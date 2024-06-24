https://ukraina.ru/20240624/1055825569.html

Новая угроза на море, крымчан выписали из мирных. Итоги 24 июня на Украине

Новая угроза на море, крымчан выписали из мирных. Итоги 24 июня на Украине - 24.06.2024 Украина.ру

Новая угроза на море, крымчан выписали из мирных. Итоги 24 июня на Украине

Как сообщают западные СМИ, Украина применяет безэкипажные катера для минирования Чёрного моря. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирных жителей в Крыму нет

2024-06-24T18:00

2024-06-24T18:00

2024-06-24T18:00

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Служба безопасности Украины оборудовала свои беспилотники Sea Baby возможностью дистанционно минировать морские пути, сообщило американское издание The Wall Street Journal.По информации издания, после участившихся украинских атак на Севастополь, российские военные обустроили заграждение на входе в Севастопольскую бухту. Это сделало удары БЭКами невозможными.В итоге украинский бригадный генерал Иван Лукашевич предложил решение проблемы. Его команда модифицировала украинский морской беспилотник SeaBaby, который мог устанавливать мины, поставляемые Украине западными партнёрами.Речь о пластиковых минах, вес которых составляет около 400 фунтов (181,4 кг — Ред.). Эти мины сложно обнаружить в иле на мелководье. Мины оборудованы акустическими и электромагнитными датчиками, которые способны обнаружить присутствие корабля и соответственно сдетонировать.В течение следующих полутора месяцев команда Лукашевича отслеживала морские маршруты российских военных, а также гражданского транспорта. После этого украинские военные отправили дроны Sea Baby для установки двух мин.Издание сообщило, что первые результаты украинской операции появились уже 14 сентября 2023 года, когда на одну из мин якобы наткнулся российский корвет с управляемым ракетным оружием "Самум". Снаряд, согласно утверждению WSJ, повредил кораблю корму, в результате чего он до сих пор якобы находится на ремонте в сухом доке.В течение следующих недель дрон Sea Baby преодолел более 3 тысяч миль (4828 км — Ред.) и установил еще 15 мин. Во время одного из заданий украинский БЭК обнаружили три патрульных катера класса "Раптор" и он атаковал их из гранатомёта в ответ.Издание утверждает, что 11 октября на мине якобы подорвался российский большой сторожевой корабль "Павел Державин", когда он пытался войти в Севастопольскую бухту. Через два дня он якобы снова подорвался на мине — уже на выходе из бухты. Также на мине якобы подорвался буксир, который направили к БСК.Официальных комментариев с российской стороны пока нет. Однако российские военные эксперты указывают на опасность подобного применения украинских БЭКов."А вот это очень плохая новость. Украинцы догадались как можно гораздо более рационально использовать БЭКи, особенно после того, как были внедрены способы борьбы с ними. В качестве минзагов (минных заградителей), они значительно более опасны и эффективны. И это повышает требования к их перехвату буквально сразу после выхода из базы. Соответственно нагрузка на разведку, воздушный наряд сил на уничтожение, чтоб они не могли даже подойти к нашему побережью и транспортным маршрутам", - отметил инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Тем временем в России ведутся разработки собственных безэкипажных катеров. Один из образцов был представлен на военно-морском форуме "Флот-2024" в Кронштадте."На выставке "Флот-2024" показаны качественные русские БЭКи, что лишний раз подтверждает о наличии у нас грамотных разработчиков. Но при этом надо понимать, что у наших БЭКов чуть иной функционал и задачи. Ибо у украинцев флота физически не осталось, как и прибрежных объектов, которые надо подрывать. Кроме разве что моста в Затоке. Поэтому механически копировать эволюцию украинских БЭКов нет изначально никакого смысла, простые БЭКи-камикадзе в нашем случае не очень востребованы..." — прокомментировал 20 июня этот образец ракетостроитель Васильев.Он отметил, что России полезно развивать другие направления применения БЭК."А вот что важно и полезно развивать, это под задачу патрулирования акватории, использовать БЭКи с зенитными ракетами, в качестве, по сути, нового вида вооружений — активных минных заграждений против авиации. Но создание таких конструкций не очень простая задача, украинцы пробовали, у них не взлетело. Впрочем, наша инженерная школа гораздо выше, чем украинские кустарные гаражные поделия, так что, думаю, наши разработчики вполне потянут, если заказчик осознает, что это ему было бы полезно", — указал Васильев.Тогда же он писал, что есть идеи для использования БЭКов, но он не будет подсказывать идеи украинцам.Крымчан выписали из мирныхСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Крыму нет мирных жителей, а также пляжей и туристических зон."В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни", - написал Подоляк в своём телеграм-канале.Он назвал Крым "оккупированной Россией чужой территорией, где идут боевые действия, длится полномасштабная война"."Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, со своей стороны, являются... гражданскими оккупантами", - заявил Подоляк.Такие слова Подоляка осудили на Украине."Советник Главы ОП Ермака Миша Подоляк — идиот, который своим заявлением сделал: а) оправдал все российские удары по любым объектам, также жертвы среди мирных; б) развеял миф, что Украина ценит крымчан, а получается она считает их всех "оккупантами". Это называется деградация медиасектора ОП, где все привыкли осваивать бюджеты и пилить топорную пропаганду для "тугодумов", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий также обратил внимание на то, что Подоляк также"Это оригинал, не сокращения, нельзя это понять двояко: "<...> Крым – это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими. Которые, со своей стороны, являются гражданскими оккупантами" Таким образом, все гражданское население Крыма является гражданскими оккупантами. Наконец-то перестали играть в сказку про "ждите, мы придём" и "там наши люди"", - отметил Шарий.При этом Украина на официальном уровне регулярно делает заявления о том, что её якобы ждут на полуострове. Некоторые группировки на Украине — например, "Меджлис"* (запрещённая в РФ организация — Ред.), спекулируют на отдельных этнических группах, проживающих в Крыму, заявляя, что те являются полноправными хозяевами полуострова как "коренные", в отличие от других. Однако заявление Подоляка свидетельствует: в Киеве всё без исключения гражданское население Крыма считают "оккупантами" и не будут принимать в расчёт жертвы среди гражданских при ударах по интересующим Украину, США и Великобританию объектам в Крыму.Подробнее о представленных на форуме "Флот-2024" новейших образцах российского оружия — в статье автора издания Украина.ру Алексея Туманова "Как защищать Родину без эмоций. Россия продемонстрировала в Кронштадте свой технологический суверенитет".

https://ukraina.ru/20240624/1055812487.html

https://ukraina.ru/20240624/1055804218.html

https://ukraina.ru/20240623/1055801763.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, крым, украина, россия, михаил подоляк, офис президента, the wall street journal, меджлис, вмс украины, беспилотники, дроны