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Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война

Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война - 19.06.2024 Украина.ру

Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война

Николай Васильевич Гоголь был великий писатель, но даже он в своих фантастических описаниях разнообразной нечисти не мог предположить того, что творится сейчас на земле родной для него Украины.

2024-06-19T06:51

2024-06-19T06:51

2024-06-19T06:59

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сердючка

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Долго там царил вечный карнавал, вечное "сам пью, сам гуляю", песни Сердючки ("Гоп! Гоп! А у нас гуляночка!"), и общее настроение бесшабашного беспредела, под которые так хорошо получалось проедать и пропивать наследие великой страны.Теперь же этот карнавал превратился в зловещее шоу.И чем дальше - тем страшнее.Лавра и нечистьПосле захвата Киево-Печерской Лавры и изгнания оттуда монахов, началась вообще какая-то неописуемая вакханалия нечисти.Храмы Лавры были переданы ПЦУ, это новая украинская церковь, созданная Константинопольским патриархатом (полностью под управлением США).Почему то в храмах, захваченных ПЦУ, очень любят устраивать концерты и театральные постановки. Видимо, с целью привлечения верующих.Вот видеосъёмка концерта в Трапезном храме Лавры. Приглашена музыкальная группа "Хорея Казацкая" с песнями "убей москаля, жги Москву". "Гей, гей, вбий москаля!", танцевальные ритмы, публика пританцовывает. В храме!- Это благословил Иисус! - ничтоже сумняшеся заявляет певец ртом.В другом храме - тоже какие-то песни, пляски, что-то вроде карнавала. Девушка с огромной собакой в храме, держит собаку под передние лапы, чтобы та стояла, как человек, вертикально. Собака недовольна, пытается вырваться.Как написал кто-то из комментаторов: единственное нормальное существо в этом храме - это собака. К сожалению, это так.Для неверующих надо объяснить: введение в храм собаки или другого животного - это сознательное осквернение храма.И вот, получается, что тот пёс, кого привели осквернить храм, пытается вырваться и сбежать. Демонстрирует высший разум, по сравнению с танцующими под какой-то безумный речитатив двуногими животными.Интересные комментарии можно обнаружить под такими видео:"Мы сроду были язычниками!""Хватит поклоняться чужим церквям!""Надо верить в своё, сокровенное."Вот таких комментариев - море. Особенно под видео, которые демонстрируют обрядовые действия типа колядок в церквях Греко католиков или ПЦУ.Милый народный обычай колядования, такой популярный в селах на Украине, на самом деле - языческий. Никакого отношения к церкви он не имеет.Но церкви ПЦУ прямо перед алтарями допускают целые спектакли, световые шоу, с чертями, с современной музыкой. Это натуральный вертеп. И действительно, язычество.Захват храмовНа Украине захвачены и переданы в ведение ПЦУ уже сотни храмов московского патриархата.Происходит это так, как например, недавно произошло в Винницкой области, в городе Ладыжин.Люди в военной форме во время службы протаранили храм бульдозером. Прихожанам распылили в лицо слезоточивый газ. Священника избили до крови, всех вышвырнули из храма.Это "патриоты Украины", им можно всё. Власть в стране потирает руки и очень довольна. Никакая полиция или суды не защищает ни храмы, ни права верующих.Священников сажают в тюрьмы, изгоняют из страны, отнимают паспорта.О том, что такие времена наступят на Украине, предупреждали старцы нашей церкви. Пророчества были, хоть тогда в них никто не верил.Какая же цель?Борьба с украинской православной церковью на Украине началась еще при президенте Кравчуке, когда произошёл раскол и появился на Украине никем не признанный "патриарх" Филарет и УПЦ (КП).Тогда православная церковь устояла и раскол получился не такой заметный. Как ни старался его углубить и расширить бывший секретарь ЦК КПУ по идеологии, президент Леонид Кравчук.Но с тех пор непрерывно работала украинская власть (а на деле, конечно же, США) над тем, чтобы уничтожить православие на Украине.В 2018 году была создана ПЦУ, и с тех пор с помощью и при поддержке властей было захвачено не меньше тысячи храмов на Украине.Поначалу туда никто не ходил, но время берет своё. На эту Пасху, рассказывают, многие верующие пошли уже в храмы ПЦУ. Потому что куда-то же надо идти? Идут в привычный храм.Впрочем, на Украине всегда было очень развито именно обрядоверие. Люди, не бывавшие в храме весь год, приходят на Пасху освятить куличи, колбасу и яйца. Это просто такой обряд, по их мнению - то ли плодородия, то ли чревоугодия.При этом подавляющее большинство, конечно, даже и не думали держать Великий пост.Борьба с Москвой?Но почему же все происходящее - это нападение на православие?Ведь ПЦУ рядится в одежды такого же православия. Только "без Москвы".Но нет, целью всей этой кампании является не "борьба с московскими попами", как рассказывают сотрудники Офиса президента. Это именно нападение на православие и уничтожение вообще любой веры.Цель - язычество и сатанизм. А насаждение язычества происходит для того, чтобы как можно глубже была пропасть между народами.Хотя есть серьезное подозрение, что цель этих процессов была и есть - полное уничтожение украинского народа. "До последнего украинца", в духовном смысле, так точно.Как фашизм был тесно связан с языческими верованиями древних германцев. Так и современное украинство тесно связано с возрождением язычества. И естественно, для того, чтобы отвернуть народ от Бога, надо сначала разрушить церковь и уничтожить священников - морально и физически.Многие видели кадры, как одного из украинских православных священников заставляли идти в суд по портрету патриарха Кирилла. Он как-то умудрился перешагнуть сбоку.Для чего это делается? Ведь это прямое оскорбление чувств верующих и в России, и во всем мире.Вот именно для этого и делается.Целью остается раскол, как и намечалось с самого начала, со времен Леонида Кравчука. Ситуацию надо довести до полной невозможности объединиться и договориться.Гражданская религиозная войнаПо сути, как считает историк, публицист Сергей Переслегин, на Украине идёт гражданская религиозная война. Россия участвует в этой внутренней гражданской войне на стороне одной из сторон.А в процессе этой гражданской войны народ Украины проваливается во всё большее язычество, в архаику своего существования.Особенно это характерно для сельского населения и сельских областей. И очень мало характерно - для индустриальных центров и Донбасса, который был и остается индустриальным краем."Пока Украина не признает того, что эта война является её внутренним конфликтом, она не сможет найти из неё выхода. Украинский народ, конечно же, продолжит существование, а вот украинское государство вряд ли", - считает Переслегин.Канадский блогер Фикрет Шабанов, который считает, что всем происходящим на Украине тайно руководит Ватикан (не зря туда постоянно ездят представители власти Украины):"Идти на сделку с Ватиканом - в понимании русских, это предательство православия.Если будут изгнаны последние монахи из нижней Лавры, поможет ли это Путину?Это не просто поможет, он получит духовное благословение!Русские смотрят на все происходящее и говорят: мы не хотим в ваш сумасшедший поезд."Монахи из нижней Лавры пока не изгнаны, но всё к этому идёт.Закон о запрете Украинской православной церкви тоже ещё не принят Радой окончательно, но большая вероятность, что будет принят.А власти нескольких областей Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой - уже полностью запретили Украинскую православную церковь на своей территории.Погружение в язычество и сатанизм - всё ближе.ПророчестваЧто же за пророчества существуют и чем всё закончится?Пророчеств было много. Одно из наиболее известных - старца Зосимы (Сокура):"Католический Запад идёт на Русь святую. Разбить и уничтожить хотят веру. А мы скажем так им: "С нами Бог!"Гнев Божий - это войны. Всё это приближается очень стремительно. Никуда мы не денемся от этого.Предательство церкви будет и родины. Колотня такая начнётся. С Киева пойдёт и покатится по земле нашей. Кругом беснование такое будет!Но Россия устоит при этом. Никто не сможет одолеть её.А Киево-Печерская лавра падёт. Вся благодать лавры перейдёт в Оптину пустынь.Наступят еще светлые времена. Неминуемо наступят они".Поразительно, что все эти предсказания были сделаны еще до 2002 года, так как в 2002 старца Зосимы не стало. Старец не делал специальных предсказаний, это все собрано из его проповедей, которые прихожане записывали на магнитофон.Есть и еще известные пророчества - о том, что через полгода после захвата Лавры Украина прекратит существование.Вот как об этом говорит наш знаменитый экономист Михаил Хазин:"Лавру захватили в Рождество (2024).Есть пророчество старцев. Через полгода после захвата лавры что-то должно произойти. Следовательно, через полгода от 6 января находится 6 июля. Возьмём 14 июля, для верности.Вот это и есть дата, когда что-то рухнет".Впрочем, сами православные монахи и священники призывают не верить этим пророчествам дословно. Все сбудется по сути. А время исполнения нам неизвестно.И лавра всё-таки захвачена ещё не вся, не до конца.Но будем наблюдать. Интересно, сбудется ли это пророчество "про полгода'?В остальном же наблюдать за тем, что происходит на Украине - это чувствовать себя героем произведения Стругацких "Трудно быть богом". Как будто из будущего наблюдаешь за тяжкими временами средневековья.Как они теперь будут выбираться из этой ямы сатанизма, язычества, и чем обернется для страны "возврат к их так называемым исконным богам"?О других аспектах гражданской религиозной войны - в интервью Руслана Калинчука "Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины"

https://ukraina.ru/20240425/1054732266.html

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

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