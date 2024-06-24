Граждане Турции высказались о конфликте на Украине - опрос - 24.06.2024 Украина.ру
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Граждане Турции высказались о конфликте на Украине - опрос
Граждане Турции высказались о конфликте на Украине - опрос - 24.06.2024 Украина.ру
Граждане Турции высказались о конфликте на Украине - опрос
Подавляющее большинство турков считает, что на Украине идёт конфликт между Россией и США. Опрос в Турции провёл центр Areda
2024-06-24T16:57
2024-06-24T16:57
новости
россия
украина
сша
михаил развожаев
турция
опрос
конфликт
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Опрашиваемым задали вопрос, между кем на самом деле идёт конфликт на Украине."79,4% опрошенных заявили, что на Украине идет война между Россией и США, а 20,6% считают, что это конфликт РФ и Украины", - говорится в сообщении.Центр Areda провёл исследование по всей Турции с 29 апреля по 2 мая. В нём приняли участие 3101 человек.Накануне, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.МО РФ возложило ответственность за совершенную атаку на Вашингтон, ведь именно американские власти поставили Украине данное оружие. Также ответственность легла на киевский режим, который осуществил террористический ракетный удар.В российском министерстве указали, что полетные задания в ATACMS "вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США".В МИД РФ 24 июня вызвали посла США в РФ Линн Трейси. Там подчеркнули, что США ведут против России гибридную войну. Вашингтон фактически стал стороной конфликта так как поставляет украинской армии самые современные вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, михаил развожаев, турция, опрос, конфликт
Новости, Россия, Украина, США, Михаил Развожаев, Турция, опрос, конфликт

Граждане Турции высказались о конфликте на Украине - опрос

16:57 24.06.2024
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Public Domain
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Подавляющее большинство турков считает, что на Украине идёт конфликт между Россией и США. Опрос в Турции провёл центр Areda
Опрашиваемым задали вопрос, между кем на самом деле идёт конфликт на Украине.
"79,4% опрошенных заявили, что на Украине идет война между Россией и США, а 20,6% считают, что это конфликт РФ и Украины", - говорится в сообщении.
Центр Areda провёл исследование по всей Турции с 29 апреля по 2 мая. В нём приняли участие 3101 человек.
Накануне, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.
МО РФ возложило ответственность за совершенную атаку на Вашингтон, ведь именно американские власти поставили Украине данное оружие. Также ответственность легла на киевский режим, который осуществил террористический ракетный удар.
В российском министерстве указали, что полетные задания в ATACMS "вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США".
В МИД РФ 24 июня вызвали посла США в РФ Линн Трейси. Там подчеркнули, что США ведут против России гибридную войну. Вашингтон фактически стал стороной конфликта так как поставляет украинской армии самые современные вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.
Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАМихаил РазвожаевТурцияопросконфликт
 
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