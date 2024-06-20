Сергей Караганов: кто он - 20.06.2024 Украина.ру
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Сергей Караганов: кто он
Сергей Караганов: кто он - 20.06.2024 Украина.ру
Сергей Караганов: кто он
Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики", доктор исторических наук
2024-06-20T18:45
2024-06-20T18:45
новости
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В середине 2000-х, по версии западных журналов Foreign Policy и The Prospect, вошел в список ста самых влиятельных интеллектуалов мира. Находится под западными санкциями. Статьи и книги Сергея Караганова выпускались в 50 странах мира.Караганов Сергей Александрович родился 12 сентября 1952 года.В 1974-м окончил экономический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова.С 1976 по 1977 год стажировался при миссии СССР при ООН.С 1978 по 1988 год работал в ИСКАН АН СССР в должностях младшего, затем старшего научного сотрудника, заведующего сектором.В 1985-м стажировался при посольстве СССР в США.В 1988 году стал одним из основателей Института Европы АН СССР (РАН).С 1989–2010 гг. — заместитель директора.С 2006-го — декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.С 2018 года — научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.Работа в государственных и общественных организациях:1991–1996 — член совета по внешней политике МИД РФ.С 1996 года — член научного совета при министре иностранных дел Российской Федерации.1993–1999 — член президентского совета РФ.С 1993 года — член научно-консультативного совета при совете безопасности РФ.2001–2013 — советник заместителя руководителя администрации президента РФ по внешней политике.1995–2005 — член международного консультативного комитета (МКК) совета по международным отношениям (Нью-Йорк) — ведущей организации американских руководящих кругов, занимающихся внешней политикой.1997–2013 — член "Трехсторонней комиссии" — ведущей организации элит США и Северной Америки, Западной Европы и Азии. Организация была создана в 1973 году по инициативе ведущей группы Бильдербергского клуба и совета по международным отношениям, в том числе Дэвида Рокфеллера, Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского. Объединяет от 300 до 400 наиболее известных и влиятельных лиц — бизнесменов, политиков и интеллектуалов — из Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.1999–2005 — член так называемого "Токио-клуба", или "Теневой восьмерки", — постоянной конференции по подготовке рекомендаций для G8.2004–2013 — один из основателей, председатель международного дискуссионного клуба "Валдай".2007–2009 — член международного консультативного совета группы UniCredit.2014–2015 — член "Группы высокого уровня выдающихся деятелей по европейской безопасности как общему проекту" (High-level Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project) при ОБСЕ.
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новости
Новости

Сергей Караганов: кто он

18:45 20.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики", доктор исторических наук
В середине 2000-х, по версии западных журналов Foreign Policy и The Prospect, вошел в список ста самых влиятельных интеллектуалов мира. Находится под западными санкциями. Статьи и книги Сергея Караганова выпускались в 50 странах мира.
Караганов Сергей Александрович родился 12 сентября 1952 года.
В 1974-м окончил экономический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова.

С 1976 по 1977 год стажировался при миссии СССР при ООН.

С 1978 по 1988 год работал в ИСКАН АН СССР в должностях младшего, затем старшего научного сотрудника, заведующего сектором.

В 1985-м стажировался при посольстве СССР в США.

В 1988 году стал одним из основателей Института Европы АН СССР (РАН).
С 1989–2010 гг. — заместитель директора.

С 2006-го — декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

С 2018 года — научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Работа в государственных и общественных организациях:

1991–1996 — член совета по внешней политике МИД РФ.

С 1996 года — член научного совета при министре иностранных дел Российской Федерации.

1993–1999 — член президентского совета РФ.

С 1993 года — член научно-консультативного совета при совете безопасности РФ.

2001–2013 — советник заместителя руководителя администрации президента РФ по внешней политике.

1995–2005 — член международного консультативного комитета (МКК) совета по международным отношениям (Нью-Йорк) — ведущей организации американских руководящих кругов, занимающихся внешней политикой.

1997–2013 — член "Трехсторонней комиссии" — ведущей организации элит США и Северной Америки, Западной Европы и Азии. Организация была создана в 1973 году по инициативе ведущей группы Бильдербергского клуба и совета по международным отношениям, в том числе Дэвида Рокфеллера, Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского. Объединяет от 300 до 400 наиболее известных и влиятельных лиц — бизнесменов, политиков и интеллектуалов — из Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

1999–2005 — член так называемого "Токио-клуба", или "Теневой восьмерки", — постоянной конференции по подготовке рекомендаций для G8.

2004–2013 — один из основателей, председатель международного дискуссионного клуба "Валдай".

2007–2009 — член международного консультативного совета группы UniCredit.

2014–2015 — член "Группы высокого уровня выдающихся деятелей по европейской безопасности как общему проекту" (High-level Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project) при ОБСЕ.
 
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