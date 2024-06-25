Без России украинский конфликт не уладить, но Запад этого не слышит - Ушаков - 25.06.2024 Украина.ру
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Без России украинский конфликт не уладить, но Запад этого не слышит - Ушаков
Без России украинский конфликт не уладить, но Запад этого не слышит - Ушаков - 25.06.2024 Украина.ру
Без России украинский конфликт не уладить, но Запад этого не слышит - Ушаков
Без России урегулировать конфликт на Украине невозможно. Об этом 25 июня заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на форуме "Примаковские чтения"
2024-06-25T10:37
2024-06-25T12:35
новости
россия
украина
переговоры
конфликт
саммит
швейцария
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"Растет, казалось бы, очевидное понимание, что без России урегулировать конфликт просто невозможно", - сказал Ушаков.По мнению помощника президента, это единственный результат "разрекламированного саммита" в Бюргенштоке."Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия", - добавил Ушаков.Он отметил, что мирные предложения президента России Владимира Путина "откроют возможность положить конец вооруженному противостоянию и перевести его в политико-дипломатическое русло"."Но Запад нас не слышит и намерен воевать до последнего украинца", - резюмировал помощник российского лидера.В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня прошла конференция по Украине. В ней приняли участие 90 государств. По итогам конференции было сформулировано коммюнике.Его не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позднее подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда.О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, переговоры, конфликт, саммит, швейцария
Новости, Россия, Украина, переговоры, конфликт, саммит, Швейцария

Без России украинский конфликт не уладить, но Запад этого не слышит - Ушаков

10:37 25.06.2024 (обновлено: 12:35 25.06.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
Международный форум Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Без России урегулировать конфликт на Украине невозможно. Об этом 25 июня заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на форуме "Примаковские чтения"
"Растет, казалось бы, очевидное понимание, что без России урегулировать конфликт просто невозможно", - сказал Ушаков.
По мнению помощника президента, это единственный результат "разрекламированного саммита" в Бюргенштоке.
"Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия", - добавил Ушаков.
Он отметил, что мирные предложения президента России Владимира Путина "откроют возможность положить конец вооруженному противостоянию и перевести его в политико-дипломатическое русло".
"Но Запад нас не слышит и намерен воевать до последнего украинца", - резюмировал помощник российского лидера.
В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня прошла конференция по Украине. В ней приняли участие 90 государств. По итогам конференции было сформулировано коммюнике.
Его не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позднее подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинапереговорыконфликтсаммитШвейцария
 
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