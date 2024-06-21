https://ukraina.ru/20240621/1055749063.html

"Сбежавший" оркестр, оскверненный Стоунхендж, скандал в библиотеке. События культуры за неделю

"Сбежавший" оркестр, оскверненный Стоунхендж, скандал в библиотеке. События культуры за неделю - 21.06.2024 Украина.ру

"Сбежавший" оркестр, оскверненный Стоунхендж, скандал в библиотеке. События культуры за неделю

Приключения Киевского симфонического оркестра; утерянные и обретенные картины в Европе и Украине; недомолвки между военными поэтами и петербургской библиотекой

2024-06-21T06:26

2024-06-21T06:26

2024-06-21T06:26

культура

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культура

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Музыканты под защитойОпубликованная на сайте издания Deutsche Welle* статья: "Киевский симфонический оркестр обрел новый дом в Германии" в начале неделе всколыхнула украинское медиа-пространство, и без того достаточно нервное.В действительности, почти весь коллектив Киевского симфонического оркестра под руководством Александра Зайцева – более 70 музыкантов – проживает и гастролирует на территории Германии с 2022 года. 12 июня в администрации города Монхайм-на-Рейне в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия сообщили, что в ближайшие три года артисты будут проживать именно в этом населенном пункте, а организацией их концертной деятельности займется компания Monheimer Kulturwerke.В начале боевых действий в феврале 2022 года оркестр и находился в Европе – в турне. Уже весной оркестр разместили в Гере, в Тюрингии. Покровительницей коллектива стала вице-председатель бундестага Германии Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt), уроженка этого города. Миссия оркестра, озвученная украинским Минкультом, звучала громко: "передать миру послание Украины".В 2025 году киевские музыканты, уже в Монхайме-на-Рейне получат свой собственный концертный зал. С 2023 года оркестр находится под официальным патронатом дружеского оркестра Берлинской филармонии, выступает и проводит мастер-классы по всей Европе,Мартин Витковски, директор компании Monheimer Kulturwerke, журналистам объяснил: решение пригласить оркестр из украинской столицы продиктовано не состраданием, а репутацией коллектива. Оркестр действительно успешно выступает в Германии и за ее пределами, исполняя академические произведения разных периодов, сочинения современных украинских композиторов, рок-обработки киномузыки и произведений симфонического репертуара.Казалось бы, в этой истории все ясно.Но музыканты, о которых, с легкой руки немецких журналистов, все вдруг узнали на Украине и переполошились, сразу же получили клеймо "уклонистов" на фоне того, что артистов, как и всех остальных мужчин, которых удалось поймать, мобилизуют беспощадно.17 мая, накануне принятия закона о тотальном ужесточении мобилизации, и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев дал комментарий изданию Delo.ua: бронь, по его словам, получили 1150 работников культуры.Две тысячи забронированных (вместе с сотрудниками СМИ) не влияют на обороноспособность страны, успокоил Карандеев. Еще зимой он утверждал, что никаких поблажек для культуры быть не должно, а в числе "особенных" случаев только те учреждения, где "мужчины выполняют сугубо мужскую работу и женщины не могут их заменить".Источники Украина.ру в оркестрах и театрах Украины рассказывают: в тяжелом положении то и дело оказывается каждый крупный коллектив, когда кто-нибудь из его артистов не возвращается с Европейских гастролей.В этом смысле Киевскому симфоническому оркестру, конечно, очень повезло оказаться на гастролях до всех событий.В немецкой же прессе, издании Bild, на днях появилась еще одна неоднозначная новость: министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что сборную Украины будут дополнительно охранять во время Евро-2024.По словам Фезер, перед правоохранителями стоит некий "вызов", а украинским спортсменам угрожают некие "российские провокации". Трудно догадаться, чем так опасны для украинцев улицы немецких городов, но, быть может, охранять их будут для того, чтобы все точно вернулись домой?Новости из мира живописи и скульптурыЗа минувшую неделю их накопилось немало.Тревожная – из Великобритании. Очередные неугомонные активисты экологического движения Just Stop Oil набросились с баллончиками, распыляющими оранжевую краску, на одну из культовых британских достопримечательностей – Стоунхендж.По информации СМИ, их цель – "привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды".ТАСС пишет, что активисты таким образом обратились к оппозиционной Лейбористской партии Великобритании, которая может сменить консерваторов у власти.В Лондоне тем временем определили цену для продажи полотна итальянского мастера Ренессанса – Тициана, сообщает CNN.Картину "Отдых во время бегства в Египет", чудом найденную на автобусной остановке в конце прошлого века, планируют продать на аукционе за 32 миллиона долларов.Полотно – одна из первых выдающихся работ юного Тициана, датировано оно первым десятилетием XVI века. Необычны размеры картины: всего 46,2 на 62,9 сантиметров.У "Отдыха во время бегства в Египет" трудная судьба: картина многократно переходила из рук в руки, ее дарили и продавали, а в 1809 году, во время оккупации Вены, она была вывезена наполеоновскими войсками. Спустя шесть лет полотно вернулось в Вену, снова побывало во многих руках, потом было продано в Соединенное Королевство, где в 1995 было украдено, а затем чудом нашлось."Это картина, которой стремились владеть аристократы, эрцгерцоги и императоры: ее ценят за яркую цветную семейную сцену на фоне природы. Как и сюжет, картина "Отдых во время бегства в Египет" имела долгое и насыщенное событиями путешествие", –заявили в аукционном доме Christie`s, оценившем картину.Украинской живописи тоже есть чем похвастаться за прошедшую неделю: картина украинского современного живописца Ивана Марчука "Взошла луна над Днепром" установила рекорд для украинских художников – ее продали на аукционе Goldens за 250 тысяч долларов.Иван Марчук — единственный украинец, включенный в рейтинг "100 гениев современности", составленный британской газетой The Daily Telegraph."А что не так с СВО?"Сотрудники Центральной библиотеки имени Паустовского Московского района Петербурга отказали поэту Роману Сорокину в проведении творческого вечера из-за того, что его стихи на тему СВО.Когда Сорокин попытался выяснить, что не так с темой СВО, менеджер сказал, что "люди нервничают" и библиотека старается избегать политических тем.Поэт и другой российским литератор, писатель Александр Пелевин, рассказали о происшествии и опубликовали скриншот переписки Сорокина с сотрудником библиотеки в своих соцсетях."Сегодня выступал в госпитале перед ранеными бойцами, а потом общался с представителем одной из культурных площадок Петербурга, где я должен был презентовать сборник. Если не хотите нервничать, ходите в питерские центральные библиотеки...", — написал Сорокин.Подписчики поэтов массово писали негодующие комментарии в соцсетях библиотеки, в результате чего уже на следующий день директор библиотеки извинилась перед Сорокиным."Фонтанка" публикует комментарий заведующей Юлии Гаинцевой:"Мы, конечно же, готовы принять и поэтов, и презентацию сборника. Переписывался обычный библиотекарь, который не обладает полномочиями решать такие вопросы. Ему разъяснен порядок согласования, проводится проверка, будут приняты меры.Патриотическая работа — это одно из наших направлений. К сожалению, произошло недопонимание между автором и штатным сотрудником. Мне жаль", – сказала она.Сорокин пишет о военных действиях в зоне СВО и выступает в Донбассе.* - СМИ-иноагент

https://ukraina.ru/20240619/1055715993.html

https://ukraina.ru/20240608/1027910647.html

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Мария Нестерова

эксклюзив, культура, украина, германия, европа, живопись, лондон, библиотеки