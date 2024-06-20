https://ukraina.ru/20240620/1055744664.html

Атаки беспилотников, производство дронов в РФ. Главное на Украине на утро 20 июня

Атаки беспилотников, производство дронов в РФ. Главное на Украине на утро 20 июня - 20.06.2024 Украина.ру

Атаки беспилотников, производство дронов в РФ. Главное на Украине на утро 20 июня

Украинские беспилотники атаковали Россию. Минобороны РФ включилось в производство дронов и наращивает их виды

2024-06-20T09:04

2024-06-20T09:04

2024-06-20T10:18

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Утром 20 июня Минобороны России сообщило о пресечённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, а также один БПЛА над территорией Орловской области", — указывалось в сообщении.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о том, что последствием атаки украинских дронов на регион стал пожар на нефтебазе."Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района. В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Пострадавших и угрозы для жителей нет. На месте работает оперативный штаб", — написал он в своём телеграм-канале.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА погибла мирная жительница."Сегодня ночью преступной атаке киевского режима подвергся Славянск-на-Кубани. Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье", — отметил Кондратьев.Вечером 19 июня телеграм-канал "Два майора" провёл подсчёт атак беспилотников на Белгородскую область."На сегодняшний день об уничтожении БПЛА самолётного типа над Белгородской областью неоднократно сообщало Минобороны России. Так, вражеские дроны были сбиты: в 9:00, в 10:20, в 11:40, в 13:30 — сразу 4 БПЛА, в 16:00, в 17:00, в 19:00. Это без учетов прилётов артиллерии и атак малых дронов. По оценкам наших товарищей из "Треугольника", противник явно пытается вычислить районы позиционирования ПВО и максимально их разрядить", — указывалось в сообщении.Телеграм-канал "Треугольник" со своей стороны написал, что также не стоит забывать и о ракетных атаках."А ещё 13 ракетных атак и как минимум 22 сбитых ракет "Хаймарс", которых нет... До сих пор не понимаем проблему озвучивания сбитий "Хаймарсов" над Белгородской областью. В общую сводку, без указания района они попадают. Видимо, не всех ещё заменили в уважаемом ведомстве, так как общественности не доводят реальную ситуацию. А реальность такова, что люди в Белгородской области сегодня почти весь день провели в укрытиях", — отмечалось в публикации.В ответ "Два майора" поднял вопрос о выплатах воинам ПВО на Белгородском направлении и не только.Производство дронов в РФМинобороны России полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их виды, рассказал в комментарии РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин."Очень важно, что она ведется по двум направлениям. Первое — Министерство обороны, которое полностью включилось в эту работу и наращивает виды беспилотных летательных аппаратов, эта тема стратегического значения. Ну и, конечно, те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают, и Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство", — отметил Дюмин."Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.Отвечая на вопрос, в достаточной ли мере налажено производство необходимых беспилотников, Дюмин указал, что работа ведётся.Утром 20 июня инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев рассказал о новом морском дроне российского производства."На выставке "Флот-2024" показаны качественные русские БЭКи, что лишний раз подтверждает о наличии у нас грамотных разработчиков. Но при этом надо понимать, что у наших БЭКов чуть иной функционал и задачи. Ибо у украинцев флота физически не осталось, как и прибрежных объектов, которые надо подрывать. Кроме разве что моста в Затоке. Поэтому механически копировать эволюцию украинских БЭКов нет изначально никакого смысла, простые БЭКи-камикадзе в нашем случае не очень востребованы..." — отметил Васильев.Он отметил, что России полезно развивать другие направления применения БЭК."А вот что важно и полезно развивать, это под задачу патрулирования акватории, использовать БЭКи с зенитными ракетами, в качестве, по сути, нового вида вооружений — активных минных заграждений против авиации. Но создание таких конструкций не очень простая задача, украинцы пробовали, у них не взлетело. Впрочем, наша инженерная школа гораздо выше, чем украинские кустарные гаражные поделия, так что, думаю, наши разработчики вполне потянут, если заказчик осознает, что это ему было бы полезно", — указал Васильев.По его словам, есть "ещё несколько вариантов использования БЭКов для нашей стороны, но дарить идеи украинцам не буду, а наши специалисты и так это знают".Кроме того, на Международном военно-морском салоне "Флот-2024" представили экспортную версию автоматизированного комплекса дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э, превосходящего по своим характеристикам зарубежные аналоги."По сравнению с аналогичными зарубежными комплексами наша разработка обладает значительными преимуществами. У нее более широкий частотный диапазон работы, меньшие требования по размещению антенных устройств, меньшие массогабаритные характеристики и существенно ниже стоимость", — рассказал РИА Новости представитель предприятия-разработчика изделия НИИ "Вектор", который входит в холдинг "Росэлектроника" "Ростеха" на полях "Флота-2024".Комплекс отличается компактностью, потребляет мало энергии, может быть размещен на любом наземном или морском носителе."При необходимости оперативного перебазирования силами обслуживающего аппаратуру персонала оборудование может быть демонтировано и смонтировано на новом объекте всего за шесть часов", — подчеркнули в НИИ "Вектор".Выставка "Флот-2024" проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня.

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https://ukraina.ru/20240618/1055714022.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, беспилотники, бпла