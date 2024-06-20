https://ukraina.ru/20240620/1055743693.html
На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах
На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах - 20.06.2024 Украина.ру
На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах
В ночь на четверг в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал начал распространяться с Винницкой области
2024-06-20T07:17
2024-06-20T07:17
2024-06-20T07:30
новости
украина
винницкая область
киев
вооруженные силы украины
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:280:2641:1766_1920x0_80_0_0_c0bc8b15800728cd2f80da7e1d85e725.jpg
Чуть позже он зазвучал в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошел взрыв, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.Также взрыв был слышен в Днепропетровске, указали СМИ.Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" информировала о повреждениях в результате российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.В Винницкой области был поврежден объект критической инфраструктуры, добавил глава областной администрации Сергей Борзов.Подробнее о плачевном состоянии украинской энергетики - в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру
украина
винницкая область
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:33:2641:2014_1920x0_80_0_0_a864efbd4a4549e7d436efe1f2d9377d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, винницкая область, киев, вооруженные силы украины, укрэнерго
Новости, Украина, Винницкая область, Киев, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах
07:17 20.06.2024 (обновлено: 07:30 20.06.2024)
В ночь на четверг в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал начал распространяться с Винницкой области
Чуть позже он зазвучал в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошел взрыв, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Также взрыв был слышен в Днепропетровске, указали СМИ.
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" информировала о повреждениях в результате российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.
"Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях", - говорится в телеграм-канале компании.
В Винницкой области был поврежден объект критической инфраструктуры, добавил глава областной администрации Сергей Борзов.