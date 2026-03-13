https://ukraina.ru/20260313/mirnyy-front-volonterov-prilepentsev-1076739726.html
Мирный фронт волонтеров-прилепинцев
В Херсоне, совсем недалеко от линии фронта, каждый день работают волонтеры, организованные русским писателем и командиром Захаром Прилепиным. Собирают массети и
В Херсоне, совсем недалеко от линии фронта, каждый день работают волонтеры, организованные русским писателем и командиром Захаром Прилепиным. Собирают массети и теплые вещи для солдат, книги и опять же — вещи для мирного населения, которое находится в силу понятных обстоятельств вблизи линии фронта. Все волонтеры работают бесплатно, за идею – помочь фронту, помочь тем, кто оказался без еды, вещей и всего самого необходимого на освобожденных территориях. О милосердии, опасностях, которые подстрегают волонтеров во время их работы для фронта, корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко рассказала заместитель руководителя штаба херсонского отделения движения #МЫВМЕСТЕ Светлана Никитина.
Украина.ру
В Херсоне, совсем недалеко от линии фронта, каждый день работают волонтеры, организованные русским писателем и командиром Захаром Прилепиным. Собирают массети и теплые вещи для солдат, книги и опять же — вещи для мирного населения, которое находится в силу понятных обстоятельств вблизи линии фронта.
Все волонтеры работают бесплатно, за идею – помочь фронту, помочь тем, кто оказался без еды, вещей и всего самого необходимого на освобожденных территориях. О милосердии, опасностях, которые подстрегают волонтеров во время их работы для фронта, корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко рассказала заместитель руководителя штаба херсонского отделения движения #МЫВМЕСТЕ Светлана Никитина.