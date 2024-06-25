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Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок
Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок - 25.06.2024 Украина.ру
Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал трагические события в Дагестане и Севастополе, а также воссоздал современную хронологию противостояния Запада с Россией
2024-06-25T12:18
2024-06-25T12:18
2024-06-25T12:18
видео
александр казаков
дагестан
севастополь
госдума
запад
махачкала
терроризм
пляжи
атака
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00:27 - Ракетные удары по Севастополю; 19:59 - Террористический акт в Дагестане; 25:31 - Ситуация на фронте как следствие террористических атак; 35:28 - Показания к обрушению фронта. *в ходе интервью упоминаются международные организации "Аль-Кайеда и Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - признаны террористическими и запрещены в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал трагические события в Дагестане и Севастополе, а также воссоздал современную хронологию противостояния Запада с Россией
00:27 - Ракетные удары по Севастополю;
19:59 - Террористический акт в Дагестане;
25:31 - Ситуация на фронте как следствие террористических атак;
35:28 - Показания к обрушению фронта.
*в ходе интервью упоминаются международные организации "Аль-Кайеда и Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - признаны террористическими и запрещены в РФ