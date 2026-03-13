https://ukraina.ru/20260313/tegeran-brosaet-vyzov-nikakoy-bystroy-pobedy-ssha-ne-budet---1076736732.html

Тегеран бросает вызов: никакой быстрой победы США не будет

Тегеран бросает вызов: никакой быстрой победы США не будет

Президент США Дональд Трамп не сможет одержать победу в войне с Ираном, 13 марта заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Лариджани

Таким образом Тегеран ответил на заявления американского лидера, который ранее выражал уверенность в скором успехе военной кампании против Ирана. "Трамп заявляет, что стремится к быстрой победе. Хотя начать войну легко, выиграть её несколькими твитами невозможно. Мы не отступим, пока не заставим вас пожалеть об этой серьёзной ошибке", — написал Лариджани. В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта.

