Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины - 20.06.2024 Украина.ру
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Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины
Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины - 20.06.2024 Украина.ру
Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины
С 1 июля Польша отменяет выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе. Об этом сообщило информационное агентство IAR
2024-06-20T10:59
2024-06-20T10:59
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Такую меру объяснили тем, что по программе всё больше заявок подавали сами граждане Украины. У польских властей возникли сомнения, не размещают ли они людей, являющихся их родственниками.Собственникам жилья, размещали у себя украинских беженцев, ранее выплачивалось по 40 злотых (около 850 рублей) в день за каждого человека. Также правительство прекратит единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 6300 рублей).МВД Польши в мае сообщило, что в стране проживает более 950 тысяч украинцев. ООН прогнозирует, что к концу года в Польше будет 1,1 миллиона беженцев.Накануне, 18 июня, опубликовали данные исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве. Согласно результатам, жители Польши больше не хотят помогать украинским беженцам.Подробнее об отношении поляков к беженцам с Украины в материале Поляки больше не хотят поддерживать украинских беженцев — исследование на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, оон, беженцы, украинские беженцы, выплаты, социальные выплаты, зарубежье
Новости, Польша, Украина, ООН, беженцы, украинские беженцы, выплаты, социальные выплаты, Зарубежье

Польша с июля отменит некоторые выплаты для беженцев с Украины

10:59 20.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С 1 июля Польша отменяет выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе. Об этом сообщило информационное агентство IAR
"Правительство Польши, предлагая отменить льготу "40+", объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы", - говорится в статье.
Такую меру объяснили тем, что по программе всё больше заявок подавали сами граждане Украины. У польских властей возникли сомнения, не размещают ли они людей, являющихся их родственниками.
Собственникам жилья, размещали у себя украинских беженцев, ранее выплачивалось по 40 злотых (около 850 рублей) в день за каждого человека. Также правительство прекратит единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 6300 рублей).
МВД Польши в мае сообщило, что в стране проживает более 950 тысяч украинцев. ООН прогнозирует, что к концу года в Польше будет 1,1 миллиона беженцев.
Накануне, 18 июня, опубликовали данные исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве. Согласно результатам, жители Польши больше не хотят помогать украинским беженцам.
Подробнее об отношении поляков к беженцам с Украины в материале Поляки больше не хотят поддерживать украинских беженцев — исследование на сайте Украина.ру.
 
НовостиПольшаУкраинаООНбеженцыукраинские беженцывыплатысоциальные выплатыЗарубежье
 
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