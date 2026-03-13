https://ukraina.ru/20260313/zelenskiy-pribyl-v-parizh-v-kievskikh-marshrutkakh-podorozhal-proezd-glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1076736863.html

Зеленский прибыл в Париж, в киевских маршрутках подорожал проезд. Главные новости к этому часу

В Киеве после скачка цен на топливо стремительно подорожал проезд в маршрутках — с 15 до 20 гривен (с 26 до 36 рублей). Об этом и других важных событиях рассказал 13 марта телеграм-канал Украина,ру

🟥 Владимир Зеленский прибыл в Париж.🟥 КСИР уничтожили уже 16-й танкер в Ормузском проливе, который возил нефть для США.🟥 Россия за 12 дней конфликта на Ближнем Востоке могла заработать около двух миллиардов долларов только на росте цен на нефть, сообщает The Financial Times.Закрытие Ормузского пролива Ираном, спровоцированное американской военной операцией "Epic Fury", ежедневно приносит экономике России около 150 миллионов долларов. 🟥 Затягивание операции в Иране на месяц или больше может привести мировые энергетические рынки в состояние отчаяния, заявил директор американской инвестиционной компании Кайл Шостак🟥 Швеция заявила о задержании танкера идущего в Россию в Балтийском море, это уже второй подобный случай за месяц.🟥 США призвали своих граждан в ОАЭ покинуть страну, пока коммерческие авиарейсы остаются доступными.🟥 Американский лидер Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны, сообщает Bloomberg.🟥 Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что США хотят разделить Европу, она утверждает, что Вашингтону не нравится ЕС.🟥 Один из заместителей главы партии "Фидес" под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Дьёрдь Балла - внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Сайт обвиняет Баллу в якобы участии в "гуманитарной агрессии против Украины", поддержке России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.Парламент Венгрии на заседании 10 марта принял резолюцию против финансовой поддержки Украины и ее вступления в Евросоюз.🟥 ФСБ задержала двоих россиян, которые установили контакт с представителями Главного управления разведки минобороны Украины и по заданию кураторов собирали сведения о военных объектах и местах дислокации войсковых частей в Московской, Тульской и Тверской областях. Возбуждены уголовные дела по статье о госизмене.🟥 Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77 процентов россиян, 77 процентов респондентов положительно оценивают работу главы государства на своем посту, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".🟥 Два россиянина задержаны за сбор данных о военных объектах для спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта.

