Чем хуже США на Ближнем Востоке, тем лучше российскому бюджету - 13.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260313/chem-khuzhe-ssha-na-blizhnem-vostoke-tem-luchshe-rossiyskomu-byudzhetu-1076737915.html
Чем хуже США на Ближнем Востоке, тем лучше российскому бюджету
Чем хуже США на Ближнем Востоке, тем лучше российскому бюджету - 13.03.2026 Украина.ру
Чем хуже США на Ближнем Востоке, тем лучше российскому бюджету
Россия за первые 12 дней эскалации конфликта на Ближнем Востоке могла заработать около 2 миллиардов долларов только благодаря росту цен на нефть. Об этом 13 марта сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на аналитические подсчеты
2026-03-13T10:55
2026-03-13T10:55
новости
иран
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054606791_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_f8536bf2ef770af37127ede486f324d7.jpg
Как отмечает издание, закрытие Ормузского пролива Ираном, спровоцированное американской военной операцией "Epic Fury", ежедневно приносит российской экономике около 150 миллионов долларов дополнительного дохода. Аналитики FT подчеркивают, что эти средства поступают исключительно за счет повышения котировок на мировых нефтяных рынках.По данным канала Sputnik Ближнее зарубежье, цитирующего британских экспертов, если военные действия на Ближнем Востоке продолжатся до конца марта, совокупный доход России от нефтяной конъюнктуры составит минимум 5 миллиардов долларов.Ситуация в Ормузском проливе продолжает накаляться. По последним данным, Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил уже 16-й танкер, перевозивший нефть для Соединенных Штатов. Иранские военные последовательно блокируют морские поставки через стратегически важную артерию, через которую проходит около 20% мировой нефти.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта.
иран
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054606791_76:0:525:337_1920x0_80_0_0_d3014727e048ce46558b823918d61c6f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, пентагон
Новости, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пентагон

Чем хуже США на Ближнем Востоке, тем лучше российскому бюджету

10:55 13.03.2026
 
Агитплакат в Тегеране
Агитплакат в Тегеране
Читать в
ДзенTelegram
Россия за первые 12 дней эскалации конфликта на Ближнем Востоке могла заработать около 2 миллиардов долларов только благодаря росту цен на нефть. Об этом 13 марта сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на аналитические подсчеты
Как отмечает издание, закрытие Ормузского пролива Ираном, спровоцированное американской военной операцией "Epic Fury", ежедневно приносит российской экономике около 150 миллионов долларов дополнительного дохода. Аналитики FT подчеркивают, что эти средства поступают исключительно за счет повышения котировок на мировых нефтяных рынках.
По данным канала Sputnik Ближнее зарубежье, цитирующего британских экспертов, если военные действия на Ближнем Востоке продолжатся до конца марта, совокупный доход России от нефтяной конъюнктуры составит минимум 5 миллиардов долларов.
Ситуация в Ормузском проливе продолжает накаляться. По последним данным, Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил уже 16-й танкер, перевозивший нефть для Соединенных Штатов. Иранские военные последовательно блокируют морские поставки через стратегически важную артерию, через которую проходит около 20% мировой нефти.
В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.
Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинПентагон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:29Ситуация на Запорожском направлении: Ореховский участок
12:24Армия Израиля убила детей в Тегеране, Трамп охладел к нобелевке. Новости к этому часу
11:25Американский компромисс: нефть пусть плывет, но мы за ней следим
11:10Зеленский случайно признался в том, о чем давно догадывались: его режим — неонацистский
11:00Куда прилетело на Украине сегодня: сводка ударов по территории противника
11:00ВС РФ усиливают давление на противника на Славянском направлении
10:55Чем хуже США на Ближнем Востоке, тем лучше российскому бюджету
10:45Мирный фронт волонтеров-прилепинцев
10:40Киев тоже не спрятался: взрывы прогремели в столице Украины
10:32Зеленский прибыл в Париж, в киевских маршрутках подорожал проезд. Главные новости к этому часу
10:25Тегеран бросает вызов: никакой быстрой победы США не будет
10:10Налет на Крым: силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время
10:00Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта
09:4612 марта 2026 года, вечерний эфир
08:20Главное за ночь 13 марта
08:00Иосиф II: сделать Австрию великой снова
07:58Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией
07:27Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке
07:00Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с Украиной
06:55С яслей будут украинцев готовить к реваншу. Эксперты и политики о том, как закончить конфликт на Украине
Лента новостейМолния