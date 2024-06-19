https://ukraina.ru/20240619/1055718991.html
Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война
Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война - 19.06.2024 Украина.ру
Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война
Николай Васильевич Гоголь был великий писатель, но даже он в своих фантастических описаниях разнообразной нечисти не мог предположить того, что творится сейчас на земле родной для него Украины.
2024-06-19T06:51
2024-06-19T06:51
2024-06-19T06:59
украина
россия
сша
леонид кравчук
николай васильевич гоголь
сердючка
пцу
константинопольский патриархат
патриот украины
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050865016_0:150:1280:870_1920x0_80_0_0_405648527a92f2a6ea398a2355d10c3c.jpg
Долго там царил вечный карнавал, вечное "сам пью, сам гуляю", песни Сердючки ("Гоп! Гоп! А у нас гуляночка!"), и общее настроение бесшабашного беспредела, под которые так хорошо получалось проедать и пропивать наследие великой страны.Теперь же этот карнавал превратился в зловещее шоу.И чем дальше - тем страшнее.Лавра и нечистьПосле захвата Киево-Печерской Лавры и изгнания оттуда монахов, началась вообще какая-то неописуемая вакханалия нечисти.Храмы Лавры были переданы ПЦУ, это новая украинская церковь, созданная Константинопольским патриархатом (полностью под управлением США).Почему то в храмах, захваченных ПЦУ, очень любят устраивать концерты и театральные постановки. Видимо, с целью привлечения верующих.Вот видеосъёмка концерта в Трапезном храме Лавры. Приглашена музыкальная группа "Хорея Казацкая" с песнями "убей москаля, жги Москву". "Гей, гей, вбий москаля!", танцевальные ритмы, публика пританцовывает. В храме!- Это благословил Иисус! - ничтоже сумняшеся заявляет певец ртом.В другом храме - тоже какие-то песни, пляски, что-то вроде карнавала. Девушка с огромной собакой в храме, держит собаку под передние лапы, чтобы та стояла, как человек, вертикально. Собака недовольна, пытается вырваться.Как написал кто-то из комментаторов: единственное нормальное существо в этом храме - это собака. К сожалению, это так.Для неверующих надо объяснить: введение в храм собаки или другого животного - это сознательное осквернение храма.И вот, получается, что тот пёс, кого привели осквернить храм, пытается вырваться и сбежать. Демонстрирует высший разум, по сравнению с танцующими под какой-то безумный речитатив двуногими животными.Интересные комментарии можно обнаружить под такими видео:"Мы сроду были язычниками!""Хватит поклоняться чужим церквям!""Надо верить в своё, сокровенное."Вот таких комментариев - море. Особенно под видео, которые демонстрируют обрядовые действия типа колядок в церквях Греко католиков или ПЦУ.Милый народный обычай колядования, такой популярный в селах на Украине, на самом деле - языческий. Никакого отношения к церкви он не имеет.Но церкви ПЦУ прямо перед алтарями допускают целые спектакли, световые шоу, с чертями, с современной музыкой. Это натуральный вертеп. И действительно, язычество.Захват храмовНа Украине захвачены и переданы в ведение ПЦУ уже сотни храмов московского патриархата.Происходит это так, как например, недавно произошло в Винницкой области, в городе Ладыжин.Люди в военной форме во время службы протаранили храм бульдозером. Прихожанам распылили в лицо слезоточивый газ. Священника избили до крови, всех вышвырнули из храма.Это "патриоты Украины", им можно всё. Власть в стране потирает руки и очень довольна. Никакая полиция или суды не защищает ни храмы, ни права верующих.Священников сажают в тюрьмы, изгоняют из страны, отнимают паспорта.О том, что такие времена наступят на Украине, предупреждали старцы нашей церкви. Пророчества были, хоть тогда в них никто не верил.Какая же цель?Борьба с украинской православной церковью на Украине началась еще при президенте Кравчуке, когда произошёл раскол и появился на Украине никем не признанный "патриарх" Филарет и УПЦ (КП).Тогда православная церковь устояла и раскол получился не такой заметный. Как ни старался его углубить и расширить бывший секретарь ЦК КПУ по идеологии, президент Леонид Кравчук.Но с тех пор непрерывно работала украинская власть (а на деле, конечно же, США) над тем, чтобы уничтожить православие на Украине.В 2018 году была создана ПЦУ, и с тех пор с помощью и при поддержке властей было захвачено не меньше тысячи храмов на Украине.Поначалу туда никто не ходил, но время берет своё. На эту Пасху, рассказывают, многие верующие пошли уже в храмы ПЦУ. Потому что куда-то же надо идти? Идут в привычный храм.Впрочем, на Украине всегда было очень развито именно обрядоверие. Люди, не бывавшие в храме весь год, приходят на Пасху освятить куличи, колбасу и яйца. Это просто такой обряд, по их мнению - то ли плодородия, то ли чревоугодия.При этом подавляющее большинство, конечно, даже и не думали держать Великий пост.Борьба с Москвой?Но почему же все происходящее - это нападение на православие?Ведь ПЦУ рядится в одежды такого же православия. Только "без Москвы".Но нет, целью всей этой кампании является не "борьба с московскими попами", как рассказывают сотрудники Офиса президента. Это именно нападение на православие и уничтожение вообще любой веры.Цель - язычество и сатанизм. А насаждение язычества происходит для того, чтобы как можно глубже была пропасть между народами.Хотя есть серьезное подозрение, что цель этих процессов была и есть - полное уничтожение украинского народа. "До последнего украинца", в духовном смысле, так точно.Как фашизм был тесно связан с языческими верованиями древних германцев. Так и современное украинство тесно связано с возрождением язычества. И естественно, для того, чтобы отвернуть народ от Бога, надо сначала разрушить церковь и уничтожить священников - морально и физически.Многие видели кадры, как одного из украинских православных священников заставляли идти в суд по портрету патриарха Кирилла. Он как-то умудрился перешагнуть сбоку.Для чего это делается? Ведь это прямое оскорбление чувств верующих и в России, и во всем мире.Вот именно для этого и делается.Целью остается раскол, как и намечалось с самого начала, со времен Леонида Кравчука. Ситуацию надо довести до полной невозможности объединиться и договориться.Гражданская религиозная войнаПо сути, как считает историк, публицист Сергей Переслегин, на Украине идёт гражданская религиозная война. Россия участвует в этой внутренней гражданской войне на стороне одной из сторон.А в процессе этой гражданской войны народ Украины проваливается во всё большее язычество, в архаику своего существования.Особенно это характерно для сельского населения и сельских областей. И очень мало характерно - для индустриальных центров и Донбасса, который был и остается индустриальным краем."Пока Украина не признает того, что эта война является её внутренним конфликтом, она не сможет найти из неё выхода. Украинский народ, конечно же, продолжит существование, а вот украинское государство вряд ли", - считает Переслегин.Канадский блогер Фикрет Шабанов, который считает, что всем происходящим на Украине тайно руководит Ватикан (не зря туда постоянно ездят представители власти Украины):"Идти на сделку с Ватиканом - в понимании русских, это предательство православия.Если будут изгнаны последние монахи из нижней Лавры, поможет ли это Путину?Это не просто поможет, он получит духовное благословение!Русские смотрят на все происходящее и говорят: мы не хотим в ваш сумасшедший поезд."Монахи из нижней Лавры пока не изгнаны, но всё к этому идёт.Закон о запрете Украинской православной церкви тоже ещё не принят Радой окончательно, но большая вероятность, что будет принят.А власти нескольких областей Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой - уже полностью запретили Украинскую православную церковь на своей территории.Погружение в язычество и сатанизм - всё ближе.ПророчестваЧто же за пророчества существуют и чем всё закончится?Пророчеств было много. Одно из наиболее известных - старца Зосимы (Сокура):"Католический Запад идёт на Русь святую. Разбить и уничтожить хотят веру. А мы скажем так им: "С нами Бог!"Гнев Божий - это войны. Всё это приближается очень стремительно. Никуда мы не денемся от этого.Предательство церкви будет и родины. Колотня такая начнётся. С Киева пойдёт и покатится по земле нашей. Кругом беснование такое будет!Но Россия устоит при этом. Никто не сможет одолеть её.А Киево-Печерская лавра падёт. Вся благодать лавры перейдёт в Оптину пустынь.Наступят еще светлые времена. Неминуемо наступят они".Поразительно, что все эти предсказания были сделаны еще до 2002 года, так как в 2002 старца Зосимы не стало. Старец не делал специальных предсказаний, это все собрано из его проповедей, которые прихожане записывали на магнитофон.Есть и еще известные пророчества - о том, что через полгода после захвата Лавры Украина прекратит существование.Вот как об этом говорит наш знаменитый экономист Михаил Хазин:"Лавру захватили в Рождество (2024).Есть пророчество старцев. Через полгода после захвата лавры что-то должно произойти. Следовательно, через полгода от 6 января находится 6 июля. Возьмём 14 июля, для верности.Вот это и есть дата, когда что-то рухнет".Впрочем, сами православные монахи и священники призывают не верить этим пророчествам дословно. Все сбудется по сути. А время исполнения нам неизвестно.И лавра всё-таки захвачена ещё не вся, не до конца.Но будем наблюдать. Интересно, сбудется ли это пророчество "про полгода'?В остальном же наблюдать за тем, что происходит на Украине - это чувствовать себя героем произведения Стругацких "Трудно быть богом". Как будто из будущего наблюдаешь за тяжкими временами средневековья.Как они теперь будут выбираться из этой ямы сатанизма, язычества, и чем обернется для страны "возврат к их так называемым исконным богам"?О других аспектах гражданской религиозной войны - в интервью Руслана Калинчука "Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины"
https://ukraina.ru/20240425/1054732266.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сша, леонид кравчук, николай васильевич гоголь, сердючка, пцу, константинопольский патриархат, патриот украины, эксклюзив
Долго там царил вечный карнавал, вечное "сам пью, сам гуляю", песни Сердючки ("Гоп! Гоп! А у нас гуляночка!"), и общее настроение бесшабашного беспредела, под которые так хорошо получалось проедать и пропивать наследие великой страны.
Теперь же этот карнавал превратился в зловещее шоу.
И чем дальше - тем страшнее.
После захвата Киево-Печерской Лавры и изгнания оттуда монахов, началась вообще какая-то неописуемая вакханалия нечисти.
Храмы Лавры были переданы ПЦУ, это новая украинская церковь, созданная Константинопольским патриархатом (полностью под управлением США).
Почему то в храмах, захваченных ПЦУ, очень любят устраивать концерты и театральные постановки. Видимо, с целью привлечения верующих.
Вот видеосъёмка концерта в Трапезном храме Лавры. Приглашена музыкальная группа "Хорея Казацкая" с песнями "убей москаля, жги Москву". "Гей, гей, вбий москаля!", танцевальные ритмы, публика пританцовывает. В храме!
- Это благословил Иисус! - ничтоже сумняшеся заявляет певец ртом.
В другом храме - тоже какие-то песни, пляски, что-то вроде карнавала. Девушка с огромной собакой в храме, держит собаку под передние лапы, чтобы та стояла, как человек, вертикально. Собака недовольна, пытается вырваться.
Как написал кто-то из комментаторов: единственное нормальное существо в этом храме - это собака. К сожалению, это так.
Для неверующих надо объяснить: введение в храм собаки или другого животного - это сознательное осквернение храма.
И вот, получается, что тот пёс, кого привели осквернить храм, пытается вырваться и сбежать. Демонстрирует высший разум, по сравнению с танцующими под какой-то безумный речитатив двуногими животными.
Интересные комментарии можно обнаружить под такими видео:
"Мы сроду были язычниками!"
"Хватит поклоняться чужим церквям!"
"Надо верить в своё, сокровенное."
Вот таких комментариев - море. Особенно под видео, которые демонстрируют обрядовые действия типа колядок в церквях Греко католиков или ПЦУ.
Милый народный обычай колядования, такой популярный в селах на Украине, на самом деле - языческий. Никакого отношения к церкви он не имеет.
Но церкви ПЦУ прямо перед алтарями допускают целые спектакли, световые шоу, с чертями, с современной музыкой. Это натуральный вертеп. И действительно, язычество.
На Украине захвачены и переданы в ведение ПЦУ уже сотни храмов московского патриархата.
Происходит это так, как например, недавно произошло в Винницкой области, в городе Ладыжин.
Люди в военной форме во время службы протаранили храм бульдозером. Прихожанам распылили в лицо слезоточивый газ. Священника избили до крови, всех вышвырнули из храма.
Это "патриоты Украины", им можно всё. Власть в стране потирает руки и очень довольна. Никакая полиция или суды не защищает ни храмы, ни права верующих.
Священников сажают в тюрьмы, изгоняют из страны, отнимают паспорта.
О том, что такие времена наступят на Украине, предупреждали старцы нашей церкви. Пророчества были, хоть тогда в них никто не верил.
Борьба с украинской православной церковью на Украине началась еще при президенте Кравчуке, когда произошёл раскол и появился на Украине никем не признанный "патриарх" Филарет и УПЦ (КП).
Тогда православная церковь устояла и раскол получился не такой заметный. Как ни старался его углубить и расширить бывший секретарь ЦК КПУ по идеологии, президент Леонид Кравчук.
Но с тех пор непрерывно работала украинская власть (а на деле, конечно же, США) над тем, чтобы уничтожить православие на Украине.
В 2018 году была создана ПЦУ, и с тех пор с помощью и при поддержке властей было захвачено не меньше тысячи храмов на Украине.
Поначалу туда никто не ходил, но время берет своё. На эту Пасху, рассказывают, многие верующие пошли уже в храмы ПЦУ. Потому что куда-то же надо идти? Идут в привычный храм.
Впрочем, на Украине всегда было очень развито именно обрядоверие. Люди, не бывавшие в храме весь год, приходят на Пасху освятить куличи, колбасу и яйца. Это просто такой обряд, по их мнению - то ли плодородия, то ли чревоугодия.
При этом подавляющее большинство, конечно, даже и не думали держать Великий пост.
Но почему же все происходящее - это нападение на православие?
Ведь ПЦУ рядится в одежды такого же православия. Только "без Москвы".
Но нет, целью всей этой кампании является не "борьба с московскими попами", как рассказывают сотрудники Офиса президента. Это именно нападение на православие и уничтожение вообще любой веры.
Цель - язычество и сатанизм. А насаждение язычества происходит для того, чтобы как можно глубже была пропасть между народами.
Хотя есть серьезное подозрение, что цель этих процессов была и есть - полное уничтожение украинского народа. "До последнего украинца", в духовном смысле, так точно.
Как фашизм был тесно связан с языческими верованиями древних германцев. Так и современное украинство тесно связано с возрождением язычества. И естественно, для того, чтобы отвернуть народ от Бога, надо сначала разрушить церковь и уничтожить священников - морально и физически.
Многие видели кадры, как одного из украинских православных священников заставляли идти в суд по портрету патриарха Кирилла. Он как-то умудрился перешагнуть сбоку.
Для чего это делается? Ведь это прямое оскорбление чувств верующих и в России, и во всем мире.
Вот именно для этого и делается.
Целью остается раскол, как и намечалось с самого начала, со времен Леонида Кравчука. Ситуацию надо довести до полной невозможности объединиться и договориться.
Гражданская религиозная война
По сути, как считает историк, публицист Сергей Переслегин, на Украине идёт гражданская религиозная война. Россия участвует в этой внутренней гражданской войне на стороне одной из сторон.
А в процессе этой гражданской войны народ Украины проваливается во всё большее язычество, в архаику своего существования.
Особенно это характерно для сельского населения и сельских областей. И очень мало характерно - для индустриальных центров и Донбасса, который был и остается индустриальным краем.
"Пока Украина не признает того, что эта война является её внутренним конфликтом, она не сможет найти из неё выхода. Украинский народ, конечно же, продолжит существование, а вот украинское государство вряд ли", - считает Переслегин.
Канадский блогер Фикрет Шабанов, который считает, что всем происходящим на Украине тайно руководит Ватикан (не зря туда постоянно ездят представители власти Украины):
"Идти на сделку с Ватиканом - в понимании русских, это предательство православия.
Если будут изгнаны последние монахи из нижней Лавры, поможет ли это Путину
?
Это не просто поможет, он получит духовное благословение!
Русские смотрят на все происходящее и говорят: мы не хотим в ваш сумасшедший поезд."
Монахи из нижней Лавры пока не изгнаны, но всё к этому идёт.
Закон о запрете Украинской православной церкви тоже ещё не принят Радой окончательно, но большая вероятность, что будет принят.
А власти нескольких областей Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой - уже полностью запретили Украинскую православную церковь на своей территории.
Погружение в язычество и сатанизм - всё ближе.
Что же за пророчества существуют и чем всё закончится?
Пророчеств было много. Одно из наиболее известных - старца Зосимы (Сокура):
"Католический Запад идёт на Русь святую. Разбить и уничтожить хотят веру. А мы скажем так им: "С нами Бог!"
Гнев Божий - это войны. Всё это приближается очень стремительно. Никуда мы не денемся от этого.
Предательство церкви будет и родины. Колотня такая начнётся. С Киева пойдёт и покатится по земле нашей. Кругом беснование такое будет!
Но Россия устоит при этом. Никто не сможет одолеть её.
А Киево-Печерская лавра падёт. Вся благодать лавры перейдёт в Оптину пустынь.
Наступят еще светлые времена. Неминуемо наступят они".
Поразительно, что все эти предсказания были сделаны еще до 2002 года, так как в 2002 старца Зосимы не стало. Старец не делал специальных предсказаний, это все собрано из его проповедей, которые прихожане записывали на магнитофон.
Есть и еще известные пророчества - о том, что через полгода после захвата Лавры Украина прекратит существование.
Вот как об этом говорит наш знаменитый экономист Михаил Хазин:
"Лавру захватили в Рождество (2024).
Есть пророчество старцев. Через полгода после захвата лавры что-то должно произойти. Следовательно, через полгода от 6 января находится 6 июля. Возьмём 14 июля, для верности.
Вот это и есть дата, когда что-то рухнет".
Впрочем, сами православные монахи и священники призывают не верить этим пророчествам дословно. Все сбудется по сути. А время исполнения нам неизвестно.
И лавра всё-таки захвачена ещё не вся, не до конца.
Но будем наблюдать. Интересно, сбудется ли это пророчество "про полгода'?
В остальном же наблюдать за тем, что происходит на Украине - это чувствовать себя героем произведения Стругацких "Трудно быть богом". Как будто из будущего наблюдаешь за тяжкими временами средневековья.
Как они теперь будут выбираться из этой ямы сатанизма, язычества, и чем обернется для страны "возврат к их так называемым исконным богам"?
О других аспектах гражданской религиозной войны - в интервью Руслана Калинчука "Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины"