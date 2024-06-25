Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок - 25.06.2024 Украина.ру
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Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок
Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок - 25.06.2024 Украина.ру
Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал трагические события в Дагестане и Севастополе, а также воссоздал современную хронологию противостояния Запада с Россией
2024-06-25T12:18
2024-06-25T12:18
видео
александр казаков
дагестан
севастополь
госдума
запад
махачкала
терроризм
пляжи
атака
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00:27 - Ракетные удары по Севастополю;&nbsp; 19:59 - Террористический акт в Дагестане;&nbsp; 25:31 - Ситуация на фронте как следствие террористических атак;&nbsp; 35:28 - Показания к обрушению фронта.&nbsp; &nbsp; *в ходе интервью упоминаются международные организации "Аль-Кайеда и Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) -&nbsp;признаны террористическими и запрещены в РФ&nbsp;&nbsp;
дагестан
севастополь
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махачкала
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видео, александр казаков, дагестан, севастополь, госдума, запад, махачкала, терроризм, пляжи, атака, ракеты, сво, спецоперация, война, украина, сша, британия, великобритания, россия, лондон, танки, оружие, киев, крым, atacms, герань, обвинения, кнр (китай), кндр, владимир путин, фронт, харьков, донбасс, доктрина, ядерная угроза, ядерное оружие, "ланцет", поражение, видео
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Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок

12:18 25.06.2024
 
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал трагические события в Дагестане и Севастополе, а также воссоздал современную хронологию противостояния Запада с Россией
00:27 - Ракетные удары по Севастополю; 
19:59 - Террористический акт в Дагестане; 
25:31 - Ситуация на фронте как следствие террористических атак; 
35:28 - Показания к обрушению фронта.   
*в ходе интервью упоминаются международные организации "Аль-Кайеда и Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - признаны террористическими и запрещены в РФ  
 
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