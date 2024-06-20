Гагарина, нефтетанкеры и СПГ: в ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций - 20.06.2024 Украина.ру
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Гагарина, нефтетанкеры и СПГ: в ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций
Гагарина, нефтетанкеры и СПГ: в ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций - 20.06.2024 Украина.ру
Гагарина, нефтетанкеры и СПГ: в ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза коснётся физических и юридических лиц, нефтяных танкеров и сжиженного природного газа. Об этом 20 июня сообщили журналисты EUobserver, которые ознакомились с проектом документа
2024-06-20T18:03
2024-06-20T18:03
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антироссийские санкции
нефть
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Под европейские санкции могут попасть 20 физических и 22 юридических лица. Среди физических лиц значатся, в частности, певица Полина Гагарина, предприниматели Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев, журналист Алексей Гореславский.Отмечается, что в отношении Полины Гагариной санкции введут из-за её выступлений в новых регионах России. Европейским властям особенно не понравилось, что за свои выступления певица получила гонорар.Также в проект пакета санкций входят ограничения на экспорт гелия, доступ к некоторым технологиям двойного назначения. Помимо этого, проект мер ЕС может ограничить поставки российского сжиженного газа. Помимо этого, в "черный список" внесли танкеры, перевозящие российскую нефть.Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети Х заявил, что новыми ограничениями против России Евросоюз сможет лишить "теневой флот" доступа к европейским портам и услугам.Отмечалось, что новый пакет ограничений ЕС против России будет окончательно утвержден на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня.Подробнее о санкционной политике Запада в материале Новые антироссийские санкции: против кого и зачем на сайте Украина.ру.
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новости, россия, нидерланды, ес, евросоюз, санкции, антироссийские санкции, нефть, спг
Новости, Россия, Нидерланды, ЕС, Евросоюз, санкции, антироссийские санкции, нефть, СПГ

Гагарина, нефтетанкеры и СПГ: в ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций

18:03 20.06.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРепетиция финала международного конкурса песни "Евровидение 2015" в Вене
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© РИА Новости . Максим Блинов
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Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза коснётся физических и юридических лиц, нефтяных танкеров и сжиженного природного газа. Об этом 20 июня сообщили журналисты EUobserver, которые ознакомились с проектом документа
Под европейские санкции могут попасть 20 физических и 22 юридических лица. Среди физических лиц значатся, в частности, певица Полина Гагарина, предприниматели Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев, журналист Алексей Гореславский.
Отмечается, что в отношении Полины Гагариной санкции введут из-за её выступлений в новых регионах России. Европейским властям особенно не понравилось, что за свои выступления певица получила гонорар.
Также в проект пакета санкций входят ограничения на экспорт гелия, доступ к некоторым технологиям двойного назначения. Помимо этого, проект мер ЕС может ограничить поставки российского сжиженного газа. Помимо этого, в "черный список" внесли танкеры, перевозящие российскую нефть.
Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети Х заявил, что новыми ограничениями против России Евросоюз сможет лишить "теневой флот" доступа к европейским портам и услугам.
Отмечалось, что новый пакет ограничений ЕС против России будет окончательно утвержден на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня.
Подробнее о санкционной политике Запада в материале Новые антироссийские санкции: против кого и зачем на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияНидерландыЕСЕвросоюзсанкцииантироссийские санкциинефтьСПГ
 
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18:17Угрозы журналистам от 3-ей штурмовой, "чёрные трансплантологи". Итоги 20 июня на Украине
18:03Гагарина, нефтетанкеры и СПГ: в ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций
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