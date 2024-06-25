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Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок

Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок - 25.06.2024 Украина.ру

Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал трагические события в Дагестане и Севастополе, а также воссоздал современную хронологию противостояния Запада с Россией

2024-06-25T12:18

2024-06-25T12:18

2024-06-25T12:18

видео

александр казаков

дагестан

севастополь

госдума

запад

махачкала

терроризм

пляжи

атака

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00:27 - Ракетные удары по Севастополю; 19:59 - Террористический акт в Дагестане; 25:31 - Ситуация на фронте как следствие террористических атак; 35:28 - Показания к обрушению фронта. *в ходе интервью упоминаются международные организации "Аль-Кайеда и Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - признаны террористическими и запрещены в РФ

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