https://ukraina.ru/20240624/1055812487.html

Кто планировал теракт, атаки БПЛА и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 июня

Кто планировал теракт, атаки БПЛА и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 июня - 24.06.2024 Украина.ру

Кто планировал теракт, атаки БПЛА и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 июня

Глава Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, кто стоит за терактом в Дагестане. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-24T13:00

2024-06-24T13:00

2024-06-24T14:18

эксклюзив

хроники

вооруженные силы украины

совет федерации

евгений карась

матвиенко

украина

дагестан

россия

вячеслав гладков

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По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, теракт в Дагестане тщательно спланирован из-за рубежа врагами России."Считаю, главный защитный механизм для нас состоит в чётком осознании, что произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией. Тщательно спланированной из-за рубежа нашими врагами, профинансированной ими и рассчитанной именно на то, чтобы посеять раздор. В этом их план. И мы всё время должны об этом помнить: не имея возможности нанести России поражение извне, противник ищет любые способы взорвать наше общество изнутри. И, конечно, под прицелом оказываются ключевые, базовые особенности нашей государственности — многонациональность и многоконфессиональность", — писала Матвиенко в своём телеграм-канале.Она выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и раненых в Дербенте и Махачкале сотрудников правоохранительных органов и жителей Республики, родным и близким протоиерея Николая Котельникова, прихожанам пострадавших храмов, а также высказала слова поддержки главе Дагестана Сергею Меликову в его стремлении сделать всё возможное для сохранения устойчивого мира и спокойствия в самом многонациональном регионе страны."Убеждена, что сейчас крайне важно не только жителям Дагестана, но и в целом российскому обществу, несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию. Не пойти по самому простому и неверному пути — пути эскалации межнациональной и межконфессиональной напряжённости, враждебности. Ни в коем случае. Это идёт вразрез с нашими многовековыми традициями, разрушительно для России и неприемлемо ни при каких условиях. Руководство страны действует и будет действовать исходя из этого", — подчеркнула Матвиенко.Тем временем в сети продолжают обсуждать причастность Украины и Запада к произошедшему.Примечательно, что один из лидеров украинских националистов, глава группировки С14* (запрещённая в РФ организация. — Ред.) Евгений Карась, у себя в телеграм-канале назвал террористов повстанцами и предрёк использование террористами беспилотников."Смотрю сейчас, как расслабленно кучкуются — даже без броников — отдельные федералы во время зачистки. Когда кроме повстанческой группы будут оставлять одного-двух пилотов (женщину, подростка) с ФПВ-дронами — начнётся совсем другая страница истории Кавказа", — заявил Карась.Он также заявил, что "Россия утратит контроль над Северным Кавказом".При этом эксперты уверены: если в произошедшем и задействована Украина, то лишь как инструмент." В событиях нет "украинского следа". События организованы теми, кто пользуется Украиной как инструментом. У них, — тех, кто пользуется, — просто не один инструмент, а много", — указал историк и политолог Лев Вершинин.Он также связал теракт в Дагестане с произошедшим несколькими часами ранее ударом ВСУ по пляжу в Учкуевке, что на северной стороне Севастополя, в результате которого погибли два ребёнка и двое взрослых, а свыше 100 человек получили ранения. Вершинин отметил, что теракт и удар, а также стрельба на границе Абхазии и РФ, также произошедшая 23 июня, скоординированы.Ранее ряд экспертов также указал на причастность западных спецслужб к произошедшему.Обстрелы и атаки дроновКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 33 удара.На Донецком направлении ВСУ нанесли 23 обстрела, на Горловском направлении — 10 обстрелов, выпустив в общем 100 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранения получили четыре гражданских лица, в том числе девочка-подросток 2008 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 1 автомобиль и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки 7 снарядов калибром 155 мм и один сброс ВОП с БПЛА, по Петровскому району — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 31 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Песчановка — 2; Алёшки — 4; Каховка — 3; Раздольное — 3; Малая Лепетиха — 5; Новая Каховка — 2; Князе-Григоровка — 5; Великая Лепетиха — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Козачьи Лагеря.Утром 24 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ повреждения выявлены в 5 квартирах 4 МКД, 2 частных домах, одной надворной постройке, одном коммерческом объекте, также осколками посечены 2 автомобиля. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись поселок Дубовое, села Никольское, Таврово, Петровка и хутор Церковный. Выпущено 28 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 БПЛА. Системой ПВО сбиты 2 беспилотника. В результате атак повреждены 1 МКД, 10 частных домов, 18 автомобилей, 6 надворных построек и линия электропередачи", — сообщалось в сводке.Также в Борисовском районе за прошедшие сутки по селам Березовка, Грузское и хутору Лозовая Рудка были выпущены 8 боеприпасов с помощью 5 беспилотников и 14 боеприпасов в ходе одного обстрела. В селе Грузское в результате атаки 3 беспилотников повреждено два частных домовладения: выбиты окна, посечены кровли. В одном из домовладений произошло возгорание кровли, пожар потушен."В Грайворонском городском округе город Грайворон, поселки Горьковский и Совхозный, а также села Козинка, Мокрая Орловка, Пороз, Безымено, Сподарюшино и Дроновка подверглись атаке с помощью 14 БПЛА, которые ударили 18 взрывными устройствами, нанесены удары 29 боеприпасами в ходе 7 обстрелов. Повреждения выявлены в 14 квартирах 3 МКД, 6 частных домовладениях, 12 надворных постройках, 12 автомобилях, 4 коммерческих объектах и 1 соцобъекте. В результате атак дронов в городе Грайворон случилось самое страшное — погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Трое мирных жителей получили ранения. Двое мужчин госпитализированы в областную клиническую больницу. Женщине оказана медицинская помощь, она отказалась от госпитализации", — отмечалось в сводке.Кроме того, в Краснояружском районе по селам Демидовка и Вязовое выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела, также нанесён удар с помощью одного БПЛА. В селе Демидовка поврежден объект системы водоснабжения."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселкам Красное, Ленинский, селам Муром, Новая Таволжанка, Середа и хутору Марьино выпущено 17 снарядов, 17 дронов-камикадзе. Также над территорией округа сбит БПЛА противника самолётного типа. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Муром пострадали три мирных жителя — с осколочным ранениями они госпитализированы в городскую больницу № 2 города Белгорода. На территории округа повреждены один автомобиль, 4 частных домовладения и линия электропередачи", — указывалось в сводке.Позже Гладков сообщил об обстреле Грайворона, в результате которого пострадали три мирных жителя."Пострадали трое мирных жителей. Бригадами скорой они доставлены в районную больницу. По информации медиков, у двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние — средней степени тяжести. Для прохождения дальнейшего лечения их доставят в городскую больницу № 2 Белгорода. У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног. В настоящее время его осматривают врачи Грайворонской ЦРБ. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — писал Гладков.Также в селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе."Ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода", — сообщил губернатор.Кроме того, в ночь на 24 июня сообщалось об атаке на Ростовскую область."В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку. Один БПЛА сбит, еще два подавлено средствами ПВО. Обломки дронов упали на территории промпредприятия. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", — написал в своём телеграм-канале в 01:48 губернатор региона Василий Голубев.Позже Минобороны РФ сообщило о пресечённой атаке на регион."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области", — указывалось в публикации Минобороны России.В Севастополе сегодня, 24 июня, день траура в память о погибших в результате произошедшего накануне обстрела города. В ударе ВСУ по пляжу в Учкуевке погибли четыре человека, в том числе двое детей, а свыше 100 человек получили ранения."Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15–20 пострадавших. Как я уже говорил, ночью в Севастополь по поручению президента прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, Департаменту здравоохранения Москвы, специалисты МЧС (психологи). 35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Они осмотрели всех пострадавших, и сейчас на консилиуме будет приниматься решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь. Я переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой, в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми позаботятся и разместят в гостинице", — сообщил утром 24 июня губернатор города Михаил Развожаев.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О состоявшейся накануне атаке ВСУ на Севастополь — в статье автора издания Украина.ру Павла Котова "Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США".

https://ukraina.ru/20240624/1055804218.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, совет федерации, евгений карась, матвиенко, украина, дагестан, россия, вячеслав гладков, обстрелы, терроризм, теракт