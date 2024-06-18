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Поляки больше не хотят поддерживать украинских беженцев — исследование

Поляки больше не хотят поддерживать украинских беженцев — исследование - 18.06.2024 Украина.ру

Поляки больше не хотят поддерживать украинских беженцев — исследование

Жители Польши больше не хотят помогать украинским беженцам, свидетельствуют данные исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве

2024-06-18T15:51

2024-06-18T15:51

2024-06-18T15:51

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Доктор наук Варшавского университета Роберт Станишевский, руководивший расследованием, указал, что поляки теперь поддерживают только посещение украинскими детьми школ в Польше.Остальные социальные привилегии, предоставляемые украинцам, жителей республики "раздражают".Анализ ответов участников опроса показывает, что наиболее часто указываемой причиной недовольства является "требовательное отношение" украинских беженцев.Доктор наук пояснил, что большинство поляков жалуется на желание украинцев иметь такие же права, как и у жителей Польши, получать там социальные льготы, не благодаря за помощь принявшую их страну. Он отметил, что по мнению поляков, беженцы из Украины уверены, что в Польше им все полагается бесплатно. Исследователи не считают такие показатели удивительными.Согласно результатам исследования, только 31 процент жителей Польши выступают за обязательную помощь Украине, в январе 2023 года так думали 62 процента жителей республики. По мнению 95 процентов респондентов, объем льгот для украинцев в Польше необходимо сократить.По данным опроса, 61 процент поляков вообще высказались за возвращение украинцев в свою страну. Кроме того, 72 процента респондентов считают, что Польша должна в первую очередь заботиться о собственных интересах.Исследование проводили с 11 мая по 10 июня с участием почти тысячи граждан Польши в возрасте от 18 до 65 лет.О том, как украинские беженцы выживают за границей — в материале В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы на сайте Украина.ру.

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