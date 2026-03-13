Мирный фронт волонтеров-прилепинцев - 13.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260313/mirnyy-front-volonterov-prilepentsev-1076739726.html
Мирный фронт волонтеров-прилепинцев
Мирный фронт волонтеров-прилепинцев - 13.03.2026 Украина.ру
Мирный фронт волонтеров-прилепинцев
В Херсоне, совсем недалеко от линии фронта, каждый день работают волонтеры, организованные русским писателем и командиром Захаром Прилепиным. Собирают массети и Украина.ру, 13.03.2026
2026-03-13T10:45
2026-03-13T10:53
видео
захар прилепин
александр чаленко
украина.ру
херсон
волонтеры
фронт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076739580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0a38871bcfc9acce325824c255c484e.jpg
В Херсоне, совсем недалеко от линии фронта, каждый день работают волонтеры, организованные русским писателем и командиром Захаром Прилепиным. Собирают массети и теплые вещи для солдат, книги и опять же — вещи для мирного населения, которое находится в силу понятных обстоятельств вблизи линии фронта. Все волонтеры работают бесплатно, за идею – помочь фронту, помочь тем, кто оказался без еды, вещей и всего самого необходимого на освобожденных территориях. О милосердии, опасностях, которые подстрегают волонтеров во время их работы для фронта, корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко рассказала заместитель руководителя штаба херсонского отделения движения #МЫВМЕСТЕ Светлана Никитина.
херсон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076739580_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e921f842b2c1e1eeef3c47214f71bb4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, захар прилепин, александр чаленко, украина.ру, херсон, волонтеры, фронт, сво, видео
Видео, Захар Прилепин, Александр Чаленко, Украина.ру, Херсон, волонтеры, фронт, СВО

Мирный фронт волонтеров-прилепинцев

10:45 13.03.2026 (обновлено: 10:53 13.03.2026)
 
Читать в
ДзенTelegram
В Херсоне, совсем недалеко от линии фронта, каждый день работают волонтеры, организованные русским писателем и командиром Захаром Прилепиным. Собирают массети и теплые вещи для солдат, книги и опять же — вещи для мирного населения, которое находится в силу понятных обстоятельств вблизи линии фронта.
Все волонтеры работают бесплатно, за идею – помочь фронту, помочь тем, кто оказался без еды, вещей и всего самого необходимого на освобожденных территориях. О милосердии, опасностях, которые подстрегают волонтеров во время их работы для фронта, корреспонденту издания Украина.ру Александру Чаленко рассказала заместитель руководителя штаба херсонского отделения движения #МЫВМЕСТЕ Светлана Никитина.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоЗахар ПрилепинАлександр ЧаленкоУкраина.руХерсонволонтерыфронтСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:29Ситуация на Запорожском направлении: Ореховский участок
12:24Армия Израиля убила детей в Тегеране, Трамп охладел к нобелевке. Новости к этому часу
11:25Американский компромисс: нефть пусть плывет, но мы за ней следим
11:10Зеленский случайно признался в том, о чем давно догадывались: его режим — неонацистский
11:00Куда прилетело на Украине сегодня: сводка ударов по территории противника
11:00ВС РФ усиливают давление на противника на Славянском направлении
10:55Чем хуже США на Ближнем Востоке, тем лучше российскому бюджету
10:45Мирный фронт волонтеров-прилепинцев
10:40Киев тоже не спрятался: взрывы прогремели в столице Украины
10:32Зеленский прибыл в Париж, в киевских маршрутках подорожал проезд. Главные новости к этому часу
10:25Тегеран бросает вызов: никакой быстрой победы США не будет
10:10Налет на Крым: силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время
10:00Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта
09:4612 марта 2026 года, вечерний эфир
08:20Главное за ночь 13 марта
08:00Иосиф II: сделать Австрию великой снова
07:58Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией
07:27Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке
07:00Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с Украиной
06:55С яслей будут украинцев готовить к реваншу. Эксперты и политики о том, как закончить конфликт на Украине
Лента новостейМолния