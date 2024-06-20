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Гагарина, нефтетанкеры и СПГ: в ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций

Гагарина, нефтетанкеры и СПГ: в ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций - 20.06.2024 Украина.ру

Гагарина, нефтетанкеры и СПГ: в ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза коснётся физических и юридических лиц, нефтяных танкеров и сжиженного природного газа. Об этом 20 июня сообщили журналисты EUobserver, которые ознакомились с проектом документа

2024-06-20T18:03

2024-06-20T18:03

2024-06-20T18:03

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Под европейские санкции могут попасть 20 физических и 22 юридических лица. Среди физических лиц значатся, в частности, певица Полина Гагарина, предприниматели Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев, журналист Алексей Гореславский.Отмечается, что в отношении Полины Гагариной санкции введут из-за её выступлений в новых регионах России. Европейским властям особенно не понравилось, что за свои выступления певица получила гонорар.Также в проект пакета санкций входят ограничения на экспорт гелия, доступ к некоторым технологиям двойного назначения. Помимо этого, проект мер ЕС может ограничить поставки российского сжиженного газа. Помимо этого, в "черный список" внесли танкеры, перевозящие российскую нефть.Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети Х заявил, что новыми ограничениями против России Евросоюз сможет лишить "теневой флот" доступа к европейским портам и услугам.Отмечалось, что новый пакет ограничений ЕС против России будет окончательно утвержден на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня.Подробнее о санкционной политике Запада в материале Новые антироссийские санкции: против кого и зачем на сайте Украина.ру.

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