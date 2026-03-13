https://ukraina.ru/20260313/chem-khuzhe-ssha-na-blizhnem-vostoke-tem-luchshe-rossiyskomu-byudzhetu-1076737915.html

Чем хуже США на Ближнем Востоке, тем лучше российскому бюджету

Россия за первые 12 дней эскалации конфликта на Ближнем Востоке могла заработать около 2 миллиардов долларов только благодаря росту цен на нефть. Об этом 13 марта сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на аналитические подсчеты

Как отмечает издание, закрытие Ормузского пролива Ираном, спровоцированное американской военной операцией "Epic Fury", ежедневно приносит российской экономике около 150 миллионов долларов дополнительного дохода. Аналитики FT подчеркивают, что эти средства поступают исключительно за счет повышения котировок на мировых нефтяных рынках.По данным канала Sputnik Ближнее зарубежье, цитирующего британских экспертов, если военные действия на Ближнем Востоке продолжатся до конца марта, совокупный доход России от нефтяной конъюнктуры составит минимум 5 миллиардов долларов.Ситуация в Ормузском проливе продолжает накаляться. По последним данным, Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил уже 16-й танкер, перевозивший нефть для Соединенных Штатов. Иранские военные последовательно блокируют морские поставки через стратегически важную артерию, через которую проходит около 20% мировой нефти.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта.

