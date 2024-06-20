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Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины
Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины - 20.06.2024 Украина.ру
Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины
С 1 июля Польша отменяет выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе. Об этом сообщило информационное агентство IAR
2024-06-20T10:59
2024-06-20T10:59
2024-06-20T10:59
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Такую меру объяснили тем, что по программе всё больше заявок подавали сами граждане Украины. У польских властей возникли сомнения, не размещают ли они людей, являющихся их родственниками.Собственникам жилья, размещали у себя украинских беженцев, ранее выплачивалось по 40 злотых (около 850 рублей) в день за каждого человека. Также правительство прекратит единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 6300 рублей).МВД Польши в мае сообщило, что в стране проживает более 950 тысяч украинцев. ООН прогнозирует, что к концу года в Польше будет 1,1 миллиона беженцев.Накануне, 18 июня, опубликовали данные исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве. Согласно результатам, жители Польши больше не хотят помогать украинским беженцам.Подробнее об отношении поляков к беженцам с Украины в материале Поляки больше не хотят поддерживать украинских беженцев — исследование на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, оон, беженцы, украинские беженцы, выплаты, социальные выплаты, зарубежье
Новости, Польша, Украина, ООН, беженцы, украинские беженцы, выплаты, социальные выплаты, Зарубежье
Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины
С 1 июля Польша отменяет выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе. Об этом сообщило информационное агентство IAR
"Правительство Польши, предлагая отменить льготу "40+", объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы", - говорится в статье.
Такую меру объяснили тем, что по программе всё больше заявок подавали сами граждане Украины. У польских властей возникли сомнения, не размещают ли они людей, являющихся их родственниками.
Собственникам жилья, размещали у себя украинских беженцев, ранее выплачивалось по 40 злотых (около 850 рублей) в день за каждого человека. Также правительство прекратит единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 6300 рублей).
МВД Польши в мае сообщило, что в стране проживает более 950 тысяч украинцев. ООН прогнозирует, что к концу года в Польше будет 1,1 миллиона беженцев.
Накануне, 18 июня, опубликовали данные исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве. Согласно результатам, жители Польши больше не хотят помогать украинским беженцам.
Подробнее об отношении поляков к беженцам с Украины в материале Поляки больше не хотят поддерживать украинских беженцев — исследование на сайте Украина.ру.