На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах - 20.06.2024 Украина.ру
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На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах
На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах - 20.06.2024 Украина.ру
На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах
В ночь на четверг в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал начал распространяться с Винницкой области
2024-06-20T07:17
2024-06-20T07:30
новости
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укрэнерго
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Чуть позже он зазвучал в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошел взрыв, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.Также взрыв был слышен в Днепропетровске, указали СМИ.Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" информировала о повреждениях в результате российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.В Винницкой области был поврежден объект критической инфраструктуры, добавил глава областной администрации Сергей Борзов.Подробнее о плачевном состоянии украинской энергетики - в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру
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новости, украина, винницкая область, киев, вооруженные силы украины, укрэнерго
Новости, Украина, Винницкая область, Киев, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго

На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах

07:17 20.06.2024 (обновлено: 07:30 20.06.2024)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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В ночь на четверг в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал начал распространяться с Винницкой области
Чуть позже он зазвучал в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошел взрыв, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Также взрыв был слышен в Днепропетровске, указали СМИ.
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" информировала о повреждениях в результате российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.
"Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях", - говорится в телеграм-канале компании.
В Винницкой области был поврежден объект критической инфраструктуры, добавил глава областной администрации Сергей Борзов.
Подробнее о плачевном состоянии украинской энергетики - в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру
 
НовостиУкраинаВинницкая областьКиевВооруженные силы УкраиныУкрэнерго
 
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