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Без России украинский конфликт не уладить, но Запад этого не слышит - Ушаков

Без России украинский конфликт не уладить, но Запад этого не слышит - Ушаков - 25.06.2024 Украина.ру

Без России украинский конфликт не уладить, но Запад этого не слышит - Ушаков

Без России урегулировать конфликт на Украине невозможно. Об этом 25 июня заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на форуме "Примаковские чтения"

2024-06-25T10:37

2024-06-25T10:37

2024-06-25T12:35

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"Растет, казалось бы, очевидное понимание, что без России урегулировать конфликт просто невозможно", - сказал Ушаков.По мнению помощника президента, это единственный результат "разрекламированного саммита" в Бюргенштоке."Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия", - добавил Ушаков.Он отметил, что мирные предложения президента России Владимира Путина "откроют возможность положить конец вооруженному противостоянию и перевести его в политико-дипломатическое русло"."Но Запад нас не слышит и намерен воевать до последнего украинца", - резюмировал помощник российского лидера.В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня прошла конференция по Украине. В ней приняли участие 90 государств. По итогам конференции было сформулировано коммюнике.Его не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позднее подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда.О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, переговоры, конфликт, саммит, швейцария