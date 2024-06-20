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На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах

На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах - 20.06.2024 Украина.ру

На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах

В ночь на четверг в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал начал распространяться с Винницкой области

2024-06-20T07:17

2024-06-20T07:17

2024-06-20T07:30

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Чуть позже он зазвучал в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошел взрыв, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.Также взрыв был слышен в Днепропетровске, указали СМИ.Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" информировала о повреждениях в результате российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.В Винницкой области был поврежден объект критической инфраструктуры, добавил глава областной администрации Сергей Борзов.Подробнее о плачевном состоянии украинской энергетики - в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру

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новости, украина, винницкая область, киев, вооруженные силы украины, укрэнерго