививка от ядерной войны ослабла.