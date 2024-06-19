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Военный эксперт рассказал, какой "жуткий головняк" получат ВСУ после выхода ВС РФ к Северскому Донцу

Военный эксперт рассказал, какой "жуткий головняк" получат ВСУ после выхода ВС РФ к Северскому Донцу - 19.06.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какой "жуткий головняк" получат ВСУ после выхода ВС РФ к Северскому Донцу

После выхода российской армии к Северскому Донцу ВСУ придется снабжать группировку в Северске через какие-то переправы в Серебрянском лесничестве. Это станет для них проблемой, заявил в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-06-19T04:44

2024-06-19T04:44

2024-06-19T04:44

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"Это будет не логистика, а жуткий головняк для противника. Потому что снабжать город лодочками или ходить через пойменные леса очень тяжело", - сказал эксперт. Это же не десант в Крынках в Херсонской области, где надо снабжать 100 морпехов. Это группировка в несколько тысяч человек, которая повиснет на не очень стабильной нитке снабжения, отметил он.Что касается Славянска/Краматорска, то после падения Часов Яра линия фронта сдвинется к высотам возле этой агломерации. Эти города было бы нежелательно брать мучительными штурмами. Там надо придумать что-то другое, заявил Поликарпов. Выход российских войск к Северскому Донцу, чтобы блокировать северскую группировку ВСУ - один из таких вариантов, резюмировал собеседник издания.Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце

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