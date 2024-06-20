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Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины

Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины - 20.06.2024 Украина.ру

Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины

С 1 июля Польша отменяет выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе. Об этом сообщило информационное агентство IAR

2024-06-20T10:59

2024-06-20T10:59

2024-06-20T10:59

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Такую меру объяснили тем, что по программе всё больше заявок подавали сами граждане Украины. У польских властей возникли сомнения, не размещают ли они людей, являющихся их родственниками.Собственникам жилья, размещали у себя украинских беженцев, ранее выплачивалось по 40 злотых (около 850 рублей) в день за каждого человека. Также правительство прекратит единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 6300 рублей).МВД Польши в мае сообщило, что в стране проживает более 950 тысяч украинцев. ООН прогнозирует, что к концу года в Польше будет 1,1 миллиона беженцев.Накануне, 18 июня, опубликовали данные исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве. Согласно результатам, жители Польши больше не хотят помогать украинским беженцам.Подробнее об отношении поляков к беженцам с Украины в материале Поляки больше не хотят поддерживать украинских беженцев — исследование на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, оон, беженцы, украинские беженцы, выплаты, социальные выплаты, зарубежье