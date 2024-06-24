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Как защищать Родину без эмоций. Россия продемонстрировала в Кронштадте свой технологический суверенитет

Как защищать Родину без эмоций. Россия продемонстрировала в Кронштадте свой технологический суверенитет - 24.06.2024 Украина.ру

Как защищать Родину без эмоций. Россия продемонстрировала в Кронштадте свой технологический суверенитет

В Кронштадте завершил работу Международный военно-морской салон "Флот-2024". Участникам торжественно вручили памятные награды, территорию военно-морского музея и экспозицию открыли для посетителей, провели детскую парусную регату, гребную гонку на шлюпках и отдали дань уважения подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны

2024-06-24T15:19

2024-06-24T15:19

2024-06-24T15:21

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Эмоции - лишнееТри дня технические специалисты обсуждали вопросы, понятные не широкой и профессиональной аудитории. Например, дискуссия о Северном морском пути касалась не политики, а расчетов прочности стали, испытаний образцов, методов ремонта обшивок ледоколов. Так что моего начального курса обработки металлов давлением здесь было маловато для осознания глубины всех глубин Арктического шельфа.Делегация молодых инженеров из Азии под руководством, внешне, более опытного товарища, внимательно слушала выступающих. Руководитель изредка поглядывал на трех коллег в одинаковых строгих пиджаках, прислоняя к губам указательный палец - жест универсальный для носителей любых языков. Коллеги прекращали шептаться и впивались глазами в свои ноутбуки.Тем технический подход и приятен, что в нем отсутствуют эмоции, определения, философский нафталин и прочее, что скрывает саму суть. Условно, есть задача: ледокол должен прорезать льды, и России такие ледоколы очень нужны. Для ледоколов нужна сталь, и сталь определенных характеристик и качества, для этого нужно то-то и то-то. А инженерам для дальнейших разработок - то-то и то-то. Также и про беспилотники, ракеты, танки (а это отдельная тема для обсуждений в связи с развитием беспилотных технологий), ПВО. Для инженеров противник - это не эмоционально окрашенная вражеская субстанция, что применяют в блогах экспертов на все темы, а поиск конкретного решения в ответ на существующую угрозу или подготовка сюрприза. С другой стороны, таким образом Россию уже втягивали в гонку вооружений с целью экономического ослабления.Ни одно изречение, даже самого бородатого мыслителя, публично и смело, с легкостью говорящего о войнах и скоростях (будто они сто раз так делали) конструкторам не поможет. "ШаПки наголо", когда на словах ты Лев Толстой, - скорее, про компьютерные игрушки, а не системы управления. В одном из профильных журналов, представленных на выставке, я нашел статью, в которой отечественному воентеху объясняли, почему заявления одного такого "мыслителя" не имеют ни малейшего отношения к настоящей государственной политике, как бы это ни пытались преподнести, в первую очередь, на Западе. "Компиляция идей западных философов и ничего своего, тупиковый путь" - если вкратце, смысл такой.На выставке показали то, что уже можно показывать. Каждое из 225 предприятий представило свой каталог производимой им продукции. Вся она - естественно! - уникальная, плод кропотливой работы российских изобретателей.На воде и под водойВыставка показала, что в оборонно-промышленном комплексе страны существует высокая конкуренция. Я насчитал только радиолокационных станций более десяти разных видов. Разработчики представили морские наземные варианты - например, на автомобильном шасси, стационарные без антенн вращения - система контроля за воздушным пространством от тульского ЦКБА, с антеннами вращения, мобильные, загоризонтного наблюдения и так далее.А еще есть подводные системы мониторинга. Корпорация морского приборостроения представила гидроакустическую станцию "Сивуч", эхолот и гидроаккустический комплекс нелетальной защиты объектов "Кербер". Станция обнаруживает подводные аппараты, пловцов и средства их доставки в радиусе 700-950 метров. В случае, если объект подплывет к берегу, по нему будет нанесен гидроакустический удар из "Кербера". Хоть оружие и нелетальное, если аквалангист подплывет к нему слишком близко, ему "будет совсем не хорошо", как выразился разработчик. Эта система предназначена для охраны АЭС, ГЭС и ГРЭС от проникновения диверсантов со стороны акватории, подводных технических сооружений, морских портов и крупных судов. Другая станция - "Фактор" - обнаруживает и сопровождает подводных пловцов и необитаемые подводные аппараты. Устройство спускают на глубину до 60 метров, данные получают в режиме реального времени на защищенный ноутбук со специальным программным обеспечением, установленным на ОС Linux - в российском варианте Astra Linux.Или радиогидроакустический навигационный буй. Проще говоря, можно сбросить в океан с самолета контейнер, электроника которого привязана к спутниковым системам, и с его помощью как управлять подводными дронами, так и получать информацию. Такой буй работает и подо льдом.Для подводной сферы разрабатывают специальные аппараты, как обитаемые, так и нет - в том числе дроны-роботы. Необитаемые аппараты предусмотрены для разных видов работ. Например, робот-манипулятор "Трионикс" петербургской компании "Подводные дроны" весит всего девять килограмм, с его помощью можно осматривать среду на глубине до 100 метров, подцеплять и перемещать какие-либо небольшие грузы. А вот дрон "Неон" выглядит как торпеда, оснащен видеокамерой и эхолотом. Аппарат погружается на глубину до 50 метров и может переносить груз массой до 2 килограмм.Представители компании показали, как работает "Трионикс". На первом этаже выставочного зала установили небольшой бассейн, в него погрузили дрон, на дно положили груз. Рядом - ноутбук и джойстик - пульт управления. Каждый посетитель мог попробовать себя в роли оператора.А вот - Корпорация морского приборостроения. Инженеры показали пульт управления судном "Кедр-NE", предназначенный для автоматизированного управления судном. Куча электроники, руль как в автомобиле, навигация, связь. На пульт поступает информация с разных датчиков и систем корабля: GPS, эхолота, магнитного и гирокомпаса, датчиков метеобстановки и др.Над пультом - мониторы. Это - симулятор катера. За штурвал вставали и женщины, и офицеры ВМФ из стран Азии.БЭКиРядом с "Кедром" выставили макет безэкипажного катера (БЭК) "Лабиринт". БЭК разработали инженеры концерна "Моринсис-Агат". Дрон можно использовать в реках и морских прибрежных акваториях для патрулирования и видеофиксации. Так как он может перевозить на себе полезную нагрузку до 100 килограмм, значит, может переносить и боеприпас в качестве камикадзе. Если говорить о гражданском назначении, то с помощью аппарата можно контролировать состояние окружающей среды, выявлять утечки и загрязнения, использовать на рыболовных участках.Катер работает в двух режимах: автоматическом и управляемом оператором с помощью ГЛОНАСС. Дистанция - не менее четырех километров, скорость - не менее 20 узлов, запас хода - 250 километров. Впервые "Лабиринт" показали на форуме "Армия-2023" и выставке "Нева-2023". На военно-морском салоне "Флот" - впервые.Возможность использования против надводных целей обитаемой башни "Бережок" изучают инженеры тульского КБП. Проводятся испытания по применению "Бережка" по целям, имитирующим безэкипажные катера, сообщил Украина.ру представитель НПО "Высокоточные комплексы".На "Флоте-2024" представили боевой модуль "Бережок" на металлической станине. Башня предназначена для оснащения бронетанковой техники (БТР, БМД, БМП), универсальна: на ней установлены 30-мм автоматическая пушка, 30-мм гранатомет, пусковые комплексы семейства "Корнет" и 7,62-мм модернизированный пулемет Калашникова танковый.Ракетами из "Корнета" можно поражать танки противника на дальности до 8 километров, из гранатомета - до 2,1 км. Также "Бережок" зарекомендовал себя в поражении низколетящих воздушных целей."Это универсальный боевой модуль, который обладает прекрасным набором вооружений и самой современной системой управления огнем. Позволяет бороться с любыми целями, как наземными, так и другими, в том числе и малоразмерными, маневрирующими целями. Тут набор у 30-ки (30-мм пушки. - Ред.) 500 патронов 37-мм калибра, 4 управляемых ракеты, стабилизация полей зрения прицела наводчика и прицела командира. Наличие тепловизора, лазерного дальномера позволяет круглосуточно использовать это вооружение и поражать эффективно малоразмерные цели", - сказал Украине.ру представитель предприятия.Башня унифицирована, ее ставят даже на танки, рассказал представитель. В принципе, можно поставить "Бережок" на любой носитель, подходящий под параметры модуля.- Много оптики, она же будет поражаться, - сказал заинтересовавшийся посетитель выставки.- Так и сама машина будет поражаться, и солдаты тоже поражаются, - поправил представитель.Международный военно-морской салон "Флот-2024" проходил в Кронштадте с 19 по 23 июня. На выставке показали образцы и продукцию 225 предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Первый официальный организатор мероприятия - Минобороны РФ. По словам генерального директора "Международные конгрессы и выставки" Евгения Андрианова, салон занимает ведущее место "я бы сказал, даже в мире, военно-морских выставок". И в этом смысле экспозиция, добавил он, отражает технологический суверенитет России в отрасли.

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